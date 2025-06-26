Đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Gợi ý đáp án đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 trọn bộ 24 mã đề Chiều 26/6, hơn 1,1 triệu thí sinh hoàn thành bài thi Toán THPT 2025. Dưới đây là gợi ý đáp án đề môn Toán thi ...

Chiều nay 26/6, các thí sinh đã trải qua bài thi môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Dưới đây VietNamNet cập nhật đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Cụ thể, đề thi môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như sau:

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1,16 triệu, tăng gần 94.000 so với năm 2024. Trong đó, gần 98% thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018, còn lại hơn 2% dự thi theo Chương trình GDPT 2006.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26/6 và 27/6. Ngày 25/6, thí sinh làm thủ tục dự thi.

Từ năm 2025, thí sinh học Chương trình GDPT 2018 sẽ thi tốt nghiệp THPT với 4 môn: 2 môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán) và 2 môn tự chọn trong số các môn học lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ). Thí sinh thi trong 3 buổi: 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi Toán, 1 buổi cho 2 môn tự chọn. Ngữ văn thi tự luận 120 phút (Đọc hiểu 4 điểm, Viết 6 điểm); Toán thi trắc nghiệm 90 phút; các môn còn lại trắc nghiệm 50 phút.

Thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 sẽ tham gia 4 buổi thi: 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi Toán, 1 buổi bài thi tự chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội), và 1 buổi thi môn Ngoại ngữ.