Ngày 25/11/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng, nhiệm kỳ 2023 – 2026. Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Quang được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

Ông Lê Văn Tần đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc SeABank

Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) SeABank, ông Lê Văn Tần được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 23/11/2026. Căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HĐQT Ngân hàng tiếp tục ban hành quyết định bổ nhiệm ông Tần giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 25/11/2026.

Ông Lê Văn Tần được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng

Ông Lê Văn Tần kế nhiệm ông Lê Quốc Long, người vừa kết thúc nhiệm kỳ 2023 – 2026 và nghỉ hưu theo chế độ. Các quyết định nhân sự được HĐQT SeABank ban hành sau khi hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật và nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Văn bản số 10722/NHNN-QLGS.

Sinh năm 1970, ông Lê Văn Tần có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ), với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành kinh doanh, ngân hàng bán lẻ và tài chính ngân hàng. Trong đó, ông có 18 năm làm việc tại SeABank. Trước khi đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc, ông Tần từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng như Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và gần đây nhất là Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT Trần Thị Thanh Thủy tặng hoa chúc mừng tân Tổng Giám đốc SeABank

Với kinh nghiệm quản lý và quá trình công tác lâu năm tại SeABank, ông Lê Văn Tần được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành triển khai các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường quản trị rủi ro. Phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Văn Tần cho biết 18 năm gắn bó với SeABank là hành trình ông chứng kiến quá trình trưởng thành và phát triển của Ngân hàng. Trên cương vị mới, ông cam kết cùng Ban Điều hành và cán bộ nhân viên phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, đổi mới hoạt động, tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Ông Nguyễn Hồng Quang Phó Tổng Giám đốc Thường trực SeABank

Cùng với quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, HĐQT SeABank cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực từ ngày 25/11/2026. Ông Nguyễn Hồng Quang có bằng Thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại Đại học Wales (Vương quốc Anh), với 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông từng công tác tại các định chế tài chính như TPBank, MSB và SeABank.

Ông Nguyễn Hồng Quang nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực SeABank

Trong hơn một thập kỷ làm việc tại SeABank, ông Quang đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo trong các lĩnh vực nguồn vốn, ngân hàng bán lẻ, đầu tư và nhân sự. Quá trình công tác giúp ông tích lũy kinh nghiệm quản trị ở nhiều lĩnh vực và am hiểu hoạt động của Ngân hàng. Sau các quyết định bổ nhiệm, Ban Tổng Giám đốc SeABank có 10 thành viên. Theo Ngân hàng, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và xuyên suốt trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tạo nền tảng nâng cao năng lực điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

SeABank kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, củng cố nền tảng vững chắc nâng cao năng lực điều hành