Siêu đô thị lấn biển ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững

Ngày 28/11, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đã tổ chức Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”.

ESG++: Khung phát triển mới cho siêu đô thị biển Việt Nam

ESG++ ở đây không phải là khẩu hiệu, mà là một hệ tư tưởng phát triển toàn diện, kết hợp giữa tiêu chuẩn ESG truyền thống với hai trụ cột nâng cao là tái sinh (Regeneration) và thích ứng khí hậu (Resilience). Trong đó, ESG truyền thống nhấn mạnh vào trách nhiệm môi trường, công bằng xã hội và quản trị minh bạch - ba yếu tố nền tảng của mọi nền kinh tế phát triển.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nhưng ESG++ đòi hỏi cao hơn, rằng đô thị không chỉ hạn chế tác động tiêu cực, mà phải phục hồi hệ sinh thái; không chỉ giảm phát thải, mà phải tái tạo không gian sống tự nhiên (rừng ngập mặn, tài nguyên nước, mặt đất); không chỉ bảo vệ tự nhiên, mà phải biến thiên nhiên thành đối tác trong phát triển.

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định rằng, trên thế giới, sự trỗi dậy của các siêu đô thị biển cho thấy một xu hướng tất yếu: Biển không chỉ là không gian sinh thái, mà còn là không gian kinh tế - công nghệ - tài chính - dịch vụ - logistics với giá trị chiến lược vượt trội. Singapore là ví dụ điển hình. Thông qua việc lấn biển và tái cấu trúc không gian ven nước, quốc đảo này đã hình thành Marina Bay và Waterfront - hai khu vực đóng góp hơn 15% GDP, đồng thời phát huy vai trò của cảng biển để trở thành “huyết mạch logistics” của châu Á.

Dưới góc nhìn kinh tế học, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới nhận định, tiến ra biển giúp Việt Nam dịch chuyển sang kinh tế biển - dịch vụ - logistics - du lịch - công nghệ, nâng năng suất quốc gia. Siêu đô thị là “cỗ máy tăng trưởng” mạnh mẽ nhất, như Singapore, Dubai, Busan, Tokyo Bay. Tiến biển bằng ESG++ còn giúp Việt Nam đón dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển vào tài sản xanh - đô thị xanh - hạ tầng xanh

Dưới góc nhìn pháp lý, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội nhận định, Việt Nam không tiến ra biển bằng “khoảng trống pháp lý”, mà tiến ra biển trên nền một khung pháp luật đang ngày càng hoàn thiện, có thể kiểm soát, có thể giám sát. Điều đó giúp Nhà nước quản lý rủi ro, giúp nhà đầu tư yên tâm về an toàn pháp lý, và giúp cộng đồng có cơ sở để giám sát, phản biện.

Cơ hội đầu tư chiến lược với mô hình siêu đô thị lấn biển

Theo đánh giá của PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Việt Nam chỉ có một số ít vị trí hội đủ cả ba yếu tố: Hướng ra biển - gần trung tâm kinh tế lớn, có khả năng kết nối quốc tế. Và Cần Giờ là một trong những vị trí đặc biệt hiếm hoi như vậy.

Cần Giờ không chỉ có lợi thế để phát triển một đô thị biển, mà còn có khả năng trở thành hình mẫu quốc gia về siêu đô thị biển thế hệ mới: Xanh, tái sinh, thông minh, gắn với hệ sinh thái tự nhiên và kết nối hạ tầng hiện đại. Đây là một cơ hội đặc biệt hiếm có: Một vùng đất có đủ không gian - đủ pháp lý - đủ thiên nhiên - đủ vị thế - đủ động lực hạ tầng để Việt Nam xây dựng một siêu đô thị biển mang tầm vóc quốc tế trong thế kỷ XXI.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo các chuyên gia, Cần Giờ đang trở thành “tâm điểm dòng vốn mới”; bởi đây là một trong những khu vực hiếm hoi hội tụ đủ ba yếu tố mà nhà đầu tư luôn tìm kiếm: Không gian phát triển lớn, vị trí chiến lược và hành lang pháp lý ổn định. Trong khi nhiều khu vực đô thị đã phát triển đến ngưỡng, quỹ đất sạch thu hẹp và giá trị tăng trưởng có dấu hiệu bão hòa, thì Cần Giờ lại đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển mới. Vị trí vừa ven biển, vừa thuộc trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, lại nằm trên tuyến cửa ngõ giao thương quốc tế, khiến Cần Giờ trở nên nổi bật trên bản đồ đầu tư.

Yếu tố khiến dòng vốn đổ về Cần Giờ mạnh hơn trong hai năm trở lại đây chính là sự bùng nổ của hạ tầng chiến lược đã biến Cần Giờ từ khu vực bị “cô lập bởi phà” thành một trung tâm kết nối mới. Khi “rào cản hạ tầng” được gỡ bỏ, giá trị bất động sản tại đây lập tức bước vào pha hấp dẫn các nhà đầu tư tổ chức, quỹ bất động sản và dòng vốn dài hạn.

Đồng quan điểm, TS. Lê Xuân Sang cho rằng: Nhà đầu tư chọn vùng có dư địa tăng trưởng mới, nơi hạ tầng tạo nên giá trị. Cần Giờ vừa là “ven biển vừa gần trung tâm”, vừa là “cửa ngõ thương mại quốc tế”. Đây là cực tăng trưởng thực sự. Dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển vào tài sản xanh. Muốn gọi vốn tỷ đô cho Việt Nam, phải có dự án xanh - đô thị xanh - vận hành xanh. ESG++ là “giấy thông hành toàn cầu”.

Trên thế giới, dòng vốn đang dịch chuyển rất rõ sang nhóm tài sản tương lai, những tài sản vừa tạo tăng trưởng, vừa bảo đảm tính bền vững và chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh (Regeneration) và thích ứng khí hậu (Resilience) hiện vẫn là “câu lạc bộ cực hiếm”. Nếu nhìn trong 10-20 năm tới, số đại đô thị đạt full-cycle ESG++ có thể chỉ chiếm dưới 1% tổng số dự án bất động sản toàn cầu. Nguồn cung cực ít, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn, khiến ESG++ trở thành nhóm tài sản blue-chip: Khan hiếm, có giá và mang tính phòng thủ rất cao trong mọi chu kỳ kinh tế.

PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh dưới góc nhìn của chuyên gia phát triển đô thị cũng khẳng định, ESG++ với hai trụ cột Tái sinh và Thích ứng hoàn toàn có thể trở thành một chuẩn mực thị trường mới trong đầu tư bất động sản - đô thị ở Việt Nam.