Đúng như những gì mà ông Antony Cherian Kurian, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng, Ford Việt Nam chia sẻ: "Thành quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của sản phẩm mà còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của Ford trong việc lắng nghe, thấu hiểu và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng, công nghệ tiên tiến cùng các giải pháp dịch vụ thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.”

Territory chính thức ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022

Ngược dòng thời gian, trở lại cột mốc tháng 11 của 4 năm trước, thời điểm Ford ra mắt phiên bản Ford Territory đầu tiên. Nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì có vẻ như đó chưa phải là thời điểm thuận lợi, bởi nền kinh tế vừa trải qua một giai đoạn covid đầy khó khăn. Thế nhưng chỉ sau 1 năm Territory đã vượt con số 10.000 chiếc và vươn lên nhóm hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc.

Đến tháng 11 năm nay, đã có hơn 40.000 xe được bán ra

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì qua từng năm, đưa tổng doanh số của Territory đạt 40.000 xe, tính đến tháng 11 này. Đặc biệt hơn cả chưa đầy 1 năm (từ đầu năm đến nay), đã có hơn 10.000 xe được bàn giao tới khách hàng tính đến tháng 11.

Sức hút của Territory đến từ sự rộng rãi của khoang nội thất

Theo các chuyên gia, sức hút của Territory bắt đầu từ không gian nội thất rộng nhất phân khúc. Với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm, Territory mang đến khoảng để chân rộng rãi cho hàng ghế sau, sàn phẳng ở vị trí ngồi giữa và khoang hành lý 448 lít có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của gia đình.

Cùng các công nghệ an toàn và tiện nghi hàng đầu phân khúc

Territory còn sở hữu các công nghệ an toàn và tiện nghi hàng đầu phân khúc. Tùy phiên bản, gói công nghệ hỗ trợ người lái Ford Co-Pilot360 với gần 20 tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và camera 360 độ mang lại sự an tâm cho người lái.

Bên trong khoang xe có màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, kết nối ứng dụng Ford và cổng sạc nhanh cho cả hai hàng ghế giúp mỗi hành trình thêm thoải mái, trong khi động cơ 1.5L EcoBoost công suất 160 mã lực kết hợp hộp số tự động 7 cấp mang lại khả năng vận hành linh hoạt.

Ford cũng liên tục mở rộng danh mục sản phẩm

Và đến tháng 7 vừa qua, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Territory Platinum mới. Đây là phiên bản hướng đến những khách hàng đề cao sự trải nghiệm tiện nghi và công nghệ. Chính vì thế Ford đã trang bị nội thất da cao cấp, hệ thống âm thanh vòm 10 loa cùng các tính năng hỗ trợ lái thông minh...

Song song với việc phát triển sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, Ford Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ theo định hướng thương hiệu toàn cầu Ready Set Ford. Cụ thể là từ ngày 1/7/2026, toàn bộ dòng xe Territory được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sở hữu xe.

Và nhiều chương trinh hậu mãi đáng chú ý

Khách hàng cũng có thể được Chuyên gia Ford tư vấn trực tuyến ngay từ khi tìm hiểu xe và sử dụng Ứng dụng Ford để theo dõi tình trạng xe, đặt lịch dịch vụ từ xa. Các dịch vụ như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, Nhận và Giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác và Cứu hộ RSA 24/7 kèm Xe thay thế được kết nối qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng Ford và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Không dừng lại ở đó, Ford Việt Nam còn liên tục triển khai các chương trình giúp khách hàng trải nghiệm Territory trong điều kiện thực tế. Chuỗi hành trình “Khám phá Ford Territory – Tiếp nối di sản” đã đưa nhà báo, người có ảnh hưởng và khách hàng trẻ khám phá nhiều vùng đất từ miền Trung, miền Tây Nam Bộ đến Duyên hải Bắc Bộ, kết hợp trải nghiệm lái với tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương.

Chuỗi hành trình "Khám phá Territory - Tiếp nối di sản"

Tiếp nối tinh thần đó, chương trình “Sống Rộng cùng Territory” khởi đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang tiếp tục đến nhiều địa phương, khuyến khích khách hàng mở rộng trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ chủ xe cùng những hành trình như “Chill Drive in My Territory” hay “Her Territory” tạo cơ hội để chủ xe gặp gỡ, chia sẻ và hình thành một cộng đồng gắn kết.

40.000 xe bán ra là 40.000 sự ghi nhận, sự tin tưởng của khách hàng dành cho Territory, mẫu xe ra đời để đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng trong cuộc sống hiện đại. Đồng thời một lần nữa khẳng định vị thế của Territory trong phân khúc SUV đô thị cỡ C.