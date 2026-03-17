Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

10:40 | 17/03/2026
Hơn 2.000 xe sedan Toyota Camry tại thị trường Việt Nam vừa được thông báo triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống camera quan sát toàn cảnh. Chương trình do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam triển khai sau khi báo cáo tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương).

Theo thông tin công bố, có tổng cộng 2.024 xe Toyota Camry nằm trong diện ảnh hưởng. Những phương tiện này được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 11/2022 đến tháng 8/2024 và thuộc phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ tám. Phần lớn số xe đã được phân phối tới khách hàng trong nước.

Nhà sản xuất cho biết các xe bị ảnh hưởng đều được trang bị hệ thống quan sát toàn cảnh PVM (Panoramic View Monitor). Hệ thống này sử dụng nhiều camera bố trí xung quanh xe nhằm ghi lại và hiển thị hình ảnh khu vực xung quanh phương tiện trên màn hình trung tâm, giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển hoặc đỗ xe.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất linh kiện tại nhà cung cấp, cảm biến hình ảnh bên trong camera phía trước và hai camera bên hông có thể xuất hiện vết nứt nhỏ. Theo thời gian, vết nứt này có khả năng lan rộng và gây ra hiện tượng hở mạch hoặc chập mạch bên trong thiết bị. Khi lỗi xảy ra, hệ thống quan sát toàn cảnh có thể không hiển thị hình ảnh từ các camera, làm giảm khả năng quan sát của người lái trong một số tình huống.

Toyota triệu hồi hơn 2000 chiếc Camry bản facelift của thế hệ thứ 8 vì lỗi camera. Ảnh: Toyota
Toyota Việt Nam cho biết chương trình triệu hồi được triển khai nhằm kiểm tra và thay thế các camera có nguy cơ gặp lỗi. Hãng khuyến nghị chủ xe đưa phương tiện tới các đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Theo kế hoạch, chương trình triệu hồi bắt đầu từ ngày 10/3/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 10/3/2029. Quá trình kiểm tra và sửa chữa sẽ được thực hiện miễn phí hoàn toàn cho khách hàng. Thời gian xử lý trung bình cho mỗi xe khoảng gần hai giờ.

Ngoài các xe được phân phối chính hãng, Toyota Việt Nam cho biết vẫn hỗ trợ kiểm tra đối với những xe Camry nhập khẩu không chính thức nhưng thuộc diện triệu hồi theo thông báo của Toyota Motor Corporation. Trong trường hợp chủ xe có yêu cầu, hãng sẽ phối hợp xác minh thông tin với tập đoàn mẹ tại Nhật Bản. Sau khi nhận được xác nhận, các đại lý Toyota tại Việt Nam sẽ tiến hành sửa chữa miễn phí tương tự các xe chính hãng.

Đợt triệu hồi lần này chủ yếu liên quan tới các xe Camry thuộc thế hệ cũ đang lưu hành trên thị trường. Trước đó, phiên bản thế hệ mới của mẫu sedan này đã được Toyota giới thiệu tại Việt Nam từ cuối năm 2024 với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị.

Trên thị trường ô tô Việt Nam, Camry từ lâu được xem là mẫu sedan hạng D có sức ảnh hưởng lớn. Trong những năm gần đây, phân khúc này có dấu hiệu thu hẹp khi nhiều đối thủ dần rút lui. Một số mẫu xe như Honda Accord và Mazda6 đã ngừng phân phối tại Việt Nam, trong khi Kia K5 ít được cập nhật sản phẩm mới.

Trong bối cảnh đó, Camry tiếp tục duy trì vị thế nổi bật trong phân khúc. Theo số liệu bán hàng được công bố gần đây, trong tháng 2/2026 Toyota Việt Nam đã bàn giao 53 xe Camry cho khách hàng trong nước. Dù sản lượng không lớn, mẫu xe này vẫn là sedan hạng D duy nhất được công bố doanh số chính thức trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

So với tháng trước, lượng xe Camry bán ra trong tháng 2 tăng mạnh hơn 200%. Kết quả này giúp mẫu sedan của Toyota tiếp tục dẫn đầu phân khúc trong bối cảnh thị trường ngày càng ít lựa chọn.

Việc triển khai chương trình triệu hồi lần này được xem là bước đi nhằm khắc phục lỗi kỹ thuật và duy trì độ tin cậy của sản phẩm. Toyota Việt Nam khuyến cáo các chủ xe nằm trong diện ảnh hưởng chủ động liên hệ với hệ thống đại lý hoặc đường dây hỗ trợ của hãng để kiểm tra thông tin và đặt lịch sửa chữa, qua đó bảo đảm phương tiện vận hành ổn định và an toàn.

