Đại học Monash tổ chức ngày hội Open Day 2026

Sự kiện mang đến cơ hội khám phá môi trường học tập tại Monash, từ đa dạng ngành học và các khoa đào tạo đến học bổng, định hướng nghề nghiệp và đời sống sinh viên tại Australia. Thông qua các hoạt động tương tác và tư vấn trực tiếp, người tham dự có thể tìm hiểu sâu hơn về những lựa chọn học tập phù hợp với mục tiêu, sở thích và định hướng tương lai của mình.

Đại học Monash (Australia) tổ chức ngày hội Open Day 2026 tại Hà Nội và Tp HCM

Là đại học lớn nhất tại Australia và hiện xếp thứ 31 thế giới theo QS World University Rankings 2027, Monash liên tục khẳng định vị thế quốc tế về chất lượng học thuật, đổi mới giáo dục và nghiên cứu có tầm ảnh hưởng.

Ngoài ra, Monash còn thuộc nhóm 8 đại học hàng đầu Australia (Go8), mang đến cho sinh viên nền tảng học thuật vững chắc cùng môi trường học tập quốc tế, nơi tri thức, sáng tạo và khả năng thích ứng được phát triển song hành.

Một trong những điểm nhấn của Monash Open Day năm nay là chuyên đề “Xây dựng sự nghiệp trong kỷ nguyên AI” với Tiến sĩ Andrew Johnson - Giám đốc chương trình Bachelor of Media Communication, đồng thời là Trưởng bộ phận Truyền thông tại School of Media, Film and Journalism. Chuyên đề tập trung vào cách những năng lực mang tính con người tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong một thế giới ngày càng được định hình bởi trí tuệ nhân tạo.

Thông qua chuyên đề này, người tham dự sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn cách phát triển những năng lực này để thích ứng với thay đổi, dẫn dắt và tạo ra giá trị trong môi trường làm việc tương lai.

Monash Open Day năm nay cũng sẽ mang đến những trải nghiệm tương tác, giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh có góc nhìn trực tiếp hơn về việc học tập tại Monash.

Ngoài ra, Monash Open Day năm nay cũng sẽ mang đến những trải nghiệm tương tác, giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh có góc nhìn trực tiếp hơn về việc học tập tại Monash.

Đại diện từ Monash cũng sẽ giới thiệu về đa dạng chương trình đào tạo và các lộ trình học tập, đồng thời chia sẻ thêm về thế mạnh của trường trong giáo dục, nghiên cứu và kết nối với ngành nghề. Người tham dự cũng có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ Monash để tìm hiểu về lựa chọn ngành học, quy trình ứng tuyển, học bổng, cơ hội nghề nghiệp và đời sống sinh viên tại Australia.

Việc tham dự Open Day tại Việt Nam sẽ tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và phụ huynh đặt những câu hỏi cụ thể về hành trình học tập của mình và nhận được thông tin phù hợp với từng mục tiêu cá nhân.

Hiện Monash có trụ sở tại Melbourne, thành phố nổi tiếng với chất lượng cuộc sống cao và văn hóa sinh viên thân thiện, cởi mở, một những thành phố đáng sống nhất thế giới và là một trong những điểm đến hàng đầu dành cho sinh viên quốc tế.

Tại Monash, sinh viên được hòa nhập vào một cộng đồng đa văn hóa, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại. Những trải nghiệm này giúp sinh viên phát triển không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn sự tự tin, khả năng thích ứng và mạng lưới quốc tế - những nền tảng quan trọng để sẵn sàng cho một thế giới nghề nghiệp không ngừng thay đổi.

Sự kiện được tổ chức tại: Hà Nội: 9:00-12:00, Chủ nhật, ngày 27/9/2026 - Khách sạn Melia Hanoi - 44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội TP. Hồ Chí Minh: 9:00-12:00 - Chủ nhật, ngày 4/10/2026 - Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint - 59 Pasteur, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin thêm và đăng ký tham dự tại: www.monash.edu/vietnam/open-day