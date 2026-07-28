Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, đẩy nhanh dự án nhà máy AI

CEO Nvidia Jensen Huang (trái) bắt tay Chủ tịch Naver Lee Hae-jin sau khi hai bên ký thỏa thuận đầu tư tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, California, ngày 24/7. Ảnh: Naver.

Nvidia đầu tư vào Naver theo hình thức mua 4,5% cổ phần thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá 1,48 nghìn tỷ won, tương đương 1 tỷ USD, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc công bố hôm thứ Hai. Đây là phần đã có điều khoản ràng buộc trong gói hạ tầng AI trị giá 10 tỷ USD mà Naver, Nvidia và công ty quản lý tài sản Canada Brookfield từng giới thiệu chung tại San Francisco tuần trước, còn phần lớn hơn của thương vụ vẫn đang chờ hoàn tất.

Theo hồ sơ công bố, Naver phát hành 7.241.564 cổ phiếu phổ thông mới với giá 204.500 won mỗi cổ phiếu, thấp hơn khoảng 1,4% so với giá đóng cửa phiên thứ Sáu, và Nvidia phải hoàn tất thanh toán trước ngày 30/10. Đây là lần đầu tiên Naver thực hiện phân bổ cổ phần cho bên thứ ba kể từ khi công ty chuyển lên sàn chính Kospi năm 2008, một cột mốc cho thấy mức độ hiếm hoi của hình thức huy động vốn này trong lịch sử niêm yết của tập đoàn. Sau giao dịch, Nvidia sẽ vượt qua nhiều tổ chức đầu tư khác để trở thành cổ đông lớn thứ ba của Naver, chỉ đứng sau Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc và BlackRock.

9 tỷ USD còn lại và vai trò của Brookfield

Hai bên vẫn chưa chốt phần còn lại của gói 10 tỷ USD, tương đương 9 tỷ USD, khi Naver cho biết đã chọn Brookfield làm đối tác đàm phán ưu tiên độc quyền để thu xếp nguồn vốn cho hạ tầng tính toán, nhiều khả năng thông qua hình thức tài trợ dự án, trong khi các cuộc thảo luận hướng tới một hợp đồng chính thức vẫn đang tiếp diễn. Tuyên bố chung mà ba công ty phát đi ngày 24/7 mô tả vai trò của Brookfield chỉ dừng ở một bản ghi nhớ không ràng buộc, đồng thời nêu rõ khoản đầu tư của Nvidia chỉ có hiệu lực khi Naver khóa được ít nhất 9 tỷ USD vốn cam kết, tách biệt hoàn toàn khỏi tiền của chính Nvidia. Naver cho biết con số 9 tỷ USD chỉ là dự phóng cho giai đoạn đến năm 2028, và công ty chưa xác định mức đóng góp vốn của chính mình vào dự án.

Song song với đợt chào bán, hội đồng quản trị Naver quyết định hôm thứ Sáu sẽ hủy 4,9 triệu cổ phiếu quỹ trị giá khoảng 1,02 nghìn tỷ won vào ngày 3/8, một động thái giúp giảm bớt tác động pha loãng của đợt phát hành mới. Số cổ phiếu này tương đương khoảng hai phần ba số cổ phiếu mới phát hành tính theo số lượng, dù cổ phiếu quỹ vốn dĩ không mang quyền biểu quyết ngay từ đầu.

Trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, cổ phiếu Naver giao dịch ở mức 227.500 won, tăng 9,64%, sau khi có lúc chạm 255.000 won trong phiên. Từ đầu năm đến hết phiên thứ Sáu, cổ phiếu này mới tăng 14,43%, một mức tăng còn kém xa so với mức tăng 58,76% của chỉ số Kospi trong cùng khoảng thời gian.

Kế hoạch xây nhà máy AI tại Sejong

Naver dự kiến dùng nguồn vốn huy động được để xây dựng các nhà máy AI trên nền tảng DSX của Nvidia, đặt tại trung tâm dữ liệu GAK Sejong, với công suất khởi điểm 55 megawatt trong nửa đầu năm 2027, sau đó nâng lên 100 megawatt vào cuối năm đó và 200 megawatt trong năm 2028, còn tham vọng dài hạn hướng tới mốc 1 gigawatt.

Naver đặt mục tiêu bắt đầu ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh này từ năm 2027, thông qua việc bán năng lực tính toán cho khách hàng doanh nghiệp và chính phủ tại châu Á, châu Âu và Trung Đông, dù công ty chưa công bố tên bất kỳ khách hàng cụ thể nào.

Góc nhìn từ lãnh đạo và giới phân tích

CEO Naver Choi Soo-yeon nhận định khoản đầu tư từ Nvidia và Brookfield sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho tăng trưởng dài hạn của công ty, đồng thời cho biết Naver sẽ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm khách hàng cho mảng kinh doanh nhà máy AI.

Chuyên gia phân tích Kim Dong-woo của Kyobo Securities nhận định trong báo cáo công bố hôm thứ Hai rằng thương vụ này đánh dấu bước đi của Naver vào mảng kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp vốn đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, một sự thay đổi so với thái độ trước đây của công ty vốn khá dè dặt trong việc xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu phục vụ khách hàng bên ngoài.

Đặt trong bức tranh hợp tác AI Hàn - Mỹ rộng hơn

Cam kết của Naver nằm trong tổng giá trị khoảng 950 tỷ USD các thỏa thuận AI giữa Hàn Quốc và Mỹ mà văn phòng tổng thống Hàn Quốc tổng hợp từ hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm thứ Sáu, trong đó SK Group và Nvidia đã ký một biên bản ghi nhớ có giá trị lên tới 500 tỷ USD, còn Samsung Electronics đạt được thỏa thuận cung ứng trị giá 200 tỷ USD với Broadcom.