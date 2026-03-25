Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

10:13 | 25/03/2026
Nintendo chuẩn bị điều chỉnh thiết kế phần cứng của dòng máy chơi game Nintendo Switch 2 nhằm đáp ứng các quy định pháp lý tại châu Âu, với điểm nhấn là khả năng tháo rời pin.
Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console
Nintendo ra mắt tay cầm Joy-Con mới cho Nintendo Switch 2 Nintendo ra mắt tay cầm Joy-Con mới cho Nintendo Switch 2
Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Nintendo đang phát triển một phiên bản sửa đổi (hardware revision) của hệ máy Switch 2 dành riêng cho thị trường châu Âu. Phiên bản này cho phép người dùng tự thay thế pin mà không cần đến dụng cụ chuyên dụng hay can thiệp sâu vào cấu trúc thiết bị, qua đó đơn giản hóa quá trình bảo trì và sử dụng lâu dài.

Điều chỉnh để tuân thủ quy định mới

Động thái của Nintendo xuất phát từ các yêu cầu pháp lý mới của Liên minh châu Âu liên quan đến “quyền được sửa chữa” (right to repair). Theo đó, các thiết bị điện tử sử dụng pin phải được thiết kế theo hướng cho phép người dùng dễ dàng tháo lắp và thay thế pin. Quy định này dự kiến có hiệu lực đầy đủ từ năm 2027 và áp dụng trên nhiều nhóm sản phẩm, bao gồm điện thoại, máy tính xách tay và máy chơi game cầm tay.

Trước yêu cầu này, các nhà sản xuất buộc phải thay đổi thiết kế để đảm bảo khả năng tiếp cận linh kiện bên trong mà không gây rủi ro cho người dùng. Nintendo lựa chọn hướng tiếp cận chủ động khi phát triển phiên bản Switch 2 có pin rời, thay vì chờ đến thời hạn cuối cùng để điều chỉnh.

Nintendo Switch 2 phiên bản pin sẽ ra mắt tại Châu Âu. Ảnh: Nintendo
Ở phiên bản mới, pin của Switch 2 có thể được tháo lắp trực tiếp, giúp người dùng tự thay thế khi pin bị chai hoặc hư hỏng. Điểm đáng chú ý là thiết kế này không yêu cầu các công cụ kỹ thuật phức tạp, giảm phụ thuộc vào dịch vụ sửa chữa bên ngoài.

Không chỉ dừng lại ở thân máy, Nintendo còn áp dụng cách tiếp cận tương tự cho bộ tay cầm Joy-Con thế hệ mới. Pin trong tay cầm cũng có thể thay thế dễ dàng, thay vì phải tháo rời toàn bộ thiết bị như trước đây. Điều này giúp giảm chi phí bảo trì và tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Các chuyên gia nhận định, đây là bước chuyển đáng kể trong tư duy thiết kế phần cứng của Nintendo. Trước đó, hãng thường ưu tiên cấu trúc khép kín nhằm đảm bảo tính ổn định và tối ưu trải nghiệm, nhưng lại gây khó khăn cho việc sửa chữa.

Tác động đến người dùng tại khu vực Châu Âu

Việc chuyển sang thiết kế pin rời mang lại nhiều lợi ích trực tiếp. Trước hết, tuổi thọ thiết bị có thể kéo dài đáng kể do người dùng không cần thay mới toàn bộ máy khi pin xuống cấp. Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa giảm xuống, khi người dùng có thể tự xử lý các vấn đề cơ bản mà không cần gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành.

Tuy nhiên, thay đổi này cũng đặt ra một số vấn đề mới. Việc tồn tại nhiều phiên bản phần cứng theo khu vực có thể gây phân mảnh thị trường, đặc biệt khi các khu vực khác như Mỹ hoặc Nhật Bản chưa áp dụng quy định tương tự. Ngoài ra, Nintendo chưa công bố kế hoạch phân phối pin thay thế chính hãng, yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trong dài hạn.

