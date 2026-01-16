Gartner dự báo thế giới đổ 2,5 nghìn tỷ USD vào AI năm 2026

Các công ty trên thế giới đổ 2.520 tỷ USD vào AI năm 2026, mức này cao hơn 44% so với 1.757 tỷ USD của năm trước. Gartner công bố dự báo hôm 15/1/2026 với nhận định AI đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang nền tảng cốt lõi trong chiến lược công nghệ doanh nghiệp.

Hạ tầng AI chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu với 1.370 tỷ USD năm 2026. Các doanh nghiệp đang tăng tốc xây trung tâm dữ liệu hoặc thuê máy chủ GPU để xử lý khối lượng lớn dữ liệu AI. Chỉ riêng máy chủ tối ưu hóa AI đã nhận 401 tỷ USD chi tiêu tăng thêm, chiếm 17% tổng đầu tư AI.

Nhà máy AI của FPT đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển AI trên toàn cầu. Ảnh: FPT

Chi phí máy chủ AI tăng 49% trong năm 2026 khi doanh nghiệp trên mọi ngành công nghiệp cần xử lý khối lượng lớn dữ liệu để huấn luyện mô hình và chạy các tác vụ suy luận, đẩy nhu cầu thuê hoặc mua máy chủ tăng cao. Các nhà cung cấp đám mây và "đại gia" công nghệ nhìn thấy cơ hội này nên thi nhau mở rộng hạ tầng AI, xây thêm trung tâm dữ liệu và trang bị GPU để đón đầu các đơn hàng từ doanh nghiệp.

Dịch vụ AI tăng từ 439 tỷ USD năm 2025 lên 589 tỷ USD năm 2026. Doanh nghiệp thuê các công ty tư vấn, đơn vị tích hợp hệ thống và nhà cung cấp dịch vụ quản lý để hiện đại hóa quy trình dữ liệu, tích hợp AI vào vận hành kinh doanh.

Phần mềm AI tăng nhanh hơn, từ 283 tỷ USD lên 452 tỷ USD. Các mô hình AI nhận 26,4 tỷ USD, gần gấp đôi mức 14,4 tỷ USD của năm trước. Nền tảng khoa học dữ liệu và học máy vượt 31,1 tỷ USD khi doanh nghiệp chuẩn hóa công cụ thử nghiệm và triển khai.

Thị trường 2025 2026 2027 Dịch vụ AI 439.438 588.645 761.042 An ninh mạng AI 25.920 51.347 85.997 Phần mềm AI 283.136 452.458 636.146 Mô hình AI 14.416 26.380 43.449 Nền tảng khoa học dữ liệu và học máy 21.868 31.120 44.482 Nền tảng phát triển ứng dụng AI 6.587 8.416 10.922 Dữ liệu AI 827 3.119 6.440 Hạ tầng AI 964.960 1.366.360 1.748.212 Tổng chi tiêu AI 1.757.152 2.527.845 3.336.690

Chi tiêu AI toàn cầu theo thị trường, 2025-2027 (Đơn vị: triệu USD). Nguồn: Gartner (tháng 1/2026)

Ông John David Lovelock, Phó Chủ tịch Phân tích cao cấp Gartner cho biết các tổ chức trưởng thành hơn về kinh nghiệm đang ưu tiên kết quả đã được chứng minh thay vì tiềm năng đầu cơ. "Cơn sốt AI đang hạ nhiệt trong năm 2026, doanh nghiệp không còn đổ tiền vào những dự án đầy tham vọng như trước mà chủ yếu mua các giải pháp AI có sẵn từ nhà cung cấp phần mềm họ đang dùng", Ông John David Lovelock nhấn mạnh.

Thị trường 2.520 tỷ USD khiến các hãng cung cấp đám mây, công ty sản xuất chip và đơn vị xây hạ tầng AI cạnh tranh khách hàng doanh nghiệp gay gắt hơn. Các nhà cung cấp đám mây ở châu Âu, châu Á và đặc biệt là Trung Quốc chi mạnh vào việc xây trung tâm dữ liệu AI để cạnh tranh với các công ty công nghệ lơn ở Mỹ.

Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương còn ít thời gian để mua máy chủ GPU, tuyển người giỏi và tìm đối tác trước khi giá thuê máy chủ tăng vọt và nguồn cung bị mua sạch. Những công ty muốn thành công cần làm ba việc cùng lúc: đặt trước máy chủ GPU để đảm bảo có nguồn tính toán, nâng cấp hệ thống dữ liệu hiện có lên chuẩn AI, và theo sát kế hoạch phát triển AI của các hãng phần mềm họ đang dùng thay vì chỉ chạy theo mô hình AI nổi tiếng.

Gartner dự báo chi tiêu AI tiếp tục tăng lên 3.336 tỷ USD năm 2027, cho thấy AI đã chuyển từ làn sóng công nghệ thành trụ cột chiến lược kinh doanh lâu dài.