Anthropic tăng tốc xây trung tâm dữ liệu AI tại châu Á

Anthropic đẩy nhanh kế hoạch mở rộng hạ tầng AI tại châu Á

Anthropic đang phát đi tín hiệu rõ ràng về kế hoạch mở rộng hạ tầng AI tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương thông qua đợt tuyển dụng quy mô lớn dành cho mảng trung tâm dữ liệu.

Theo các thông báo tuyển dụng mới, công ty AI của Mỹ đang tuyển 13 vị trí thuộc bộ phận điện toán và trung tâm dữ liệu. Trong đó, tám vị trí được bố trí tại Nhật Bản và Úc, hai quốc gia được xem là những điểm đến chiến lược cho thế hệ trung tâm dữ liệu AI tiếp theo.

Tại Nhật Bản, Anthropic tuyển dụng các vị trí chuyên tìm kiếm hợp đồng trung tâm dữ liệu và kỹ sư điện. Tại Úc, sáu vị trí tập trung vào kỹ sư vận hành và kỹ thuật viên trung tâm dữ liệu. Trước đó, công ty cũng từng tuyển vị trí phụ trách hợp đồng trung tâm dữ liệu tại Úc từ tháng 4.

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Anthropic công bố nhiều thỏa thuận mở rộng trung tâm dữ liệu tại Mỹ và tìm kiếm nhân sự phụ trách năng lực điện toán ở châu Âu.

Trong bài đăng trên blog hồi tháng 4, Anthropic thừa nhận tốc độ tăng trưởng người dùng và khách hàng doanh nghiệp đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng vận hành, buộc công ty phải tiếp tục mở rộng năng lực tính toán trên phạm vi toàn cầu.

Cuộc đua không còn chỉ là AI mà là điện và trung tâm dữ liệu

Việc tuyển dụng cho thấy Anthropic không chỉ tìm kiếm mặt bằng xây dựng trung tâm dữ liệu mà còn hướng tới bảo đảm nguồn điện quy mô rất lớn.

Một thông báo tuyển dụng tại Úc nêu rõ ứng viên sẽ tham gia mua sắm công suất điện lên tới hàng trăm megawatt để phục vụ hệ thống AI đang mở rộng nhanh chóng trên toàn khu vực.

Theo ông David Wroe, Trưởng chương trình AI và An ninh của Viện Chính sách Chiến lược Australia, Úc sở hữu nhiều lợi thế gồm quỹ đất lớn, tiềm năng năng lượng tái tạo, môi trường chính trị ổn định và khoảng cách địa lý an toàn trước các nguy cơ xung đột.

Ông cũng cho rằng việc Australia là thành viên liên minh chia sẻ tình báo Five Eyes giúp quốc gia này trở thành địa điểm đáng tin cậy để đặt các hệ thống AI có giá trị chiến lược.

Tuy nhiên, quốc gia này vẫn đối mặt với rào cản về luật bản quyền khi nhiều doanh nghiệp AI có nguy cơ vướng tranh chấp pháp lý liên quan đến dữ liệu huấn luyện mô hình.

Trong khi đó, Nhật Bản được đánh giá hấp dẫn nhờ hệ thống điện ổn định, hạ tầng Internet phát triển, mạng cáp quang biển hoàn thiện cùng lực lượng kỹ sư chất lượng cao.

Ông Aalok Mehta, Giám đốc Trung tâm AI Wadhwani thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định những lợi thế này khiến Nhật Bản trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất châu Á đối với các dự án trung tâm dữ liệu AI.

Anthropic mở rộng trung tâm dữ liệu AI sang Nhật, Úc

Nguồn điện trở thành yếu tố quyết định

Dù lựa chọn Nhật Bản hay Australia, bài toán lớn nhất vẫn là nguồn điện.

Theo bà Xiaonan Feng, chuyên gia phân tích điện và năng lượng tái tạo khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Wood Mackenzie, việc bảo đảm nguồn điện đang khó hơn cả tìm đất, huy động vốn hay xin giấy phép xây dựng.

Khả năng cung cấp điện của lưới điện đang trở thành yếu tố giới hạn quan trọng đối với sự phát triển của các trung tâm dữ liệu AI trên toàn khu vực.

Thách thức này cũng xuất hiện tại Mỹ và châu Âu khi các mô hình AI ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa các phòng thí nghiệm AI lớn đang chuyển từ việc phát triển mô hình sang bảo đảm nguồn điện, hạ tầng mạng và nhân lực kỹ thuật.

Anthropic cho biết công ty sẽ tiếp tục mở rộng năng lực điện toán tại các quốc gia dân chủ có môi trường pháp lý ổn định, chuỗi cung ứng an toàn và đủ khả năng hỗ trợ những khoản đầu tư quy mô lớn cho hạ tầng AI trong nhiều năm tới.