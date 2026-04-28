Codex điều khiển máy tính, OpenAI tăng tốc đấu Anthropic

Codex giờ đây không dừng ở việc sinh mã hay trả lời văn bản. Hệ thống có thể mở ứng dụng, điều khiển chuột, nhập liệu bằng bàn phím, đồng thời xử lý nhiều tiến trình song song trên máy Mac. Cách vận hành này đưa AI tiến gần vai trò cộng sự kỹ thuật, trực tiếp tham gia chuỗi thao tác vốn phụ thuộc con người. Các kịch bản sử dụng tập trung vào kiểm thử phần mềm, tinh chỉnh giao diện, tự động hóa quy trình tại những nền tảng thiếu API. So với mô hình hỗ trợ trước đây, hướng tiếp cận mới cho thấy OpenAI đặt trọng tâm vào năng lực hành động thay vì chỉ cung cấp gợi ý.

OpenAI giờ đã cho phép Codex có thể điều khiển máy tính. Ảnh: OpenAI

Khả năng tích hợp trình duyệt nội bộ mở rộng phạm vi hoạt động sang môi trường web. Codex nhận lệnh, thực thi trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến nhằm kiểm tra giao diện và hiệu năng theo thời gian thực. Song song, tính năng ghi nhớ ngữ cảnh giúp hệ thống lưu trữ dữ liệu từ các phiên làm việc trước, từ đó xây dựng hiểu biết liên tục về thói quen xử lý công việc của từng cá nhân. Cơ chế này tạo nền tảng cho một AI đồng hành dài hạn, giảm độ trễ trong quá trình tương tác và nâng độ chính xác khi xử lý nhiệm vụ phức tạp.

Hệ sinh thái Codex cũng được mở rộng với hơn 100 tiện ích kết nối các nền tảng như GitLab, Slack, Google Calendar. AI có thể đọc luồng trao đổi, đối chiếu lịch trình, tự tổng hợp danh sách công việc cần xử lý trong ngày. Bên cạnh đó, công cụ tạo hình ảnh nháp hỗ trợ nhanh cho nhu cầu trình bày ý tưởng và thiết kế sơ bộ. OpenAI đồng thời triển khai cơ chế tính phí linh hoạt theo mức sử dụng, hướng đến tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp, qua đó tác động trực tiếp tới nhóm khách hàng từng ưu tiên giải pháp từ Anthropic.

Cạnh tranh giữa hai công ty công nghệ chuyển sang giai đoạn mới, nơi năng lực kiểm soát thiết bị quyết định giá trị sản phẩm. Claude Code từng tạo lợi thế nhờ khả năng điều phối môi trường làm việc từ xa. Bản nâng cấp Codex cho thấy nỗ lực thu hẹp khoảng cách bằng cách đưa AI tiến sát lớp hệ điều hành, nơi quyết định hiệu suất thực tế của tổ chức. Sự thay đổi này đồng thời phản ánh điều chỉnh chiến lược của OpenAI khi tập trung mạnh vào phân khúc doanh nghiệp, giảm ưu tiên cho các sản phẩm mang tính đại chúng.

Diễn biến mới cho thấy thị trường AI bước vào cuộc đua chiều sâu. Doanh nghiệp không còn tìm kiếm công cụ hỗ trợ đơn lẻ, nhu cầu chuyển sang hệ thống có thể thay thế một phần thao tác vận hành. Codex với khả năng điều khiển máy tính và tích hợp đa nền tảng đã mở ra hướng tiếp cận mới, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh trực diện trong lĩnh vực AI hành động.