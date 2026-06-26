Camry chấm dứt lựa chọn động cơ xăng, chỉ còn phiên bản hybrid

Toyota Việt Nam vừa điều chỉnh cơ cấu sản phẩm đối với mẫu sedan hạng D Camry khi chỉ duy trì duy nhất phiên bản hybrid cao cấp. Theo thông tin từ hãng, Camry hiện được phân phối với phiên bản HEV TOP CE có giá bán 1,46 tỷ đồng, thay thế cho danh mục ba phiên bản từng được giới thiệu khi thế hệ mới ra mắt.

Toyota Camry hiện được phân phối với phiên bản HEV TOP CE

Việc loại bỏ hoàn toàn các phiên bản động cơ xăng đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Toyota tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Camry chỉ còn lựa chọn động cơ hybrid kể từ khi xuất hiện trong nước.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh phân khúc sedan cỡ D tiếp tục thu hẹp. Nhu cầu của người tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh sang các dòng SUV và crossover, khiến doanh số sedan truyền thống giảm đáng kể.

Doanh số Toyota Camry từ đầu năm 2026 tại Việt Nam. Nguồn số liệu: VAMA

Trong tháng 5/2026, Toyota Camry chỉ đạt doanh số 31 xe. Dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc, kết quả này cho thấy sức mua đối với dòng sedan cỡ D không còn duy trì được như trước. Sau khi Mazda6 và Honda Accord rút khỏi cuộc chơi, Toyota Camry và Kia K5 là hai mẫu xe còn hiện diện trên thị trường.

Fortuner bỏ động cơ diesel, giá khởi điểm tăng

Không chỉ Camry, Toyota cũng đã cắt giảm đáng kể các phiên bản của Fortuner. Hiện mẫu SUV này chỉ còn các phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.7L, trong khi toàn bộ các lựa chọn máy dầu 2.4L và 2.8L đã ngừng phân phối.

Toyota cũng đã cắt giảm đáng kể các phiên bản của Fortuner. Ảnh: Blog Xe hơi Carmudi

Sau khi các phiên bản diesel rời danh mục sản phẩm, giá khởi điểm của Fortuner được nâng lên 1,155 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn giá bán của Ford Everest bản tiêu chuẩn vừa được giới thiệu tại Việt Nam.

Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh Fortuner không còn duy trì được vị thế thống trị như giai đoạn trước. Từng là mẫu SUV bán chạy hàng đầu phân khúc, Fortuner hiện đối mặt áp lực cạnh tranh lớn từ nhiều đối thủ, đặc biệt là Ford Everest. Trong khi các đối thủ liên tục nâng cấp thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn, Fortuner có ít thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

Doanh số Toyota Fortuner và Ford Everest từ đầu năm 2026. Nguồn số liệu: VAMA

Trên thị trường quốc tế, Toyota đang chuẩn bị cho thế hệ Fortuner hoàn toàn mới. Giới quan sát kỳ vọng mẫu xe này sẽ được cải tiến mạnh về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động, tương tự những gì hãng đã thực hiện với Hilux. Nếu sớm được đưa về Việt Nam, thế hệ mới có thể giúp Fortuner cải thiện sức cạnh tranh trong thời gian tới.

Áp lực từ dòng xe SUV đô thị và xe điện ngày càng lớn

Việc tinh giản danh mục sản phẩm không chỉ xuất hiện trên Camry hay Fortuner. Trước đó, Toyota cũng đã loại bỏ phiên bản số sàn của Wigo, khiến mẫu hatchback cỡ A này chỉ còn một phiên bản số tự động.

Xu hướng trên phản ánh những thay đổi rõ nét của thị trường ô tô Việt Nam. Trong vài năm gần đây, các dòng SUV và crossover cỡ nhỏ liên tục gia tăng thị phần nhờ thiết kế đa dụng, khoảng sáng gầm cao và giá bán ngày càng cạnh tranh. Song song với đó, sự phát triển nhanh của xe điện cũng tạo thêm áp lực cho các dòng xe truyền thống.

Nhóm hatchback cỡ A như Toyota Wigo, Hyundai i10 hay Kia Morning đang chịu ảnh hưởng rõ rệt khi người dùng có thêm nhiều lựa chọn mới trong cùng tầm giá. Tương tự, các dòng sedan và SUV sử dụng động cơ đốt trong cũng phải cạnh tranh với những sản phẩm điện hóa đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, việc Toyota thu hẹp danh mục sản phẩm được xem là bước đi nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, tập trung vào các phiên bản có khả năng tạo doanh số tốt hơn. Đồng thời, chiến lược này cũng cho thấy xu hướng điện hóa đang ngày càng hiện diện rõ nét trong kế hoạch phát triển sản phẩm của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.