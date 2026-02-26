Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Theo hồ sơ nộp lên tòa án tại Manhattan, bà Letitia James (Tổng chưởng lý New York) cho rằng hệ thống loot box trong các trò chơi phát hành trên nền tảng Steam đã vi phạm hiến pháp và luật hình sự của bang. Cơ quan công tố lập luận rằng cơ chế này cho phép người chơi bỏ tiền thật để đổi lấy cơ hội nhận vật phẩm ảo ngẫu nhiên, có cơ chế vận hành tương tự máy đánh bạc.

Các tựa game bị nêu đích danh trong đơn kiện gồm Counter-Strike 2 và Dota 2, hai sản phẩm có cộng đồng người chơi đông đảo trên toàn cầu. Trong các trò chơi này, người dùng có thể mua chìa khóa bằng tiền thật để mở rương vật phẩm. Phần thưởng nhận được hoàn toàn ngẫu nhiên, với xác suất xuất hiện vật phẩm hiếm do nhà phát hành thiết lập.

Bên nguyên đơn cho rằng cấu trúc phần thưởng này khuyến khích người chơi tiếp tục chi tiền nhằm “thử vận may”, đặc biệt khi giao diện mở rương tái hiện hiệu ứng vòng quay với hàng loạt vật phẩm lướt qua trước khi dừng lại ở kết quả cuối cùng. Theo lập luận của cơ quan công tố, cơ chế “suýt trúng” này có thể kích thích tâm lý muốn chơi tiếp, tương tự trải nghiệm tại các máy đánh bạc truyền thống.

Cơ chế loot box trong tựa game Counter-Strike 2 do Valve phát hành

Đơn kiện nhấn mạnh yếu tố người chơi vị thành niên. Văn phòng Tổng chưởng lý viện dẫn các nghiên cứu về hành vi nghiện cờ bạc ở thanh thiếu niên, cho rằng việc tiếp xúc sớm với các cơ chế có tính may rủi làm tăng nguy cơ hình thành hành vi lệ thuộc khi trưởng thành. Cơ quan chức năng cũng đề cập đến nhiều trường hợp trẻ em sử dụng thẻ tín dụng của phụ huynh để chi tiêu cho giao dịch vi mô và mở rương vật phẩm.

Ngoài doanh thu từ việc bán chìa khóa, Valve còn thu phí giao dịch trên Steam Community Market, nơi người chơi có thể mua bán, trao đổi vật phẩm ảo. Theo cáo buộc, mô hình này giúp công ty tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động trao đổi các vật phẩm hiếm, qua đó tạo ra nguồn thu đáng kể từ hệ sinh thái loot box.

Trong tuyên bố được trích dẫn trong hồ sơ vụ kiện, bà Letitia James khẳng định văn phòng của bà sẽ tìm cách chấm dứt vĩnh viễn việc quảng bá các tính năng mang tính cờ bạc trong trò chơi của Valve tại New York. Bên nguyên yêu cầu tòa án buộc công ty hoàn trả toàn bộ khoản lợi nhuận bị cho là thu được trái phép, đồng thời áp dụng các khoản phạt theo quy định pháp luật bang.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh chính quyền New York tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến cá cược và thị trường dự đoán. Trước đó, cơ quan này từng cảnh báo về sự phát triển của các nền tảng dự đoán trực tuyến và nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ khung pháp lý chặt chẽ nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Vụ kiên nhắm đến Valve có thể tạo ra bước ngoặt lớn của ngành công nghiệp game

Giới quan sát nhận định động thái nhằm vào Valve có thể tạo hiệu ứng lan tỏa. Loot box hiện vẫn là mô hình kiếm tiền phổ biến trong ngành game, đặc biệt ở các sản phẩm miễn phí tải về nhưng thu phí qua vật phẩm trang trí. Nếu tòa án xác định cơ chế này cấu thành hành vi cờ bạc theo luật New York, các nhà phát hành khác có thể phải điều chỉnh thiết kế hệ thống phần thưởng hoặc đối mặt với rủi ro pháp lý tương tự.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến trong ngành cho rằng loot box khác với cờ bạc truyền thống vì người chơi luôn nhận được một vật phẩm cụ thể thay vì nguy cơ “trắng tay”. Tuy nhiên, bên nguyên lập luận rằng giá trị kinh tế của các vật phẩm phổ biến thường thấp hơn nhiều so với chi phí bỏ ra, trong khi những vật phẩm hiếm lại có thể đạt giá trị cao trên thị trường thứ cấp, tạo động lực đầu cơ và thử vận may.

Tính đến thời điểm hiện tại, Valve chưa công bố phản hồi chính thức về vụ việc. Kết quả xét xử sẽ quyết định liệu mô hình loot box có bị coi là vi phạm luật cờ bạc tại New York hay không. Trong trường hợp phán quyết nghiêng về phía cơ quan công tố, ngành game có thể bước vào giai đoạn tái cấu trúc cơ chế kiếm tiền, với áp lực minh bạch hóa xác suất và tăng cường biện pháp bảo vệ người chơi trẻ tuổi.

Vụ kiện vì thế không chỉ là tranh chấp giữa một bang và một doanh nghiệp công nghệ. Đây còn là phép thử pháp lý đối với ranh giới giữa thiết kế phần thưởng trong game và hoạt động cờ bạc, trong bối cảnh thị trường giải trí số tiếp tục mở rộng và thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới.