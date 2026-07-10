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Lịch World Cup 2026 ngày 11/7: Tây Ban Nha quyết đấu Bỉ

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14:54 | 10/07/2026
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Tây Ban Nha chạm trán Bỉ tại tứ kết World Cup 2026 trong màn so tài giữa hàng thủ chắc chắn và hàng công bùng nổ. Bản lĩnh cùng khả năng kiểm soát thế trận có thể tạo khác biệt.
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Tây Ban Nha sở hữu lợi thế, Bỉ sẵn sàng tạo bất ngờ

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7 trên sân SoFi (Mỹ). Đây được xem là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng đấu, khi hai đội đều theo đuổi lối chơi tấn công hiện đại và sở hữu nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8. Bàn thắng muộn giúp La Roja tiếp tục duy trì thành tích bất bại và khẳng định sự lì lợm trong những thời điểm quyết định.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu. Sau trận hòa không bàn thắng ở ngày ra quân, Tây Ban Nha liên tiếp đánh bại Saudi Arabia, Uruguay, Áo và Bồ Đào Nha để góp mặt ở tứ kết. Qua 5 trận, họ ghi 9 bàn và vẫn giữ sạch lưới, trở thành đội duy nhất chưa nhận bàn thua tại World Cup 2026.

World Cup 2026: Tây Ban Nha sở hữu đội hình khủng cũng những ngôi sao nổi bật
World Cup 2026: Tây Ban Nha sở hữu đội hình khủng cũng những ngôi sao nổi bật

Tây Ban Nha gần như có trong tay đội hình mạnh nhất. Rodri tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hệ thống kiểm soát bóng, trong khi Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal mang đến sự sáng tạo cũng như tốc độ ở mặt trận tấn công. Hàng thủ đang đạt phong độ cao khi chưa một lần để đối phương xuyên thủng mành lưới.

Trong khi đó, Bỉ cũng cho thấy sức mạnh đáng kể ở mặt trận tấn công. "Quỷ đỏ" vừa đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 1/8, tiếp nối màn ngược dòng trước Senegal sau hiệp phụ tại vòng 1/16. Dù vòng bảng chưa thật sự thuyết phục, đại diện châu Âu vẫn ghi tới 13 bàn sau 5 trận, cho thấy hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng.

World Cup 2026: Tuyển Bỉ cũng sở hữu những hảo thủ xuất sắc
World Cup 2026: Tuyển Bỉ cũng sở hữu những hảo thủ xuất sắc

Phía Bỉ vẫn đặt niềm tin vào thủ môn Thibaut Courtois cùng bộ khung giàu kinh nghiệm gồm Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku và Charles De Ketelaere. Đội bóng này sở hữu khả năng phản công sắc bén và luôn tạo ra sức ép lớn trong các pha chuyển đổi trạng thái.

Tình hình lực lượng và nhận định

Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, duy trì cường độ pressing và tìm cách kéo giãn đội hình đối phương. Khả năng tổ chức lối chơi cùng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự là điểm tựa lớn để La Roja hướng đến quyền kiểm soát thế trận.

Ở chiều ngược lại, Bỉ nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, chờ đợi cơ hội từ những pha phản công tốc độ. Khả năng kiến tạo của De Bruyne cùng sự hiệu quả của Lukaku và De Ketelaere có thể tạo ra khác biệt nếu Tây Ban Nha để lộ khoảng trống.

World Cup 2026: Bỉ chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Bỉ chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow

Theo đánh giá từ Opta, Tây Ban Nha là đội được xếp cao hơn với gần 60% khả năng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Khoảng cách giữa hai đội vẫn được xem là không quá lớn khi Bỉ sở hữu nhiều cá nhân đủ sức thay đổi cục diện trận đấu.

Xét tổng thể, đại diện xứ đấu bò đang nhỉnh hơn về tính ổn định, khả năng vận hành chiến thuật và sự cân bằng giữa các tuyến. Tuy nhiên, với phong độ ghi bàn ấn tượng của Bỉ, cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ diễn ra căng thẳng và chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Nếu duy trì được hàng phòng ngự vững chắc như từ đầu giải, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 11/7 (giờ Việt Nam).

Lịch World Cup 2026 ngày 11/7 lịch thi đấu World Cup 2026 Kết quả thi đấu World Cup 2026 Bỉ - Tây Ban Nha World Cup 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 15:00
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Cập nhật: 10/07/2026 15:00
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Cập nhật: 10/07/2026 15:00
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Cập nhật: 10/07/2026 15:00

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