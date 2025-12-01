Gaming
AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

Thành Biên

Thành Biên

08:30 | 01/12/2025
Ngày 29/11/2025, AYANEO chính thức công bố mẫu flagship thiết bị chơi game cầm tay chạy Windows thế hệ tiếp theo: AYANEO NEXT II.
AYANEO NEXT II
AYANEO NEXT II

Thiết kế tối giản nhưng tinh tế tạo nên vẻ ngoài năng động

AYANEO NEXT II mở ra một tầm nhìn mới cho thiết bị chơi game cầm tay với triết lý thiết kế tối giản nhưng mang tính đột phá.

AYANEO NEXT II tiếp tục ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu. Các đường nét tối giản nhưng tinh tế tạo nên vẻ ngoài năng động, kết hợp giữa sự sắc sảo và mạnh mẽ.

Tay cầm cỡ lớn được phát triển theo chuẩn công thái học, ôm trọn lòng bàn tay giúp người dùng cảm nhận được độ chắc chắn tương tự tay cầm console, đồng thời duy trì sự thoải mái kể cả trong những trải nghiệm chơi game kéo dài.

Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở màn hình OLED tùy chỉnh 9,06 inch theo tỷ lệ ngang mặc định.

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt
Một số hình ảnh của AYANEO NEXT II

Màn hình sở hữu độ phân giải 2400×1504, độ sáng toàn màn hình đạt 1100 nit, hỗ trợ điều khiển độ sáng PWM 5280Hz, cùng khả năng chuyển đổi tần số quét linh hoạt từ 60Hz cho tới 165Hz, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét và sống động.

Hệ thống điều khiển cũng được nâng tầm với joystick công nghệ Hall không điểm chết, không lệch trôi, cò Hall tuyến tính cùng khóa cò hai chế độ, D-Pad dạng treo 8 hướng cho độ chính xác cao, touchpad đôi thông minh “TouchTAPMagic”, các nút sau hình học và phím tùy biến giúp tối ưu thao tác.

Hoàn thiện trải nghiệm là hệ thống rung từ tính thế hệ mới và loa stereo đặt ở mặt trước, mang lại cảm giác nhập vai sâu sắc và hiệu ứng âm thanh hướng trực tiếp tới người chơi.

Hiệu năng cao với sức mạnh AI vượt trội

Không chỉ nổi bật về thiết kế, AYANEO NEXT II còn thiết lập chuẩn mực mới về hiệu suất với bộ xử lý AMD Ryzen™ AI Max+ 395, sử dụng kiến trúc Zen 5 Strix Halo và GPU tích hợp RDNA 3.5 Radeon 8060S.

Đây là nền tảng mang tính cách mạng trong dòng thiết bị handheld chạy Windows, không chỉ mạnh về chơi game mà còn vượt trội trong xử lý tác vụ sáng tạo nội dung, đa nhiệm và các ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Thiết bị hỗ trợ TDP lên tới 85W, con số hiếm thấy ở một thiết bị cầm tay, giúp người chơi dễ dàng vận hành những tựa game AAA nặng nhất mà không lo giật lag.

Một số hình ảnh của AYANEO NEXT II
Một số hình ảnh của AYANEO NEXT II

Hệ thống tản nhiệt bao gồm quạt kép kết hợp lá tản nhiệt hiệu suất cao, đảm bảo duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi hoạt động với công suất tối đa.

Đặc biệt, viên pin 115Wh, lớn nhất trong phân khúc sử dụng chip AI Max+ 395, được tích hợp bên trong thiết bị, mang lại thời lượng sử dụng dài, cho phép chơi game, sáng tạo và xử lý đa nhiệm trong thời gian dài mà không cần đánh đổi giữa hiệu năng và thời gian hoạt động.

AYANEO NEXT II hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một chiếc handheld chuẩn flagship thực thụ. Thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows nhưng được tối ưu thông qua hệ sinh thái phần mềm AYASpace, giúp biến trải nghiệm Windows trở nên thân thiện như một giao diện console.

AYANEO NEXT II Windows thiết bị chơi game cầm tay AYANEO gaming

