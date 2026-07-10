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Quảng Trị họp khẩn xác minh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi THPT

Thế Kiên

Thế Kiên

11:29 | 10/07/2026
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Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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Quảng Trị họp khẩn xác minh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi THPT
Xác minh nghi vấn tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

Quảng Trị kiểm tra phản ánh tiêu cực tại điểm thi

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đang kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trongkỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau khi sự việc thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sáng 10/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã nắm được các nội dung phản ánh đang lan truyền và tổ chức cuộc họp khẩn nhằm rà soát toàn bộ thông tin liên quan.

Theo nội dung xuất hiện trên một số nền tảng mạng xã hội, người phản ánh cho rằng tại điểm thi Trường THPT Lê Trực có dấu hiệu bất thường trong quá trình coi thi. Một số bài viết đề cập nghi vấn cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong thời gian làm bài.

Những nội dung trên hiện mới là phản ánh từ mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Rà soát quy trình coi thi và trách nhiệm liên quan

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang khẩn trương kiểm tra, xác minh để đánh giá tính chính xác của thông tin.

Việc rà soát tập trung vào các nội dung được phản ánh, quá trình tổ chức thi tại điểm thi, trách nhiệm của những cá nhân liên quan nếu phát hiện sai phạm.

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Từ dữ liệu điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2026 có dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, cơ ...

Theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT, hoạt động coi thi phải bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan, công bằng giữa các thí sinh. Mọi hành vi can thiệp vào quá trình làm bài hoặc tạo lợi thế không đúng quy định đều phải được xem xét, xử lý theo quy chế thi.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi có kết quả xác minh, đơn vị sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện vi phạm.

Niềm tin kỳ thi phụ thuộc vào sự minh bạch

Các phản ánh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT thường nhận được sự chú ý lớn bởi kết quả thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ tuyển sinh của nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên mạng xã hội, việc kiểm tra kịp thời giúp bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng thời tránh ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi khi chưa có kết luận chính thức.

Vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực đang tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác minh.

tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tốt nghiệp THPT năm 2026 điểm thi Trường THPT Lê Trực Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị Quảng Trị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 kỳ thi tốt nghiệp THPT

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
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Cập nhật: 10/07/2026 12:00

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