Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc

Ngày 11/7, Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 26/CĐ-BXD yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc.

Theo Bộ Xây dựng, khoảng 13 giờ cùng ngày, canô mang số hiệu AG-26751 chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật tại khu vực cách Hòn Mây Rút khoảng 200 m. Đến 15 giờ cùng ngày, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong.

Bộ Xây dựng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời thăm hỏi những người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này.

Bộ yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý hậu quả, rà soát trách nhiệm quản lý nếu có và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc.

Song song với công tác điều tra, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra toàn diện điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra tai nạn và những địa bàn có đặc điểm tương tự. Trọng tâm là hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra đảo trên các tuyến Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh, áo phao, thiết bị nhận dạng tự động, điều kiện của người điều khiển phương tiện, định biên thuyền viên và công tác tổ chức đón, trả khách.

Các lực lượng chức năng cũng phải kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc diễn biến bất thường.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng chạy tàu thuyền, đồng thời rà soát công tác quản lý tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và bến tàu phục vụ du lịch nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, áp dụng các giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa những vụ tai nạn tương tự, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải.