Xác minh nghi vấn tiêu cực điểm thi THPT ở Quảng Trị

Quảng Trị kiểm tra phản ánh tiêu cực tại điểm thi

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đang kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trongkỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau khi sự việc thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sáng 10/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã nắm được các nội dung phản ánh đang lan truyền và tổ chức cuộc họp khẩn nhằm rà soát toàn bộ thông tin liên quan.

Theo nội dung xuất hiện trên một số nền tảng mạng xã hội, người phản ánh cho rằng tại điểm thi Trường THPT Lê Trực có dấu hiệu bất thường trong quá trình coi thi. Một số bài viết đề cập nghi vấn cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong thời gian làm bài.

Những nội dung trên hiện mới là phản ánh từ mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Rà soát quy trình coi thi và trách nhiệm liên quan

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang khẩn trương kiểm tra, xác minh để đánh giá tính chính xác của thông tin.

Việc rà soát tập trung vào các nội dung được phản ánh, quá trình tổ chức thi tại điểm thi, trách nhiệm của những cá nhân liên quan nếu phát hiện sai phạm.

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Theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT, hoạt động coi thi phải bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan, công bằng giữa các thí sinh. Mọi hành vi can thiệp vào quá trình làm bài hoặc tạo lợi thế không đúng quy định đều phải được xem xét, xử lý theo quy chế thi.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi có kết quả xác minh, đơn vị sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện vi phạm.

Niềm tin kỳ thi phụ thuộc vào sự minh bạch

Các phản ánh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT thường nhận được sự chú ý lớn bởi kết quả thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ tuyển sinh của nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên mạng xã hội, việc kiểm tra kịp thời giúp bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng thời tránh ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi khi chưa có kết luận chính thức.

Vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực đang tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác minh.