Honda M125 trình làng giá khoảng 30 triệu đồng, trang bị Smartkey và phanh ABS

Nhà sản xuất Wuyang Honda định vị M125 là mẫu xe tay ga đô thị, tập trung vào hiệu quả vận hành. Xe sử dụng động cơ eSP 125cc làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7 kW và mô-men xoắn 10 Nm. Thông số này giúp M125 tạo lợi thế rõ rệt so với nhiều mẫu xe tay ga dung tích nhỏ hơn trong cùng tầm giá.

Honda tích hợp hệ thống khởi động ACG nhằm giảm tiếng ồn khi đề máy, đồng thời bổ sung tính năng Idling Stop giúp xe tự động tắt động cơ tạm thời khi dừng chờ đèn đỏ. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của M125 được công bố ở mức 1,9 lít/100 km. Với người dùng di chuyển hàng ngày trong đô thị đông đúc, mức tiêu hao này giúp tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn.

Honda M125 với thiết kế nhỏ gọn. Nguồn ảnh: Wuyang Honda

M125 tạo khác biệt khi cung cấp tùy chọn phanh chống bó cứng ABS bên cạnh hệ thống phanh kết hợp CBS tiêu chuẩn. Trong phân khúc xe ga giá rẻ 125cc, ABS vẫn là trang bị không phổ biến. Việc đưa công nghệ này xuống nhóm sản phẩm phổ thông cho thấy chiến lược tăng sức cạnh tranh bằng giá trị sử dụng thực tế. Xe cũng trang bị tính năng ngắt động cơ khi gạt chân chống nghiêng, giảm rủi ro trong quá trình vận hành.

M125 tiếp tục ghi điểm với hệ thống Smartkey. Trang bị này vốn thường xuất hiện trên các dòng xe trung cấp, nay được áp dụng cho một mẫu xe có giá quy đổi chỉ khoảng 30 triệu đồng. Sự xuất hiện của Smartkey giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng, đồng thời tăng tính bảo mật cho phương tiện.

Về thiết kế, M125 theo đuổi phong cách gọn nhẹ, phù hợp môi trường đô thị. Trọng lượng xe ở mức vừa phải, chiều cao yên thân thiện với nhiều nhóm khách hàng. Người dùng là sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người lớn tuổi đều có thể điều khiển và xoay trở xe trong không gian hẹp. Thay vì chạy theo yếu tố kiểu dáng cầu kỳ, Honda tập trung vào tính linh hoạt và dễ sử dụng.

Honda M125 theo đuổi phong cách gọn nhẹ, phù hợp môi trường đô thị. Wuyang Honda

Đáng chú ý, Wuyang Honda áp dụng chính sách bảo hành 6 năm không giới hạn số km cho M125. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến độ bền và chi phí hậu mãi, cam kết này tạo lợi thế cạnh tranh rõ ràng, đặc biệt khi so sánh với nhiều mẫu xe phổ thông khác chỉ áp dụng thời hạn bảo hành ngắn hơn.

Nếu đặt M125 trong tương quan với thị trường Việt Nam, mẫu xe này có thể tạo ra sức ép lớn cho các sản phẩm đang dẫn đầu phân khúc. Hiện nay, Honda Việt Nam phân phối mẫu Honda Vision với động cơ 110cc, công suất 6,59 kW. Vision duy trì lợi thế nhờ thương hiệu và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,85 lít/100 km. Tuy nhiên, xét về dung tích động cơ và sức kéo, M125 với thông số 7 kW và 10 Nm tỏ ra nhỉnh hơn, đặc biệt trong các tình huống chở hai người hoặc leo dốc.

Tổng thể, Honda M125 cho thấy xu hướng nâng cấp trang bị và động cơ cho dòng xe đô thị giá rẻ. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng thương hiệu, nhà sản xuất tập trung gia tăng giá trị thực tế thông qua động cơ mạnh hơn, công nghệ an toàn cao hơn và chính sách hậu mãi dài hạn. Nếu mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực, M125 có thể trở thành nhân tố đáng chú ý trong cuộc đua xe tay ga phổ thông 125cc.