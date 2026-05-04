Steam Controller chốt thời điểm ra mắt, giá từ 2,6 triệu đồng

Thiết bị mở màn cho bộ ba phần cứng mà Valve từng công bố

Theo xác nhận từ Valve, mẫu tay cầm Steam Controller sẽ chính thức lên kệ từ ngày 4/5/2026 với giá niêm yết 99 USD, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng. Mức giá này áp dụng tại thị trường Mỹ, trong khi các khu vực khác như châu Âu, Anh và Úc có điều chỉnh tương ứng theo tiền tệ địa phương.

Hãng cho biết thiết bị sẽ được phân phối trực tiếp thông qua nền tảng Steam tại một số thị trường lớn gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và Liên minh châu Âu. Tại châu Á, việc phát hành sẽ thông qua đối tác Komodo Station, tập trung vào các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan. Hiện tại, Valve chưa công bố kế hoạch mở bán chính thức tại Việt Nam.

Steam Controller

Steam Controller là một trong ba sản phẩm phần cứng được Valve giới thiệu từ cuối năm 2025, bên cạnh Steam Machine và Steam Frame. Tuy nhiên, trong khi tay cầm đã có lịch phát hành cụ thể, hai thiết bị còn lại vẫn chưa được ấn định ngày ra mắt. Đại diện nhóm phát triển cho biết tiến độ chung “đang đi đúng hướng” và thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Steam Controller và những cải tiến công nghệ đáng chú ý

Về công nghệ, Steam Controller được định vị ở phân khúc tay cầm hiệu năng cao với nhiều cải tiến đáng chú ý. Điểm nhấn nằm ở hệ thống joystick từ tính sử dụng công nghệ TMR (Tunnel Magnetoresistance), giúp nâng cao độ chính xác và tăng tuổi thọ linh kiện. Thiết bị tiếp tục duy trì các đặc trưng quen thuộc như bàn di chuột cảm ứng, nút bấm phía sau và cảm biến con quay hồi chuyển có khả năng nhận diện lực cầm.

Một phụ kiện đi kèm mang tên Puck đóng vai trò vừa là bộ thu phát tín hiệu không dây, vừa là đế sạc. Theo công bố từ nhà sản xuất, pin tích hợp trên tay cầm có thể hoạt động liên tục hơn 35 giờ, đáp ứng nhu cầu chơi game kéo dài.

Valve Steam Controller cùng thiết bị Puck

Bên cạnh phần cứng, Valve cũng chú trọng trải nghiệm hậu mãi. Hãng hợp tác với iFixit để cung cấp linh kiện thay thế và tài liệu hướng dẫn sửa chữa chi tiết cho người dùng. Đồng thời, hệ thống Steam sẽ hiển thị trực tiếp tình trạng pin của tay cầm, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trong quá trình sử dụng.

Về nguồn cung, Valve cho biết đã chuẩn bị lượng hàng đáng kể cho giai đoạn mở bán, đồng thời sẵn sàng tăng sản lượng nếu nhu cầu thị trường tăng cao. Tuy nhiên, giá bán của sản phẩm chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài, trong đó có chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng và tình trạng khan hiếm RAM kéo dài trong ngành công nghệ.

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