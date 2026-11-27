Thông điệp của Chủ tịch UBCKNN nhân kỷ niệm 30 năm.

Tự hào hành trình 30 năm kiến tạo và trưởng thành

Trong thông điệp tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã nhìn lại hành trình ba thập kỷ xây dựng, phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời gửi gắm niềm tin, quyết tâm và khát vọng đưa thị trường chứng khoán đảm nhận trọng trách lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngày 28/11/1996, UBCKNN được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức diễn ra với hai cổ phiếu niêm yết, một khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử đối với quá trình phát triển thị trường tài chính quốc gia. Đến năm 2004, UBCKNN được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác điều hành chính sách tài chính.

Trải qua ba thập kỷ, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Theo số liệu được Chủ tịch UBCKNN nêu trong thông điệp, vốn hóa thị trường cổ phiếu hiện đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025, số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt 14 triệu, thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS), bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của tổ chức cung cấp chỉ số tài chính FTSE Russell, đánh dấu một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, những thành quả hôm nay bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo nhất quán của Đảng, sự hoàn thiện thể chế của Quốc hội, sự điều hành sát sao của Chính phủ cùng sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Bộ Tài chính qua các thời kỳ. Việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là một lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Với lòng biết ơn sâu sắc, người đứng đầu UBCKNN trân trọng ghi nhận công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, cùng sự đồng hành của các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Từ thời kỳ “khai sơn, phá thạch” đến nay, mỗi thành quả của thị trường đều in dấu sự chung sức, đồng lòng và tinh thần cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ.

Thông điệp của Chủ tịch UBCKNN nhân kỷ niệm 30 năm.

Đổi mới sáng tạo, mở hướng phát triển mới

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhu cầu ngày càng lớn về nguồn vốn, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương xác định ngành Chứng khoán cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi, phát triển cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa hàng hóa và sản phẩm tài chính. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường tính minh bạch trong công bố thông tin, chủ động hội nhập và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Trong hành trình hiện thực hóa những mục tiêu này, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng vận hành của thị trường. Khi quy mô giao dịch và số lượng nhà đầu tư ngày càng mở rộng, việc nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, tăng cường khả năng giám sát giao dịch và duy trì sự ổn định của hệ thống sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đây cũng là nền tảng để thị trường phát triển theo chiều sâu, nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu hội nhập với thị trường tài chính quốc tế.

Mục tiêu xuyên suốt được Chủ tịch UBCKNN xác định là xây dựng thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Để thực hiện trọng trách đó, ngành Chứng khoán mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính, đứng đầu là Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Phát huy truyền thống 30 năm, toàn ngành Chứng khoán xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kế thừa xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế và sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước”, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương khẳng định.

Thông điệp của người đứng đầu UBCKNN tại dấu mốc kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán thể hiện tinh thần trân trọng quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và khát vọng kiến tạo tương lai. Trên nền tảng những thành quả đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, ngành Chứng khoán Việt Nam đang mở ra một chặng đường mới với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng thị trường và phát huy vai trò của một kênh dẫn vốn quan trọng, đồng hành cùng khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.