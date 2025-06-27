Thí sinh dùng camera giấu kín, nhờ ChatGPT giải đề thi

Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an tỉnh Lâm đồng cho biết, thí sinh N.P.T.S. (18 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà) mang thiết bị gồm camera cúc áo, tai nghe không dây vào phòng thi. Sau khi giám thị phát đề, nam sinh kích hoạt thiết bị, quay lại đề thi và truyền ra ngoài qua ứng dụng kết nối IoT cho phép truyền hình ảnh qua theo thời gian thực kết hợp sử dụng cuộc gọi Facebook Messenger.

Thí sinh N.P.T.S. (18 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà) sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. Ảnh: Công an cung cấp

Ở ngoài, B.T.Q. (17 tuổi, trú cùng địa phương) nhận trách nhiệm nhận đề thi rồi sử dụng ChatGPT để giải đề môn Ngữ Văn. Tuy nhiên, do mải chơi game, khoảng 45 phút sau khi bắt đầu giờ làm bài, B.T.Q. chỉ kịp chụp một phần đề thi, dùng ChatGPT để giải và đọc lại đáp án qua cuộc gọi Messenger cho N.P.T.S. chép vào bài làm.

Hành vi này bị giám thị phát hiện, lập biên bản và đình chỉ thi ngay tại chỗ. Cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ thiết bị và mở rộng điều tra.

Thiết bị thí sinh N.P.T.S sử dụng để gian lận. Ảnh: Công an cung cấp

Theo quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục tài liệu "Tối mật". Đề chỉ được giải mật sau khi thí sinh đã làm bài qua 2/3 thời gian quy định. Việc ghi hình, phát tán hay truyền đề ra ngoài trong trường hợp này chưa hết 2/3 thời gian cho phép là hành vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu chưa phát hiện hành vi phát tán đề lên mạng xã hội hay gửi cho bên thứ ba, nhưng vẫn đang tiếp tục làm rõ các cá nhân liên quan, động cơ và mục đích cụ thể.

Tại buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 27/6, thiếu tướng Trần Đình Chung - phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết ngoài vụ việc tại Lâm Đồng, còn có ba trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại chụp một phần đề và gửi đến ứng dụng AI để nhờ giải.

Các em đã thừa nhận sai phạm. Dù đánh giá đây là hiện tượng cá biệt, ông Chung cho rằng nếu không kiểm soát chặt chẽ, hình thức gian lận bằng trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục gia tăng, ngày càng tinh vi.

"Trong thời gian tới, việc sử dụng AI để gian lận sẽ còn có thể diễn ra, thậm chí tinh vi hơn. Vì vậy cơ quan chức năng cũng cần có ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn chặn gian lận thi cử. Quan trọng nhất là cần tuyên truyền cho học sinh để không có hành vi vi phạm", theo ông Chung.

Sự việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Thăng Long không chỉ là vụ gian lận đơn lẻ mà là hồi chuông cảnh báo về cách thức mới trong việc lạm dụng công nghệ cao. Khi ChatGPT trở thành công cụ phổ biến, gian lận thi cử cũng bước sang một “thế hệ” mới tinh vi hơn, khó phát hiện hơn. Tuy nhiên, luật pháp vẫn có những chế tài đủ sức răn đe với các hành vi vi phạm trên.

Sau hai ngày tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận 20 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Trong số này, nhiều em bị phát hiện sử dụng thiết bị điện tử trái phép như điện thoại di động, tai nghe siêu nhỏ để gian lận trong phòng thi. Các hội đồng thi đã xử lý nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Việc khởi tố vụ án tại Lâm Đồng cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ sự nghiêm túc và công bằng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.