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Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

14:46 | 23/09/2026
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Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.
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Ngày 18/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2743/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội. Theo quyết định, phân hiệu có tên Trường Đại học Sao Đỏ - Phân hiệu thành phố Hà Nội, thực hiện hoạt động đào tạo, bảo đảm chất lượng và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Giáo dục đại học cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Tổ chức lại trường cao đẳng thành phân hiệu

Theo Quyết định số 2743/QĐ-BGDĐT, Trường Đại học Sao Đỏ có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan liên quan để tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội thành phân hiệu theo quy định. Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và các bên liên quan.

Quyết định cũng yêu cầu quá trình tổ chức lại không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản. Việc hình thành phân hiệu tại Hà Nội mở rộng không gian hoạt động đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ, đồng thời đặt cơ sở đào tạo trong mối liên kết với hệ thống giáo dục đại học và nhu cầu nhân lực tại khu vực Thủ đô.

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội
Định hướng đào tạo tập trung vào các lĩnh vực gắn với sự thay đổi của thị trường lao động. Nguồn ảnh: Đại học Sao Đỏ

Mở rộng đào tạo theo nhu cầu nhân lực mới

Trường Đại học Sao Đỏ trực thuộc Bộ Công Thương, có trụ sở chính tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Năm 2026, trường tuyển 2.310 chỉ tiêu đại học chính quy và hiện đào tạo 21 ngành tại 8 khoa. Bên cạnh các ngành đào tạo hiện có, nhà trường mở thêm những ngành thuộc các lĩnh vực được xác định có nhu cầu nhân lực cao như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Định hướng đào tạo tập trung vào các lĩnh vực gắn với sự thay đổi của thị trường lao động, trong đó nhóm ngành công nghệ và kinh tế số ngày càng có vai trò trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Nhà trường hiện hợp tác với hơn 200 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các hoạt động đào tạo, thực tập, hỗ trợ học bổng và tuyển dụng sinh viên.

Theo thông tin từ nhà trường, những năm qua, trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay và làm đúng chuyên ngành đào tạo, với mức thu nhập ổn định tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội là bước tổ chức lại mạng lưới đào tạo của nhà trường, đồng thời tạo thêm địa điểm triển khai các chương trình đào tạo đại học tại Hà Nội.

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ TẠI HÀ NỘI

Tên phân hiệu: Trường Đại học Sao Đỏ - Phân hiệu thành phố Hà Nội

Cơ sở thành lập: Tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Quyết định: Quyết định số 2743/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2026

Cơ quan quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường chủ quản: Trường Đại học Sao Đỏ

Cơ quan chủ quản trường: Bộ Công Thương

Đào tạo năm 2026: 2.310 chỉ tiêu đại học chính quy

Quy mô ngành: 21 ngành tại 8 khoa

Một số ngành mới: Trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, thương mại điện tử, logistics, quản lý chuỗi cung ứng

Hợp tác doanh nghiệp: Hơn 200 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước |

Việc làm sau tốt nghiệp: Trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay và đúng chuyên ngành theo thông tin nhà trường |

Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ Đại học Sao Đỏ Hà Nội thành lập phân hiệu đại học giáo dục đại học

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 16:00
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Cập nhật: 23/09/2026 16:00

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