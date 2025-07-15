Phổ điểm thi THPT 2025 môn Vật lý 2025: Thí sinh đạt điểm 10 tăng vọt

Phổ điểm thi THPT 2025 môn Toán: Điểm trung bình thấp kỷ lục Chiều ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm thi THPT 2025. Đây là lần đầu tiên phổ điểm được ...

Năm 2025, điểm trung bình môn Vật lý đạt 6,99 – tăng nhẹ so với mức 6,67 của năm 2024. Phổ điểm nghiêng về mức khá. Mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5, cho thấy đề thi vừa sức với phần đông học sinh, đồng thời có sự phân hóa hợp lý.

Điểm nổi bật nhất là số thí sinh đạt điểm tuyệt đối tăng mạnh. Năm nay có tới 3.929 em được 10, trong khi năm 2024 chỉ có 55, đây là mức tăng đáng kể.

Ngược lại, chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 0 và 3 thí sinh dưới 1 điểm, giảm so với năm trước. Phổ điểm lệch phải, ít thí sinh điểm thấp cho thấy học sinh năm nay làm bài khá tốt.

Vật lý là một trong những môn nền tảng của các ngành kỹ thuật, công nghệ, cơ điện tử và hàng không. Phổ điểm năm nay mở ra cơ hội cho nhiều thí sinh xét tuyển vào các trường kỹ thuật top đầu. Với lượng lớn bài thi đạt điểm cao, các trường có thể yên tâm về chất lượng đầu vào.

Theo số liệu công bố, Hà Tĩnh là địa phương có điểm trung bình môn Vật lý cao nhất cả nước, đạt 7,366. Theo sát là Phú Thọ với 7,330 và Ninh Bình 7,329. TP HCM là địa phương dẫn đầu với 634 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Hà Nội đứng thứ hai với 556 em, tiếp theo là Ninh Bình với 293 em.

Sự cải thiện rõ nét về phổ điểm cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời cho thấy sự nỗ lực của học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp chương trình.