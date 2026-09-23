Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2743/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội. Theo quyết định, phân hiệu có tên Trường Đại học Sao Đỏ - Phân hiệu thành phố Hà Nội, thực hiện hoạt động đào tạo, bảo đảm chất lượng và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Giáo dục đại học cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Tổ chức lại trường cao đẳng thành phân hiệu

Theo Quyết định số 2743/QĐ-BGDĐT, Trường Đại học Sao Đỏ có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan liên quan để tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội thành phân hiệu theo quy định. Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và các bên liên quan.

Quyết định cũng yêu cầu quá trình tổ chức lại không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản. Việc hình thành phân hiệu tại Hà Nội mở rộng không gian hoạt động đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ, đồng thời đặt cơ sở đào tạo trong mối liên kết với hệ thống giáo dục đại học và nhu cầu nhân lực tại khu vực Thủ đô.

Định hướng đào tạo tập trung vào các lĩnh vực gắn với sự thay đổi của thị trường lao động. Nguồn ảnh: Đại học Sao Đỏ

Mở rộng đào tạo theo nhu cầu nhân lực mới

Trường Đại học Sao Đỏ trực thuộc Bộ Công Thương, có trụ sở chính tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Năm 2026, trường tuyển 2.310 chỉ tiêu đại học chính quy và hiện đào tạo 21 ngành tại 8 khoa. Bên cạnh các ngành đào tạo hiện có, nhà trường mở thêm những ngành thuộc các lĩnh vực được xác định có nhu cầu nhân lực cao như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Định hướng đào tạo tập trung vào các lĩnh vực gắn với sự thay đổi của thị trường lao động, trong đó nhóm ngành công nghệ và kinh tế số ngày càng có vai trò trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Nhà trường hiện hợp tác với hơn 200 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các hoạt động đào tạo, thực tập, hỗ trợ học bổng và tuyển dụng sinh viên.

Theo thông tin từ nhà trường, những năm qua, trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay và làm đúng chuyên ngành đào tạo, với mức thu nhập ổn định tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội là bước tổ chức lại mạng lưới đào tạo của nhà trường, đồng thời tạo thêm địa điểm triển khai các chương trình đào tạo đại học tại Hà Nội.