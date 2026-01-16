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Gartner dự báo thế giới đổ 2,5 nghìn tỷ USD vào AI năm 2026

Đạt Xanh

Đạt Xanh

22:27 | 16/01/2026
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Doanh nghiệp toàn cầu chi 2.520 tỷ USD cho công nghệ trí tuệ nhân tạo trong năm 2026, tăng 44% so với năm trước. Các công ty đổ hơn nửa số tiền vào hạ tầng khi chuyển từ thử nghiệm sang đưa AI vào vận hành thực tế.

Các công ty trên thế giới đổ 2.520 tỷ USD vào AI năm 2026, mức này cao hơn 44% so với 1.757 tỷ USD của năm trước. Gartner công bố dự báo hôm 15/1/2026 với nhận định AI đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang nền tảng cốt lõi trong chiến lược công nghệ doanh nghiệp.

Hạ tầng AI chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu với 1.370 tỷ USD năm 2026. Các doanh nghiệp đang tăng tốc xây trung tâm dữ liệu hoặc thuê máy chủ GPU để xử lý khối lượng lớn dữ liệu AI. Chỉ riêng máy chủ tối ưu hóa AI đã nhận 401 tỷ USD chi tiêu tăng thêm, chiếm 17% tổng đầu tư AI.

Nhà máy AI của FPT đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển AI trên toàn cầu. Ảnh: FPT
Nhà máy AI của FPT đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển AI trên toàn cầu. Ảnh: FPT

Chi phí máy chủ AI tăng 49% trong năm 2026 khi doanh nghiệp trên mọi ngành công nghiệp cần xử lý khối lượng lớn dữ liệu để huấn luyện mô hình và chạy các tác vụ suy luận, đẩy nhu cầu thuê hoặc mua máy chủ tăng cao. Các nhà cung cấp đám mây và "đại gia" công nghệ nhìn thấy cơ hội này nên thi nhau mở rộng hạ tầng AI, xây thêm trung tâm dữ liệu và trang bị GPU để đón đầu các đơn hàng từ doanh nghiệp.

Dịch vụ AI tăng từ 439 tỷ USD năm 2025 lên 589 tỷ USD năm 2026. Doanh nghiệp thuê các công ty tư vấn, đơn vị tích hợp hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ quản lý để hiện đại hóa quy trình dữ liệu, tích hợp AI vào vận hành kinh doanh.

Phần mềm AI tăng nhanh hơn, từ 283 tỷ USD lên 452 tỷ USD. Các mô hình AI nhận 26,4 tỷ USD, gần gấp đôi mức 14,4 tỷ USD của năm trước. Nền tảng khoa học dữ liệu và học máy vượt 31,1 tỷ USD khi doanh nghiệp chuẩn hóa công cụ thử nghiệm và triển khai.

Thị trường 2025 2026 2027
Dịch vụ AI 439.438 588.645 761.042
An ninh mạng AI 25.920 51.347 85.997
Phần mềm AI 283.136 452.458 636.146
Mô hình AI 14.416 26.380 43.449
Nền tảng khoa học dữ liệu và học máy 21.868 31.120 44.482
Nền tảng phát triển ứng dụng AI 6.587 8.416 10.922
Dữ liệu AI 827 3.119 6.440
Hạ tầng AI 964.960 1.366.360 1.748.212
Tổng chi tiêu AI 1.757.152 2.527.845 3.336.690

Chi tiêu AI toàn cầu theo thị trường, 2025-2027 (Đơn vị: triệu USD). Nguồn: Gartner (tháng 1/2026)

Ông John David Lovelock, Phó Chủ tịch Phân tích cao cấp Gartner cho biết các tổ chức trưởng thành hơn về kinh nghiệm đang ưu tiên kết quả đã được chứng minh thay vì tiềm năng đầu cơ. "Cơn sốt AI đang hạ nhiệt trong năm 2026, doanh nghiệp không còn đổ tiền vào những dự án đầy tham vọng như trước mà chủ yếu mua các giải pháp AI có sẵn từ nhà cung cấp phần mềm họ đang dùng", Ông John David Lovelock nhấn mạnh.

Thị trường 2.520 tỷ USD khiến các hãng cung cấp đám mây, công ty sản xuất chip và đơn vị xây hạ tầng AI cạnh tranh khách hàng doanh nghiệp gay gắt hơn. Các nhà cung cấp đám mây ở châu Âu, châu Á và đặc biệt là Trung Quốc chi mạnh vào việc xây trung tâm dữ liệu AI để cạnh tranh với các công ty công nghệ lơn ở Mỹ.

Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương còn ít thời gian để mua máy chủ GPU, tuyển người giỏi và tìm đối tác trước khi giá thuê máy chủ tăng vọt và nguồn cung bị mua sạch. Những công ty muốn thành công cần làm ba việc cùng lúc: đặt trước máy chủ GPU để đảm bảo có nguồn tính toán, nâng cấp hệ thống dữ liệu hiện có lên chuẩn AI, và theo sát kế hoạch phát triển AI của các hãng phần mềm họ đang dùng thay vì chỉ chạy theo mô hình AI nổi tiếng.

Gartner dự báo chi tiêu AI tiếp tục tăng lên 3.336 tỷ USD năm 2027, cho thấy AI đã chuyển từ làn sóng công nghệ thành trụ cột chiến lược kinh doanh lâu dài.

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Thừa Thiên Huế

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam