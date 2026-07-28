Chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu 2026 chạm 6,37 nghìn tỷ USD nhờ AI

Chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu 2026 được Gartner dự báo cán mốc 6,37 nghìn tỷ USD, tăng 14,2% so với năm 2025, khi đầu tư hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu trở thành động lực kéo cả thị trường công nghệ đi lên.

Bảng Dự báo chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu (tỷ USD)

Hạng mục Chi tiêu 2025 Tăng trưởng 2025 (%) Chi tiêu 2026 Tăng trưởng 2026 (%) Hệ thống trung tâm dữ liệu 506 51,6 822 62,5 Thiết bị 790 9,7 868 9,8 Phần mềm 1.271 13,9 1.468 15,5 Dịch vụ 1.492 3,8 1.570 5,3 Dịch vụ hạ tầng đám mây (IaaS) 222 25,3 287 29,3 Dịch vụ truyền thông 1.296 3,3 1.354 4,4 Tổng chi tiêu công nghệ thông tin 5.577 10,7 6.369 14,2

Nguồn: Gartner (tháng 7/2026)

Năm 2026, hạng mục hệ thống trung tâm dữ liệu vươn lên vị trí đầu bảng về tốc độ tăng trưởng. Ông John-David Lovelock, Phó chủ tịch phân tích cấp cao của Gartner, khẳng định hệ thống trung tâm dữ liệu cùng dịch vụ hạ tầng đám mây (IaaS) chính là hai phân khúc tăng trưởng nóng nhất, phản chiếu dòng vốn đang chảy dồn dập vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo, nền tảng đám mây và các ứng dụng thông minh.

Ông Lovelock ví von việc xây dựng năng lực tính toán phục vụ AI là dự án hạ tầng lớn nhất mà nhân loại từng bắt tay thực hiện. Theo phân tích của ông, sự bùng nổ khối lượng công việc AI và nhu cầu về điện toán hiệu năng cao đang thúc đẩy các nhà cung cấp siêu quy mô cùng khối doanh nghiệp mở rộng chóng mặt công suất trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Chi tiêu cho hệ thống trung tâm dữ liệu dự kiến vọt từ 506 tỷ USD năm 2025 lên 822 tỷ USD năm 2026, tương ứng mức tăng 62,5%, cao nhất trong toàn bộ các hạng mục. Dịch vụ hạ tầng đám mây IaaS bám sát phía sau khi tăng từ 222 tỷ USD lên 287 tỷ USD, đạt tốc độ 29,3%. Cả hai hạng mục cùng nhau tạo nền tảng cho nền kinh tế số đang từng bước định hình.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Bên cạnh hai đầu tàu kể trên, phân khúc phần mềm tiếp tục đóng vai trò trụ cột với quy mô chi tiêu tăng từ 1.271 tỷ USD lên 1.468 tỷ USD, tương ứng tốc độ 15,5%. Hạng mục dịch vụ đạt 1.570 tỷ USD, nhích lên 5,3% so với con số 1.492 tỷ USD của năm trước.

Nhóm thiết bị ghi nhận mức chi 868 tỷ USD, tăng 9,8%, trong khi dịch vụ truyền thông đạt 1.354 tỷ USD với tốc độ tăng khiêm tốn 4,4%. Nhìn tổng thể, thị trường công nghệ thông tin thế giới mở rộng từ 5.577 tỷ USD năm 2025 lên 6.369 tỷ USD năm 2026, đánh dấu mức tăng chung 14,2% so với 10,7% của năm liền trước.

Theo Ông Lovelock, đây không phải xu hướng nước lên thuyền lên đều, khi ngân sách công nghệ đang chịu sức ép từ lạm phát, tình trạng thiếu hụt nguồn cung, chi phí phần cứng và bộ nhớ tăng đột biến, các sáng kiến đầu tư cho AI cùng những ưu tiên liên tục thay đổi.

Sự dịch chuyển ấy khiến phần tăng trưởng gia tăng ngày càng dồn về những phân khúc hưởng lợi trực tiếp từ việc ứng dụng AI, còn các hạng mục truyền thống chỉ nhích lên ở mức vừa phải. Doanh nghiệp đang mạnh tay chi cho máy chủ tối ưu cho AI, dịch vụ đám mây và phần mềm sẵn sàng cho AI trong lúc mở rộng quy mô các dự án của mình, giữa bối cảnh thị trường phần cứng vẫn phải xoay xở thích ứng với những ràng buộc về nguồn cung chất bán dẫn và bộ nhớ.

Gartner đã nâng dự báo tổng chi tiêu công nghệ thông tin với triển vọng tăng trưởng mạnh, thể hiện sự tự tin ngày càng lớn vào đà mở rộng chung của toàn thị trường. Trọng tâm của bản dự báo tập trung vào chi tiêu liên quan đến AI, phần chi tiêu được kỳ vọng dẫn dắt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở ba mảng hạ tầng, dịch vụ đám mây và phần mềm.

Dữ liệu mà Gartner dự báo cho năm 2026 không dừng lại ở câu chuyện về một thị trường tăng trưởng nhanh. Đó còn là tín hiệu cho thấy hạ tầng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng đám mây tích hợp AI và hệ sinh thái phần mềm tiên tiến sẽ tiếp tục là những vùng đất hấp dẫn nhất để nắm bắt cơ hội từ đà đi lên của chi tiêu công nghệ toàn cầu.