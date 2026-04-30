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Hà Nội khởi công mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn

Thế Kiên

Thế Kiên

17:23 | 30/04/2026
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Hà Nội khởi công dự án mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn nhằm xử lý khối lượng rác chôn lấp nhiều năm, giảm áp lực môi trường và bổ sung nguồn điện từ chất thải.
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Hà Nội khởi công mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn
Lễ động thổ nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng sáng ngày 29/4.

Sáng 29/4, UBND TP Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức lễ động thổ dự án mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Trung Giã.

Dự án điện rác Sóc Sơn mở rộng đánh dấu bước chuyển trong cách xử lý rác của Thủ đô, khi chuyển từ chôn lấp sang đốt rác phát điện, đồng thời tập trung giải quyết lượng rác tồn lưu nhiều năm.

Hà Nội khởi công mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Đức Tiêu- TGĐ Tập đoàn CNTY - đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Xử lý rác tồn, giảm áp lực môi trường đô thị

Theo Quyết định 775/QĐ-UBND ngày 13/2/2026, dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 tập trung xử lý rác đã chôn lấp lâu năm, vốn là nguồn phát sinh nước rỉ rác và khí thải độc hại.

Việc xử lý khối lượng rác tồn giúp giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nước và không khí. Đồng thời, diện tích bãi chôn lấp sau xử lý có thể được cải tạo để phục vụ hạ tầng công cộng hoặc phát triển đô thị.

Trong bối cảnh Hà Nội đô thị hóa nhanh, lượng rác sinh hoạt tăng mạnh, áp lực lên các bãi chôn lấp ngày càng lớn. Mô hình đốt rác phát điện được xem là giải pháp thay thế khả thi, giúp giảm phụ thuộc vào chôn lấp.

Hà Nội mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn, xử lý rác tồn

Phối cảnh nhà máy giai đoạn 2.

Hiệu quả từ giai đoạn 1 và bài toán năng lượng

Theo số liệu từ thành phố, giai đoạn 1 của nhà máy đã xử lý gần 5 triệu tấn rác, phát gần 2 tỷ kWh điện. Công suất tiếp nhận đạt khoảng 5.000 tấn mỗi ngày đêm, tương đương gần 70% lượng rác sinh hoạt toàn thành phố.

Điện rác là công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng thông qua quá trình đốt ở nhiệt độ cao, sau đó thu hồi nhiệt để phát điện. Công nghệ này giúp giảm thể tích rác, đồng thời tận dụng nguồn năng lượng từ chất thải.

Việc mở rộng nhà máy không chỉ tăng năng lực xử lý mà còn bổ sung nguồn điện cho hệ thống năng lượng đô thị.

Hà Nội khởi công mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn
Phối cảnh sau khi xử lý hết số rác đã chôn lấp nhiều năm của Thủ đô.

Kinh tế tuần hoàn và tái tạo tài nguyên

Dự án được thiết kế theo hướng tích hợp, giải quyết đồng thời nhiều bài toán gồm môi trường, đất đai và tài nguyên.

Rác thải sau xử lý có thể chuyển hóa thành điện năng hoặc vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó chất thải trở thành đầu vào cho chu trình sản xuất mới.

Ở góc độ tài nguyên, việc thu hồi đất từ các bãi chôn lấp mang lại quỹ đất sạch trong bối cảnh Hà Nội thiếu không gian phát triển.

Việc chuyển sang đốt rác phát điện phản ánh xu hướng chung tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Công nghệ này yêu cầu hệ thống kiểm soát khí thải nghiêm ngặt để đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Về chính sách, Hà Nội đang từng bước giảm tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ xử lý bằng công nghệ hiện đại. Điều này phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng.

Dự án mở rộng nhà máy điện rác Sóc Sơn cho thấy cách tiếp cận mới của Hà Nội trong quản lý chất thải. Rác không còn là gánh nặng mà trở thành nguồn lực nếu được xử lý đúng cách.

Thông điệp “Vì Thủ đô xanh, hành trình tái sinh nguồn lực” phản ánh định hướng biến chất thải thành giá trị kinh tế, góp phần xây dựng đô thị bền vững trong dài hạn.

Tập đoàn CNTY Tào Đức Tiêu nhà máy điện rác Sóc Sơn Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Công ty Thiên Ý điện rác Sóc Sơn xử lý rác Hà Nội kinh tế tuần hoàn năng lượng tái tạo rác chôn lấp

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu