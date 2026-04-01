Giữa làn sóng xe điện, Toyota tiếp tục theo đuổi hydro với Cellcentric

Toyota đã ký kết thỏa thuận không ràng buộc để trở thành cổ đông bình đẳng thứ ba của Cellcentric, liên doanh được Daimler Truck và Volvo Group thành lập năm 2021 nhằm phát triển và thương mại hóa hệ thống pin nhiên liệu hydro. Nếu hoàn tất, Toyota sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất các cell nhiên liệu, thành phần cốt lõi của hệ thống cùng kiến trúc và giải pháp điều khiển đi kèm.

Karin Radstrom - Tổng giám đốc điều hành Daimler Truck, Koji Sato - Chủ tịch kiêm CEO Toyota Motor Corporation và Martin Lundstedt - Chủ tịch kiêm CEO Volvo Group ( từ trái qua phải) chụp ảnh chung tại sự kiện công bố liên doanh

Lãnh đạo Toyota cho biết việc hợp tác sẽ tận dụng hơn 30 năm kinh nghiệm của hãng trong lĩnh vực pin nhiên liệu, kết hợp với năng lực triển khai thương mại của Cellcentric trong mảng xe tải và phương tiện hạng nặng. Mục tiêu là tạo ra các hệ thống có tính cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu vận tải đường dài, lĩnh vực mà hydro được xem là có lợi thế nhờ thời gian tiếp nhiên liệu nhanh và quãng đường hoạt động lớn.

Cellcentric hiện tập trung vào các giải pháp pin nhiên liệu cho xe tải đường dài và các ứng dụng công nghiệp nặng. Trong bối cảnh nhiều hãng xe đang chuyển hướng sang xe điện pin, liên doanh này đặt cược vào hydro như một lựa chọn bổ sung, đặc biệt ở những phân khúc mà hạ tầng sạc điện và giới hạn pin vẫn còn là rào cản.

Động thái của Toyota phần nào đi ngược xu hướng chung của ngành. Năm 2025, Stellantis đã dừng chương trình phát triển xe pin nhiên liệu hydro, trong khi General Motors cũng thu hẹp kế hoạch liên quan đến công nghệ này để tập trung vào xe điện thuần túy. Những quyết định này chủ yếu xuất phát từ chi phí cao và hệ thống trạm nạp hydro còn hạn chế.

Hãng xe Toyota một trong những hàng xe hàng đầu Nhật Bản đẩy mạnh chiến lược hydro

Dù vậy, Toyota vẫn duy trì chiến lược “đa hướng” trong quá trình giảm phát thải, trong đó hydro tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Hãng từng giới thiệu mẫu xe chạy pin nhiên liệu Mirai và mở rộng nghiên cứu sang các ứng dụng logistics, vận tải và công nghiệp.

Việc tham gia Cellcentric được kỳ vọng giúp mở rộng quy mô phát triển công nghệ, tăng tốc thương mại hóa và mở rộng phạm vi triển khai sang nhiều thị trường, bao gồm cả châu Á. Đại diện Daimler Truck và Volvo Group đánh giá sự góp mặt của Toyota sẽ củng cố năng lực công nghệ cũng như vị thế cạnh tranh của liên doanh trong cuộc đua năng lượng sạch.

Hiện thỏa thuận vẫn ở giai đoạn ban đầu và cần hoàn tất các thủ tục trước khi ký kết chính thức. Tuy nhiên, động thái này cho thấy hydro vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược giảm phát thải của ngành vận tải, đặc biệt ở những lĩnh vực mà xe điện pin chưa thể đáp ứng hiệu quả.