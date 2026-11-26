Microsoft trao chứng nhận AI tự chủ cao cấp đầu tiên trên thế giới cho doanh nghiệp Việt - Ảnh: Nhandan.vn

Đây là dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, tiếp nối việc FPT được Microsoft công nhận là Frontier Partner vào tháng 5/2026.

AI tự chủ mở ra phương thức vận hành mới cho doanh nghiệp

Khác với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông thường chủ yếu hỗ trợ con người thực hiện từng tác vụ, AI tự chủ (Agentic AI) có khả năng tiếp nhận mục tiêu, phân tích tình huống, lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều công việc thông qua các tác nhân AI (AI Agent).

Công nghệ này cho phép doanh nghiệp từng bước tái thiết kế quy trình vận hành, tự động hóa những công việc phức tạp và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, để triển khai AI tự chủ trên quy mô lớn, doanh nghiệp cần bảo đảm sự kết hợp đồng bộ giữa dữ liệu, hạ tầng công nghệ, bảo mật và năng lực quản trị.

Để đạt chứng nhận của Microsoft, FPT phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn, trong đó có bốn chứng nhận chuyên sâu thuộc các lĩnh vực Microsoft 365 Copilot, AI trên nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure, bảo mật dữ liệu và quản lý định danh, truy cập.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có đội ngũ chuyên gia sở hữu các chứng chỉ chuyên biệt về chuyển đổi AI và phân tích dữ liệu trên nền tảng Microsoft Fabric. FPT cũng phải vượt qua quy trình kiểm toán độc lập của bên thứ ba nhằm xác thực năng lực triển khai trong thực tế.

Những yêu cầu này cho thấy việc đưa AI tự chủ vào hoạt động doanh nghiệp không chỉ dừng ở phát triển ứng dụng mà còn đòi hỏi khả năng kiểm soát dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống và quản trị các tác nhân AI trong quá trình vận hành.

Ông Frank Bignone, Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách Chiến lược và Tăng trưởng doanh nghiệp FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết AI doanh nghiệp đang chuyển từ giai đoạn sử dụng các công cụ hỗ trợ sang những mô hình vận hành tự chủ, trong đó con người và các tác nhân AI phối hợp thực hiện công việc trên quy mô lớn.

Theo ông, chứng nhận của Microsoft là dấu mốc trong quá trình phát triển năng lực AI của FPT, đồng thời củng cố khả năng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi AI thành những phương thức vận hành mới, tạo ra giá trị kinh doanh có thể đo lường.

Đại diện Microsoft đánh giá, việc FPT đạt chứng nhận thể hiện năng lực và cam kết đưa AI vào giải quyết các bài toán thực tiễn của khách hàng, thay vì chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm công nghệ.

Với đội ngũ hơn 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực AI trên toàn cầu cùng chứng nhận mới, FPT có thêm điều kiện hỗ trợ khách hàng triển khai các chương trình chuyển đổi AI an toàn và có khả năng mở rộng.

Mở rộng hợp tác AI tại các thị trường quốc tế

Hiện FPT có hơn 3.000 kỹ sư sở hữu chứng chỉ của Microsoft, với chuyên môn trong các lĩnh vực AI, học máy và nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure.

Tháng 6/2026, hai tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI tại châu Á, tập trung vào các thị trường ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bên cạnh chứng nhận cấp độ toàn cầu về năng lực triển khai AI tự chủ, FPT còn được Microsoft trao Giải thưởng Đối tác xuất sắc của năm 2026 tại Malaysia (2026 Microsoft Malaysia Partner of the Year).

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của FPT trong đổi mới sáng tạo và triển khai các giải pháp dựa trên công nghệ Microsoft tại thị trường Malaysia. Theo thông tin công bố, giải thưởng năm 2026 được Microsoft lựa chọn từ hơn 4.500 hồ sơ đề cử trên toàn cầu.

Các doanh nghiệp được vinh danh có những đóng góp nổi bật trong ứng dụng điện toán đám mây và AI để phát triển giải pháp công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ khách hàng.

Hai sự ghi nhận từ Microsoft, gồm chứng nhận về năng lực chuyên môn và giải thưởng về hiệu quả triển khai tại thị trường quốc tế, cho thấy sự tham gia ngày càng sâu của FPT trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Đây cũng là một ví dụ về khả năng tiếp cận, làm chủ và triển khai công nghệ mới của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong quá trình tham gia thị trường quốc tế.