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Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

10:27 | 12/07/2026
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Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện số 26/CĐ-BXD yêu cầu các đơn vị trên cả nước khẩn trương siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách đường thủy sau vụ lật canô khiến 15 người tử vong tại vùng biển Phú Quốc. Công điện yêu cầu rà soát toàn diện các tuyến vận tải ra đảo, tăng cường kiểm tra phương tiện, người điều khiển và công tác bảo đảm an toàn.
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Ngày 11/7, Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 26/CĐ-BXD yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc.

Theo Bộ Xây dựng, khoảng 13 giờ cùng ngày, canô mang số hiệu AG-26751 chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật tại khu vực cách Hòn Mây Rút khoảng 200 m. Đến 15 giờ cùng ngày, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong.

Bộ Xây dựng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời thăm hỏi những người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này.

Bộ yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý hậu quả, rà soát trách nhiệm quản lý nếu có và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ.

Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc
Các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc.

Song song với công tác điều tra, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra toàn diện điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra tai nạn và những địa bàn có đặc điểm tương tự. Trọng tâm là hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra đảo trên các tuyến Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh, áo phao, thiết bị nhận dạng tự động, điều kiện của người điều khiển phương tiện, định biên thuyền viên và công tác tổ chức đón, trả khách.

Các lực lượng chức năng cũng phải kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc diễn biến bất thường.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng chạy tàu thuyền, đồng thời rà soát công tác quản lý tại các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và bến tàu phục vụ du lịch nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ gây mất an toàn.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, áp dụng các giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa những vụ tai nạn tương tự, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải.

Phú Quốc lật ca nô tại Phú Quốc an toàn giao thông đường thủy cảng An Thới du khách Ấn Độ

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Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 149,000
Hà Nội - PNJ 145,000 149,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 149,000
Miền Tây - PNJ 145,000 149,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 149,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 149,000
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00

Điện tử tiêu dùng

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Sony ra mắt RX10 V máy ảnh siêu zoom quay 4K 120p, giá 2.300 đô la

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