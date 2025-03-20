Nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến được giới thiệu tại Vietbuild Hà Nội 2025

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 lần thứ nhất được tổ chức tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia với chủ đề “Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản và Trang trí nội ngoại thất”.

Triển lãm do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) và Tập đoàn Tổ chức Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội. Đây cũng là sự kiện chào mừng 67 năm ngày truyền thống của Ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 – 29/4/2025).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc Triển lãm. Ảnh Đình Hà

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2025, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định; Tỷ giá được điều hành phù hợp với diễn biến thị trường; Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm; Thúc đẩy cung ứng tín dụng ngay từ đầu năm và bảo đảm thanh khoản hệ thống ngân hàng...

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi trong đó đặc biệt quan tâm nắm bắt, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp để phục hồi và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng cũng nhiệt liệt biểu dương các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tham gia Triển lãm với nhiều gian hàng và sản phẩm quy mô, trang trí ấn tượng, chất lượng để quảng bá thương hiệu, phục vụ người tiêu dùng.

Với quy mô gần 1.500 gian hàng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Triển lãm quốc tế Vietbuild 2025 sẽ là triển lãm có quy mô lớn bậc nhất cả nước, là nơi giới thiệu những sản phẩm mới, dịch vụ mới của ngành vật liệu, thiết bị máy móc và trang trí nội ngoại thất xây dựng với những tính năng sáng tạo, tiện nghi, thân thiện với môi trường.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2025 lần thứ nhất. Ảnh Đình Hà

Đặc biệt là những sản phẩm xanh, sản phẩm tái tạo, sản phẩm phát triển bền vững từ các nhà sản xuất trong và ngoài nước ứng dụng trong ngành xây dựng cũng được trưng bày để hướng đến nền kinh tế giảm phát thải.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra hội thảo "Công nghệ mới, thiết bị tiên tiến hiện đại phát triển vật liệu xây dựng xanh" nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu và liên tục sản xuất các sản phẩm mới giảm phát thải, công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu thị trường xây dựng và nhà ở đô thị theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Cùng với đó là các chương trình hợp tác đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại giữa các hiệp hội, các cơ quan quản lý ngành xây dựng trong nước và quốc tế, góp phần hỗ trợ các nhà doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số... giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường trong năm 2025.