Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/FTEL ngày 12/11/2026 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Việt Anh ký thông qua quyết định đầu tư dự án VTS. FPT Telecom chưa nêu số vốn, tỷ lệ sở hữu hay lộ trình tham gia.

Bản đồ dự kiến của tuyến cáp VTS. Nguồn Viettel

Dự án cáp quang biển VTS được khởi động ngày 11/4/2024 tại Nha Trang, khi Viettel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Singtel. Thiết kế ban đầu của tuyến cáp gồm 8 cặp sợi quang, Viettel quản lý trạm cập bờ tại Việt Nam, còn Singtel phụ trách trạm tại Singapore. Tuyến cáp dự kiến có thêm các nhánh kết nối Campuchia, Thái Lan và Malaysia.

Tại lễ ký kết, ông Ooi Seng Keat, Phó chủ tịch Tập đoàn Singtel, nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới tại Đông Nam Á, nơi doanh nghiệp và người tiêu dùng đang đón nhận trí tuệ nhân tạo cùng các ứng dụng dùng nhiều dữ liệu. "Việc xây dựng tuyến cáp VTS sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Viettel để hỗ trợ tham vọng tăng trưởng kinh tế và kỹ thuật số của Việt Nam và khu vực", ông nói.

Ngày 10/9/2026, Gulf Development của Thái Lan và Singtel công bố quan hệ đối tác chiến lược, với sáng kiến đầu tiên là tham gia tuyến cáp quang biển mà hai bên gọi là hệ thống Việt Nam - Thái Lan - Singapore. Theo thông cáo chung đăng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore cùng ngày, hệ thống dự kiến vận hành vào năm 2030, nhu cầu vốn rải trong nhiều năm.

Ông Sarath Ratanavadi, Tổng giám đốc Gulf Development, coi thỏa thuận là cột mốc quan trọng trong chiến lược hạ tầng số của tập đoàn. "Chúng tôi đang cùng nhau tạo ra một nền tảng củng cố kết nối cáp biển giữa Thái Lan và Singapore, đồng thời hỗ trợ tham vọng đưa Thái Lan trở thành nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo hàng đầu Đông Nam Á", ông cho biết.

Ông Yuen Kuan Moon, Tổng giám đốc Tập đoàn Singtel, cho rằng Thái Lan và Singapore là hai trong những nền kinh tế số quan trọng nhất khu vực. Theo ông, hợp tác với Gulf kết hợp thế mạnh của hai bên về hạ tầng số và hệ thống cáp quang biển để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và dịch vụ số. Trong văn bản gửi sở giao dịch, Singtel cho biết phần vốn cần cho năm nay đã nằm trong kế hoạch chi đầu tư của tập đoàn và mọi khoản đầu tư phát sinh sẽ được quản lý theo khung phân bổ vốn chặt chẽ.

Ngày 25/11/2026, AIS gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan văn bản số AIS-CP 17/2026 do ông Tee Seeumpornroj, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính, ký. Theo văn bản, công ty con AIS Inter Venture góp 17 triệu USD trong giai đoạn đầu để nắm 50% vốn tại AS VTS Investment. Phần vốn còn lại thuộc về Singtel. Đây là một trong số ít thông tin công khai về mức vốn góp cụ thể của các nhà đầu tư trong dự án cáp quang biển VTS.

AIS cho biết khoản đầu tư nằm trong chiến lược mở rộng hạ tầng số, qua đó tăng năng lực cung cấp dịch vụ kết nối dữ liệu quốc tế cho khách hàng doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ số và trung tâm dữ liệu.

Viettel kỳ vọng VTS trở thành tuyến cáp quang biển ngắn nhất kết nối trực tiếp Việt Nam với Singapore, bổ sung hàng trăm Tbps dung lượng quốc tế, mở thêm hướng kết nối về phía Nam và tăng khả năng dự phòng khi các tuyến cáp hiện hữu gặp sự cố. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến cáp biển thứ 7 của Viettel, đồng thời đánh dấu sự tham gia của FPT Telecom vào một tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam theo hướng Nam.

Chiến lược phát triển cáp quang quốc tế của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 15 tuyến cáp quang biển với tổng dung lượng từ 334 Tbps, trong đó tối thiểu 2 tuyến do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

Thông báo của Gulf và Singtel xác định năm 2030 là thời điểm đưa tuyến cáp vào khai thác, đúng năm cuối trong chiến lược phát triển cáp quang quốc tế của Việt Nam. Hai đối tác hiện chủ yếu công bố thông tin về trục kết nối Thái Lan - Singapore, thông tin AIS công bố về khoản vốn góp cũng giúp làm rõ thêm cơ cấu tham gia của các đối tác trong dự án VTS, đồng thời thu hút sự chú ý đến phạm vi kết nối và kế hoạch khai thác toàn tuyến cáp.