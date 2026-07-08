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Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

14:57 | 08/07/2026
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Ngày 8/7, Bộ Công an chính thức công bố kết quả Kỳ thi đánh giá năm 2026, đồng thời thông báo thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo đối với những thí sinh có nhu cầu.
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Ngày 8/7, Bộ Công an chính thức công bố kết quả Kỳ thi đánh giá năm 2026, đồng thời thông báo thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo đối với những thí sinh có nhu cầu.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên cổng thông tin điện tử của học viện hoặc trường công an nhân dân nơi đăng ký dự tuyển. Tại mục Tra cứu điểm thi, thí sinh chọn kỳ thi "Điểm thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026", sau đó nhập số báo danh, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân cùng mã bảo mật để xem kết quả chi tiết.

Trường

Link tra cứu điểm

Học viện An ninh Nhân dân

https://hvannd.edu.vn/tra-cuu-diem-tuyen-sinh

Học viện Cảnh sát Nhân dân

https://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

https://hvctcand.bocongan.gov.vn/tra-cuu-diem-thi

Trường Đại học An ninh Nhân dân

https://dhannd.bocongan.gov.vn/thong-tin-tuyen-sinh-74/ket-qua-tuyen-sinh-annd/tra-cuu-diem-annd/ky-thi-danh-gia-Bo-Cong-An-2026

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

https://daihocpccc.edu.vn/SearchScore/scorebca

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

https://hvktcnan.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/

Sau khi có kết quả, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo cần theo dõi thông báo của trường công an nhân dân nơi đăng ký dự tuyển để nắm rõ thời gian tiếp nhận hồ sơ, quy trình và mẫu đơn phúc khảo theo quy định.

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an
Bộ Công an sẽ công bố ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học công an nhân dân năm 2026 vào ngày 10/7

Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ công bố ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học công an nhân dân năm 2026 vào ngày 10/7. Đây là căn cứ để các học viện, trường công an triển khai các bước xét tuyển theo quy định.

Năm 2026, Bộ Công an tiếp tục áp dụng ổn định ba phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, kỳ tuyển sinh năm nay ghi nhận hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân, tăng so với hai năm gần đây. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.070, tương ứng tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1/11, cho thấy mức độ cạnh tranh tiếp tục ở mức cao.

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Nhằm bảo đảm tính minh bạch và khách quan của kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh những trường hợp có dấu hiệu bất thường, đánh giá nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới. Báo cáo phải được gửi về Bộ trước ngày 10/7.
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Thứ hai, 13/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cập nhật: 08/07/2026 16:00
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Cập nhật: 08/07/2026 16:00
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Cập nhật: 08/07/2026 16:00
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