Ngày 25/11/2026, đại diện hai khách sạn Azerai La Residence Huế và Azerai Kê Gà Bay thông báo sẽ chính thức chuyển sang mô hình hoạt động độc lập, đồng thời trở lại với tên gọi riêng là La Residence Hotel & Spa và Kê Gà Bay Resort & Spa kể từ ngày 12/12/2026.

Theo thông tin công bố, việc đổi tên đánh dấu bước phát triển mới của hai khách sạn, hướng đến việc phát huy bản sắc riêng, gắn với đặc trưng của từng điểm đến và nâng cao trải nghiệm dành cho du khách. Cả hai cơ sở lưu trú vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị chủ quản hiện tại, đồng thời tiếp tục duy trì những tiêu chuẩn dịch vụ đã tạo dựng danh tiếng trên thị trường quốc tế.

Azerai La Residence Huế sẽ chính thức bước sang một chặng đường phát triển mới, hoạt động độc lập với tên gọi La Residence Hotel & Spa

Ông Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc La Residence Hotel & Spa, cho biết việc hoạt động độc lập là bước phát triển tự nhiên đối với khách sạn. Sau thời gian hoạt động dưới thương hiệu Azerai, khách sạn sẽ có điều kiện tập trung hơn vào bản sắc riêng, những giá trị đặc trưng của điểm đến Huế và các trải nghiệm được du khách yêu thích.

Trong khi đó, ông Julian Moore, Tổng Quản lý Kê Gà Bay Resort & Spa, nhận định định hướng mới sẽ mang lại sự linh hoạt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng. Tọa lạc bên vịnh biển Kê Gà, khu nghỉ dưỡng hướng đến không gian yên bình, hài hòa với thiên nhiên cùng những dịch vụ được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng khách lưu trú.

La Residence Hotel & Spa trở lại với bản sắc khách sạn di sản tại Huế

La Residence Hotel & Spa là khách sạn boutique di sản gồm 122 phòng, tọa lạc bên dòng sông Hương thơ mộng. Điểm nhấn kiến trúc của khách sạn là tòa dinh thự cổ được xây dựng từ cuối những năm 1920, từng thuộc khu dinh thự của các vị thống đốc Pháp.

La Residence Hotel & Spa là khách sạn boutique di sản, thường xuyên nằm trong danh sách các khách sạn hàng đầu thế giới của các giải thưởng uy tín.

Công trình nổi bật với mặt tiền hình vòng cung và những đường nét trang trí kẻ ngang mang phong cách hàng hải, đặc trưng của kiến trúc Art Deco.

Đầu năm 2026, La Residence được tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) đưa vào danh sách “500 Khách sạn Tốt nhất Thế giới”. Cũng trong năm nay, ông Phan Trọng Minh được vinh danh trong Top 5 “Tổng Quản lý Tốt nhất Việt Nam” tại giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia-Pacific 2026.

Đáng chú ý, trước khi gia nhập thương hiệu Azerai, khách sạn từng hoạt động với tên gọi La Residence Hotel & Spa.

Kê Gà Bay Resort & Spa tiếp tục phát triển nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh biển

Kê Gà Bay Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng cao cấp gồm các biệt thự và suite, nằm trên khuôn viên xanh rộng 4,5 ha. Khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, với đảo Hòn Bà và ngọn hải đăng cổ kính ở phía Đông, những cồn cát trải dài ở phía Tây.

Azerai Kê Gà Bay sẽ đổi tên sang Kê Gà Bay Resort & Spa từ 12/12.

Khu nghỉ dưỡng đã hai lần được MICHELIN Guide vinh danh với danh hiệu MICHELIN Key, ghi nhận chất lượng trải nghiệm lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Theo thông tin từ đơn vị, việc di chuyển đến khu nghỉ dưỡng được kỳ vọng thuận tiện hơn khi sân bay Long Thành dự kiến đi vào hoạt động vào cuối tháng 12/2026.

Đại diện hai khách sạn khẳng định, việc đổi tên và chuyển sang mô hình hoạt động độc lập không làm thay đổi quyền sở hữu, nhân sự hay những trải nghiệm cốt lõi dành cho khách lưu trú. Hai khách sạn tiếp tục được điều hành bởi đội ngũ quản lý hiện tại, đồng thời có thêm sự linh hoạt trong việc phát triển bản sắc và định hướng dịch vụ riêng.