Hiện tại, Nintendo chỉ dự kiến phát hành phiên bản Switch 2 pin rời tại châu Âu. Các thị trường lớn khác vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống với pin liền khối. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng chiến lược này có thể thay đổi nếu các quốc gia ngoài EU ban hành quy định tương tự về quyền sửa chữa.

Sự thay đổi của Nintendo Switch 2 được coi là bước tiến mới của Nintendo. Ảnh: IGN
Trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn về tính bền vững và khả năng tái sử dụng, động thái của Nintendo phản ánh xu hướng chung. Nhiều tập đoàn lớn đã bắt đầu điều chỉnh thiết kế sản phẩm để đáp ứng yêu cầu pháp lý cũng như kỳ vọng của người tiêu dùng.

Việc Nintendo thử nghiệm thiết kế pin rời trên Switch 2 cho thấy ngành công nghiệp thiết bị điện tử đang bước vào giai đoạn chuyển đổi. Các sản phẩm không chỉ cần hiệu năng cao mà còn phải đảm bảo khả năng sửa chữa, tái sử dụng và giảm thiểu rác thải điện tử.

Dù hiện tại chỉ giới hạn ở thị trường châu Âu, phiên bản Switch 2 pin rời có thể trở thành tiền đề cho những thay đổi rộng hơn trong tương lai. Nếu các quy định tương tự được áp dụng trên toàn cầu, việc thiết kế thiết bị dễ sửa chữa nhiều khả năng sẽ trở thành tiêu chuẩn mới, thay vì là một lựa chọn riêng lẻ theo khu vực.

Nintendo Switch 2 là máy chơi game lai (cầm tay và kết nối TV) thế hệ mới của Nintendo, ra mắt năm 2025. Máy sở hữu màn hình 7.9 inch độ phân giải 1080p, hỗ trợ tần số quét lên tới 120Hz, và có thể xuất hình ảnh 4K khi kết nối dock.

Thiết bị được trang bị chip Nvidia mạnh hơn, hỗ trợ công nghệ đồ họa hiện đại như DLSS và ray tracing, cùng bộ nhớ trong 256GB. Switch 2 tiếp tục giữ triết lý “lai” đặc trưng, vừa chơi di động vừa chơi trên TV, nhưng cải thiện đáng kể về hiệu năng, hình ảnh và trải nghiệm so với thế hệ trước.
Bài liên quan

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

PRO X2 SUPERSTRIKE: chuột gaming cảm ứng đầu tiên trên thế giới

PRO X2 SUPERSTRIKE: chuột gaming cảm ứng đầu tiên trên thế giới

CORSAIR GALLEON 100 SD: siêu phẩm bàn phím tại CES 2026 chính thức mở bán toàn cầu

CORSAIR GALLEON 100 SD: siêu phẩm bàn phím tại CES 2026 chính thức mở bán toàn cầu

Có thể bạn quan tâm

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

AI
Nvidia vừa chính thức công bố thế hệ công nghệ dựng hình mới mang tên DLSS 5, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực đồ họa thời gian thực.
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Computing
Hãng sản xuất phần cứng Trung Quốc Colorful vừa công bố dòng card đồ họa mới mang tên iGame GeForce RTX 50 Ultra Series, thuộc thế hệ GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series.
ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Thiết bị chơi Game
ROG Flow Z13-KJP sẽ có giá bán từ 109.990.000 đồng, đặt trước trong thời gian từ 11/03 – 22/03/2026 có cơ hội nhận combo phụ kiện KJP trị giá 14.270.000 đồng.
Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Thiết bị chơi Game
Microsoft vừa công bố những thông tin đầu tiên về thế hệ máy chơi game Xbox tiếp theo với tên mã Project Helix, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược hợp nhất hệ sinh thái game của hãng.
Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Điện tử tiêu dùng
Tại Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), Lenovo tiếp tục khẳng định tham vọng dẫn dắt thị trường PC toàn cầu khi trình làng hàng loạt dự án và sản phẩm mới với phân khúc trải rộng từ tiêu dùng đến doanh nghiệp.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

