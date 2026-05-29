PGS.TS Kiều Xuân Thực vừa được Bộ Công Thương bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 27/5, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1268/QĐ BCT bổ nhiệm PGS.TS Kiều Xuân Thực làm Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI). Quyết định được ban hành sau khi Thủ tướng ký Quyết định số 2536/QĐ TTg ngày 20/11/2025 về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Việc kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục đại học bước vào giai đoạn thay đổi mô hình quản trị theo tinh thần Nghị quyết số 71 NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2025 cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với bộ máy quản lý tại các đại học công lập.

PGS.TS Kiều Xuân Thực sinh năm 1976, được đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện tử Viễn thông trong và ngoài nước. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc năm 2012 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2025.

Ông gắn bó nhiều năm với Đại học Công nghiệp Hà Nội và từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giảng viên, Phó Trưởng khoa Điện tử, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng. Từ tháng 2/2023, ông giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong giai đoạn chuyển đổi mô hình, ông tham gia lãnh đạo và xây dựng lộ trình đưa HaUI trở thành đại học thứ 12 của Việt Nam vào tháng 11/2025. Đây được xem là bước thay đổi lớn của nhà trường trong quá trình mở rộng quy mô đào tạo và đổi mới quản trị.

Hiện nay, PGS.TS Kiều Xuân Thực giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Công nghiệp Hà Nội và là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng ban hành các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo khác của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Theo đó, TS Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1970, PGS.TS Phạm Văn Đông và TS Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1978 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.