Ngày 26/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và du lịch tỉnh Phú Thọ - Từ bản sắc nguồn cội đến khát vọng vươn tầm”.

Diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể địa phương. Đây là dịp trao đổi, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào khai thác tiềm năng, lợi thế bản địa, tạo thêm giá trị cho nông nghiệp và du lịch.

Chuyển lợi thế bản địa thành giá trị kinh tế

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Những giá trị đặc sắc của vùng đất cội nguồn, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, làng nghề truyền thống cùng không gian sinh thái đa dạng là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển.

Đồng chí Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện kết nối các vùng văn hóa, khu vực sản xuất nông nghiệp và trung tâm dịch vụ, du lịch. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, bài toán đặt ra không dừng ở việc khai thác tài nguyên sẵn có mà cần đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, huy động và kết nối các nguồn lực để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế cụ thể. Trong quá trình đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được xác định là động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Thực tế, Phú Thọ đang sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp có lợi thế riêng. Toàn tỉnh hiện có 571 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 9 sản phẩm đạt 5 sao. Diện tích chè khoảng 15.000 ha, đưa địa phương vào nhóm ba tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng chè. Các sản phẩm như chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong cùng hệ thống làng nghề truyền thống không đơn thuần mang giá trị sản xuất mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá văn hóa và xây dựng thương hiệu địa phương.

Ở lĩnh vực du lịch, lợi thế của Phú Thọ được tạo nên từ hệ thống tài nguyên văn hóa và sinh thái phong phú. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, không gian văn hóa Mường cùng các điểm đến như Tam Đảo, Đại Lải, Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, Thanh Thủy, Kim Bôi tạo nền tảng để phát triển những sản phẩm du lịch đa dạng. Việc kết nối du lịch văn hóa với sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp và trải nghiệm cộng đồng được xem là hướng đi có tiềm năng, góp phần khai thác hiệu quả hơn nguồn lực sẵn có của địa phương.

Theo ông Khổng Danh Đạt, nông nghiệp và du lịch có mối quan hệ bổ trợ, tạo giá trị cho nhau. Nông nghiệp cung cấp sản phẩm, cảnh quan và không gian trải nghiệm cho du lịch; ngược lại, du lịch mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị nông sản, thúc đẩy dịch vụ và kinh tế nông thôn. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò kết nối, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị liên ngành với sự tham gia của nhiều chủ thể.

Ứng dụng công nghệ, mở hướng phát triển liên ngành

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận tập trung vào khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và phương thức tổ chức mới trong phát triển nông nghiệp, du lịch. Các nội dung được đề cập gồm tư duy đổi mới sáng tạo và kinh tế bản địa; ứng dụng thiết bị bay không người lái (Drone, UAV) trong nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và quản lý tài nguyên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong phát triển du lịch thông minh; đổi mới sáng tạo trong xây dựng chuỗi du lịch sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng liên vùng. Bên cạnh đó, tham luận về phát triển sản phẩm mì gạo Hùng Lô cũng đặt ra vấn đề kết hợp gìn giữ giá trị cội nguồn với mở rộng thị trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi Trường phát biểu tại Hội thảo

Các tham luận tiếp cận từ nhiều góc độ, cho thấy khả năng đưa tri thức khoa học, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo vào khai thác nguồn lực địa phương. Điểm chung được đặt ra là công nghệ cần gắn với nhu cầu thực tiễn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tại phiên thảo luận với chủ đề “Từ bản sắc nguồn cội đến giá trị mới - Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Phú Thọ”, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp kết nối nguồn lực nông nghiệp, văn hóa và du lịch; ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đối với nông nghiệp, yêu cầu đặt ra là chuyển từ khai thác lợi thế sản vật, vùng nguyên liệu sang tổ chức các chuỗi giá trị có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Trong đó, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất và chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường là những nội dung cần được chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ mới cũng cần căn cứ vào điều kiện sản xuất, quy mô hoạt động và khả năng tiếp nhận của từng chủ thể, bảo đảm giải pháp đưa vào thực tiễn có thể phát huy hiệu quả.



PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận về tư duy đổi mới sáng tạo và kinh tế bản địa

Với du lịch, các ý kiến hướng đến khai thác đồng bộ di sản văn hóa, cảnh quan sinh thái, sản phẩm nông nghiệp và bản sắc cộng đồng. Liên kết các điểm đến, xây dựng chuỗi trải nghiệm sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng, đổi mới phương thức quảng bá và quản lý điểm đến được xác định là những nội dung cần quan tâm. Cùng với đó, chất lượng dịch vụ và vai trò của cộng đồng cần được phát huy trong quá trình phát triển du lịch. Một trong những vấn đề xuyên suốt được các đại biểu đề cập là tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Trong hệ sinh thái này, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ; nhà khoa học cung cấp tri thức và giải pháp công nghệ; doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sản xuất, kết nối thị trường; người dân trực tiếp tạo ra sản phẩm và gìn giữ các giá trị bản địa.

Sự phối hợp giữa các chủ thể được xem là điều kiện quan trọng để hình thành các chuỗi giá trị có tính liên kết, đồng thời tạo sự gắn kết giữa nông nghiệp và du lịch trong không gian phát triển mới của tỉnh.

Tập trung nguồn lực cho những mô hình có khả năng lan tỏa

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Khổng Danh Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định, các tham luận và ý kiến trao đổi đã bước đầu làm rõ yêu cầu chuyển hóa giá trị bản địa, lợi thế tự nhiên, văn hóa và tri thức cộng đồng thành động lực tăng trưởng mới thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, địa phương cần đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang kiến tạo giá trị; từ phát triển sản phẩm riêng lẻ sang tổ chức chuỗi giá trị. Chất lượng, bản sắc, tri thức và năng lực sáng tạo cần trở thành những yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng trực tiếp đến nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Lựa chọn công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với quy mô và khả năng tiếp nhận của từng chủ thể, tránh đầu tư dàn trải, chạy theo xu hướng hoặc triển khai những mô hình thiếu khả năng duy trì.

Ông Đỗ Thế Đăng - Trưởng ban Chính sách, Liên minh Kinh tế tầm thấp trình bày tham luận về ứng dụng Drone và UAV trong nông nghiệp

Để cụ thể hóa các định hướng, Phú Thọ cần lựa chọn những sản phẩm, không gian và chuỗi giá trị có lợi thế cạnh tranh để tập trung nguồn lực, xây dựng mô hình điểm có khả năng lan tỏa. Cùng với đó là tăng cường kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với địa phương và doanh nghiệp; thúc đẩy các mô hình liên kết giữa nông nghiệp, du lịch, làng nghề và dịch vụ. Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tổng hợp những vấn đề có giá trị từ hội thảo để tham mưu, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Hội thảo góp phần kết nối tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và nguồn lực xã hội, đồng thời gợi mở những hướng hợp tác trong phát triển nông nghiệp hiện đại và du lịch giàu bản sắc. Đây cũng là cơ sở để Phú Thọ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp, từng bước đưa giá trị bản địa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế xanh và bền vững.