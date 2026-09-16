Kết nối doanh nghiệp và công nghệ tại chuỗi triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2026

Chuỗi triển lãm diễn ra từ ngày 16 đến 18/9, quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ phát triển hạ tầng, công nghiệp và năng lượng.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội (HADIFA) tổ chức, với sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành và hiệp hội chuyên môn, cùng sự đồng hành của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Khách tham quan gian hàng tại triển lãm.

Đây là lần thứ 7 Contech Vietnam được tổ chức, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp khai thác mỏ và giao thông. Việc tổ chức đồng thời với EL Vietnam 2026, triển lãm chuyên ngành về năng lượng, điện và chiếu sáng, tạo không gian kết nối giữa các lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ trong quá trình phát triển hạ tầng và công nghiệp.

Theo Ban tổ chức, Contech Vietnam 2026 giới thiệu máy móc, thiết bị xây dựng, công nghệ khai thác mỏ, phương tiện vận tải và vật liệu xây dựng. Các sản phẩm, giải pháp được chia thành 4 nhóm chính gồm xây dựng công trình, vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác mỏ và giao thông vận tải.

Trong lĩnh vực xây dựng, các doanh nghiệp giới thiệu giải pháp công nghệ mới, giải pháp kết cấu và kỹ thuật xây dựng; máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, lắp đặt; hệ thống kiểm soát, khảo sát, đo lường và an toàn lao động. Nhóm vật liệu xây dựng tập trung vào vật liệu hoàn thiện, công nghệ sản xuất vật liệu theo hướng thân thiện với môi trường cùng các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Đối với công nghiệp khai thác mỏ, triển lãm giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, trong đó có các dây chuyền thiết bị đồng bộ và giải pháp hướng tới giảm tác động đến môi trường.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các sản phẩm trưng bày tập trung vào cơ sở hạ tầng giao thông, máy móc xây dựng, phụ tùng, linh kiện, công nghệ an toàn và thân thiện với môi trường. Đáng chú ý, triển lãm giới thiệu thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ phát triển đường sắt, đường sắt tốc độ cao và các dự án liên quan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Lan Anh, Tổng Giám đốc HADIFA, cho biết Contech Vietnam và EL Vietnam hướng tới những lĩnh vực đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với phát triển hạ tầng và công nghiệp Việt Nam.

Chuỗi triển lãm năm nay có sự tham gia của ngày càng nhiều thương hiệu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Theo bà Lê Lan Anh, điểm đáng chú ý của chuỗi triển lãm năm nay là sự tham gia của ngày càng nhiều thương hiệu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Qua đó, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn hướng tới hình thành không gian giao thương, kết nối công nghệ và hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

“Các triển lãm chuyên ngành không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, mà trở thành nền tảng kết nối kinh doanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế”, bà Lê Lan Anh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Contech Vietnam 2026, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị triển khai các hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối giao thương. Một trong những nội dung đáng chú ý là hội thảo “Đô thị Ngầm Thông minh: Địa kỹ thuật, AI và Chuyển đổi Số cho Hạ tầng ngầm bền vững” do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì.

Chương trình Business Matching cũng được tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp tham gia triển lãm với các đối tác, khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ và giao thông, mở rộng cơ hội hợp tác trước, trong và sau triển lãm.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Bà Lê Lan Anh cho biết, cùng với nhu cầu ngày càng tăng về công nghệ mới, thiết bị hiện đại và các giải pháp quốc tế trong các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, giao thông, khai thác mỏ, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ, các triển lãm chuyên ngành có thêm điều kiện để phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác.

HADIFA đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, đổi mới công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả giao thương, hướng tới Contech Vietnam 2027 trở thành một điểm đến giao thương chuyên ngành có quy mô và phạm vi kết nối lớn hơn tại Việt Nam, ASEAN và quốc tế.

Chuỗi triển lãm Contech Vietnam 2026 và EL Vietnam 2026 diễn ra đến hết ngày 18/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.