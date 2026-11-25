Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa gửi dự thảo hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối kỳ theo đề chung đến các Sở GDĐT để lấy ý kiến. Theo đề xuất, Sở GDĐT sẽ chủ trì lựa chọn môn học, xây dựng đề kiểm tra thống nhất trên địa bàn, thay vì để từng trường chủ động ra đề như trước đây. Dự thảo được xây dựng nhằm triển khai Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/10/2026, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Tối đa 3 môn kiểm tra chung mỗi khối lớp

Theo dự thảo, Sở GDĐT chủ trì lựa chọn các môn học đánh giá bằng điểm số để tổ chức kiểm tra định kỳ cuối kỳ chung trên địa bàn. Số lượng không quá 3 môn đối với mỗi khối lớp trong một đợt kiểm tra. Việc lựa chọn ưu tiên các môn học bắt buộc, có chương trình và nội dung dạy học thống nhất trong cùng khối lớp.

Đối với năm học 2026-2027, Bộ GDĐT khuyến khích các địa phương tổ chức kiểm tra chung môn Toán và Tiếng Việt đối với học sinh lớp 5; môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 đối với học sinh lớp 9 và lớp 12. Riêng môn Tiếng Việt ở lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, đề kiểm tra chung chỉ áp dụng đối với phần kiểm tra viết. Các kỹ năng còn lại do nhà trường chủ động tổ chức đánh giá. Như vậy, nếu được triển khai theo phương án dự thảo, việc kiểm tra cuối kỳ ở ba khối lớp sẽ có sự thống nhất về môn kiểm tra và đề kiểm tra trên phạm vi địa phương. Các trường vẫn thực hiện những nội dung đánh giá thuộc trách nhiệm của mình theo hướng dẫn.

Ảnh minh hoạ.

Công khai ma trận, định dạng đề trước kỳ kiểm tra

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của dự thảo là các Sở GDĐT phải công khai danh mục môn kiểm tra, khối lớp, thời gian, thời lượng, phạm vi nội dung, hình thức và định dạng đề. Thời hạn công bố chậm nhất là 4 tuần trước ngày kiểm tra. Riêng kỳ kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2026-2027, các địa phương phải công bố trước ít nhất 2 tuần.

Sở GDĐT chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định ma trận, định dạng đề và bản đặc tả dùng thống nhất trên toàn tỉnh. Những thông tin này được công khai để giáo viên, học sinh chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập. Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu đối với chất lượng đề kiểm tra. Câu hỏi cần bảo đảm tính phân hóa, tăng cường nội dung vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tránh đánh đố học sinh. Phạm vi kiểm tra chỉ giới hạn trong những kiến thức các em đã được học. Các địa phương phải rà soát kế hoạch giáo dục, bảo đảm tiến độ dạy học phù hợp với thời điểm kiểm tra. Bộ GDĐT lưu ý không để xảy ra tình trạng kiểm tra kiến thức chưa được giảng dạy, gây dồn ép chương trình hoặc làm xáo trộn hoạt động giáo dục tại nhà trường.

Từ năm học 2027-2028, từng bước sử dụng ngân hàng câu hỏi

Trong năm học 2026-2027, các Sở GDĐT xây dựng nhiều đề kiểm tra có mức độ tương đương, cùng ma trận và bản đặc tả. Mỗi bộ đề cần có đề dự bị và phải trải qua quá trình thẩm định độc lập trước khi đưa vào sử dụng. Căn cứ điều kiện thực tế, Sở GDĐT quyết định số lượng đề và phương án tổ chức kiểm tra. Các địa phương có thể triển khai theo cụm trường, địa bàn hoặc sử dụng mã đề nhằm hạn chế nguy cơ lộ, lọt đề kiểm tra.

Các trường thực hiện kiểm tra theo đề do Sở GDĐT phân công. Những cơ sở giáo dục sử dụng chung một đề phải tổ chức kiểm tra cùng thời điểm. Từ năm học 2027-2028, các Sở GDĐT sẽ từng bước xây dựng đề kiểm tra chung từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất, căn cứ vào mức độ đáp ứng của ngân hàng câu hỏi tại từng địa phương.

Đáng chú ý, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, đánh giá thi đua hoặc khen thưởng các trường; không giao chỉ tiêu điểm số cho các cơ sở giáo dục. Việc chuyển sang kiểm tra cuối kỳ theo đề chung do Sở GDĐT chủ trì được kỳ vọng tạo sự thống nhất trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập giữa các trường trên cùng địa bàn. Cùng với yêu cầu công khai ma trận, định dạng đề và xây dựng ngân hàng câu hỏi, phương án này hướng tới nâng cao tính khách quan, minh bạch trong đánh giá giáo dục.