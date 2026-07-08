Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Ngày 8/7, Bộ Công an chính thức công bố kết quả Kỳ thi đánh giá năm 2026, đồng thời thông báo thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo đối với những thí sinh có nhu cầu.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên cổng thông tin điện tử của học viện hoặc trường công an nhân dân nơi đăng ký dự tuyển. Tại mục Tra cứu điểm thi, thí sinh chọn kỳ thi "Điểm thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026", sau đó nhập số báo danh, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân cùng mã bảo mật để xem kết quả chi tiết.

Trường Link tra cứu điểm Học viện An ninh Nhân dân https://hvannd.edu.vn/tra-cuu-diem-tuyen-sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân https://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi Học viện Chính trị Công an Nhân dân https://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi Trường Đại học An ninh Nhân dân https://dhannd.bocongan.gov.vn/thong-tin-tuyen-sinh-74/ket-qua-tuyen-sinh-annd/tra-cuu-diem-annd/ky-thi-danh-gia-Bo-Cong-An-2026 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy https://daihocpccc.edu.vn/SearchScore/scorebca Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân https://hvktcnan.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/

Sau khi có kết quả, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo cần theo dõi thông báo của trường công an nhân dân nơi đăng ký dự tuyển để nắm rõ thời gian tiếp nhận hồ sơ, quy trình và mẫu đơn phúc khảo theo quy định.

Bộ Công an sẽ công bố ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học công an nhân dân năm 2026 vào ngày 10/7

Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ công bố ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học công an nhân dân năm 2026 vào ngày 10/7. Đây là căn cứ để các học viện, trường công an triển khai các bước xét tuyển theo quy định.

Năm 2026, Bộ Công an tiếp tục áp dụng ổn định ba phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, kỳ tuyển sinh năm nay ghi nhận hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân, tăng so với hai năm gần đây. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.070, tương ứng tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1/11, cho thấy mức độ cạnh tranh tiếp tục ở mức cao.