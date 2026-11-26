Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phạm vi rộng và nội dung phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo. (Ảnh: THANH GIANG)

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình phát triển theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương và hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập phát huy tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đồng thời có tư duy đột phá trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc còn bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ chưa theo kịp đòi hỏi đổi mới mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, các nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, văn hóa, thương hiệu quốc gia và các không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ để khai thác tương xứng với tiềm năng.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: THANH GIANG)

Về yêu cầu xây dựng Nghị quyết mới, Thủ tướng nhấn mạnh phải bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 67 của Văn phòng Trung ương và Kết luận số 115 của Bộ Chính trị. Quá trình tổng kết phải đánh giá toàn diện các nguồn lực của đất nước, nhận diện rõ những điểm nghẽn, từ đó đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng lưu ý, tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết mới không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính, vật chất. Nghị quyết cần chú trọng kiến tạo, làm mới, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực truyền thống và phi truyền thống thành động lực thực chất cho phát triển nhanh và bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.