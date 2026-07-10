Lịch World Cup 2026 ngày 11/7: Tây Ban Nha quyết đấu Bỉ

Tây Ban Nha sở hữu lợi thế, Bỉ sẵn sàng tạo bất ngờ

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7 trên sân SoFi (Mỹ). Đây được xem là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng đấu, khi hai đội đều theo đuổi lối chơi tấn công hiện đại và sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8. Bàn thắng muộn giúp La Roja tiếp tục duy trì thành tích bất bại và khẳng định sự lì lợm trong những thời điểm quyết định.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu. Sau trận hòa không bàn thắng ở ngày ra quân, Tây Ban Nha liên tiếp đánh bại Saudi Arabia, Uruguay, Áo và Bồ Đào Nha để góp mặt ở tứ kết. Qua 5 trận, họ ghi 9 bàn và vẫn giữ sạch lưới, trở thành đội duy nhất chưa nhận bàn thua tại World Cup 2026.

World Cup 2026: Tây Ban Nha sở hữu đội hình khủng cũng những ngôi sao nổi bật

Tây Ban Nha gần như có trong tay đội hình mạnh nhất. Rodri tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hệ thống kiểm soát bóng, trong khi Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal mang đến sự sáng tạo cũng như tốc độ ở mặt trận tấn công. Hàng thủ đang đạt phong độ cao khi chưa một lần để đối phương xuyên thủng mành lưới.

Trong khi đó, Bỉ cũng cho thấy sức mạnh đáng kể ở mặt trận tấn công. "Quỷ đỏ" vừa đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 1/8, tiếp nối màn ngược dòng trước Senegal sau hiệp phụ tại vòng 1/16. Dù vòng bảng chưa thật sự thuyết phục, đại diện châu Âu vẫn ghi tới 13 bàn sau 5 trận, cho thấy hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng.

World Cup 2026: Tuyển Bỉ cũng sở hữu những hảo thủ xuất sắc

Phía Bỉ vẫn đặt niềm tin vào thủ môn Thibaut Courtois cùng bộ khung giàu kinh nghiệm gồm Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku và Charles De Ketelaere. Đội bóng này sở hữu khả năng phản công sắc bén và luôn tạo ra sức ép lớn trong các pha chuyển đổi trạng thái.

Tình hình lực lượng và nhận định

Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, duy trì cường độ pressing và tìm cách kéo giãn đội hình đối phương. Khả năng tổ chức lối chơi cùng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự là điểm tựa lớn để La Roja hướng đến quyền kiểm soát thế trận.

Ở chiều ngược lại, Bỉ nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, chờ đợi cơ hội từ những pha phản công tốc độ. Khả năng kiến tạo của De Bruyne cùng sự hiệu quả của Lukaku và De Ketelaere có thể tạo ra khác biệt nếu Tây Ban Nha để lộ khoảng trống.

World Cup 2026: Bỉ chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow

Theo đánh giá từ Opta, Tây Ban Nha là đội được xếp cao hơn với gần 60% khả năng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Khoảng cách giữa hai đội vẫn được xem là không quá lớn khi Bỉ sở hữu nhiều cá nhân đủ sức thay đổi cục diện trận đấu.

Xét tổng thể, đại diện xứ đấu bò đang nhỉnh hơn về tính ổn định, khả năng vận hành chiến thuật và sự cân bằng giữa các tuyến. Tuy nhiên, với phong độ ghi bàn ấn tượng của Bỉ, cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ diễn ra căng thẳng và chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Nếu duy trì được hàng phòng ngự vững chắc như từ đầu giải, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 11/7 (giờ Việt Nam).