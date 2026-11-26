Triển lãm kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam vững tầm vóc mới

Với chủ đề “Vững tầm vóc mới”, triển lãm kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam tái hiện hành trình xây dựng, phát triển, hiện đại hóa thị trường vốn, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), trong hai ngày 26 và 27/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự kiện mở cửa miễn phí, tạo cơ hội để công chúng, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tìm hiểu những thành tựu nổi bật của ngành trong suốt ba thập kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời cảm nhận diện mạo của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua 30 năm, từ những bước đi đầu tiên, thị trường chứng khoán đã từng bước trưởng thành cả về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Mang chủ đề “Vững tầm vóc mới”, không gian triển lãm năm nay tái hiện những dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của ngành thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và các nội dung trưng bày. Những kết quả trong công tác hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và giám sát thị trường được giới thiệu tới công chúng, qua đó khắc họa diện mạo của một thị trường chứng khoán ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Trong hành trình ấy, công nghệ giữ vai trò quan trọng đối với quá trình đổi mới hoạt động của thị trường. Việc hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, phát triển các dịch vụ tài chính trên nền tảng số và nâng cao năng lực quản lý, giám sát bằng công nghệ tạo nền tảng để thị trường mở rộng khả năng phục vụ nhà đầu tư. Đây cũng là những điều kiện cần thiết để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường vốn.

Bên cạnh không gian giới thiệu thành tựu chung của ngành, triển lãm quy tụ nhiều định chế tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các đơn vị tham gia gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tổng công ty Viglacera – CTCP, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities), Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) cùng các thành viên thị trường.

Sự hiện diện của cộng đồng doanh nghiệp tại triển lãm phản ánh quá trình phát triển ngày càng đa dạng của hệ sinh thái thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là dịp để ghi nhận những đóng góp của các thành viên thị trường trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn và đồng hành cùng tiến trình hiện đại hóa ngành Chứng khoán.

Khẳng định vị thế mới, mở rộng kết nối đầu tư toàn cầu

Không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những kết quả tích cực trong công tác hoàn thiện thể chế, cải cách, hiện đại hóa và nâng hạng thị trường. Sau ba thập kỷ xây dựng nền móng và mở rộng quy mô, yêu cầu đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển, năng lực cạnh tranh và khả năng kết nối với dòng vốn quốc tế.

Thông qua hoạt động triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu tiềm năng phát triển, gặp gỡ và trao đổi với đại diện các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức quốc tế. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần nâng cao mức độ nhận diện của thị trường chứng khoán Việt Nam trong cộng đồng đầu tư toàn cầu, mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ phát triển kinh tế.

Cùng với hoạt động triển lãm, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026. Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và thành viên thị trường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, thúc đẩy áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty, góp phần xây dựng thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế ngày càng quan tâm đến chất lượng quản trị doanh nghiệp, khả năng công bố thông tin và mức độ minh bạch của thị trường, việc tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự kết hợp giữa hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp là nền tảng để thị trường tiếp tục phát huy vai trò huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Dấu mốc 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam là dịp nhìn lại một chặng đường nhiều thành tựu, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới và phát triển trong giai đoạn mới. Với thông điệp “Vững tầm vóc mới”, chuỗi hoạt động kỷ niệm truyền tải niềm tự hào về những giá trị đã được vun đắp qua ba thập kỷ, cùng khát vọng xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, minh bạch, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính toàn cầu.