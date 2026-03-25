Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Nintendo đang phát triển một phiên bản sửa đổi (hardware revision) của hệ máy Switch 2 dành riêng cho thị trường châu Âu. Phiên bản này cho phép người dùng tự thay thế pin mà không cần đến dụng cụ chuyên dụng hay can thiệp sâu vào cấu trúc thiết bị, qua đó đơn giản hóa quá trình bảo trì và sử dụng lâu dài.

Điều chỉnh để tuân thủ quy định mới

Động thái của Nintendo xuất phát từ các yêu cầu pháp lý mới của Liên minh châu Âu liên quan đến “quyền được sửa chữa” (right to repair). Theo đó, các thiết bị điện tử sử dụng pin phải được thiết kế theo hướng cho phép người dùng dễ dàng tháo lắp và thay thế pin. Quy định này dự kiến có hiệu lực đầy đủ từ năm 2027 và áp dụng trên nhiều nhóm sản phẩm, bao gồm điện thoại, máy tính xách tay và máy chơi game cầm tay.

Trước yêu cầu này, các nhà sản xuất buộc phải thay đổi thiết kế để đảm bảo khả năng tiếp cận linh kiện bên trong mà không gây rủi ro cho người dùng. Nintendo lựa chọn hướng tiếp cận chủ động khi phát triển phiên bản Switch 2 có pin rời, thay vì chờ đến thời hạn cuối cùng để điều chỉnh.

Nintendo Switch 2 phiên bản pin sẽ ra mắt tại Châu Âu. Ảnh: Nintendo

Ở phiên bản mới, pin của Switch 2 có thể được tháo lắp trực tiếp, giúp người dùng tự thay thế khi pin bị chai hoặc hư hỏng. Điểm đáng chú ý là thiết kế này không yêu cầu các công cụ kỹ thuật phức tạp, giảm phụ thuộc vào dịch vụ sửa chữa bên ngoài.

Không chỉ dừng lại ở thân máy, Nintendo còn áp dụng cách tiếp cận tương tự cho bộ tay cầm Joy-Con thế hệ mới. Pin trong tay cầm cũng có thể thay thế dễ dàng, thay vì phải tháo rời toàn bộ thiết bị như trước đây. Điều này giúp giảm chi phí bảo trì và tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Các chuyên gia nhận định, đây là bước chuyển đáng kể trong tư duy thiết kế phần cứng của Nintendo. Trước đó, hãng thường ưu tiên cấu trúc khép kín nhằm đảm bảo tính ổn định và tối ưu trải nghiệm, nhưng lại gây khó khăn cho việc sửa chữa.

Tác động đến người dùng tại khu vực Châu Âu

Việc chuyển sang thiết kế pin rời mang lại nhiều lợi ích trực tiếp. Trước hết, tuổi thọ thiết bị có thể kéo dài đáng kể do người dùng không cần thay mới toàn bộ máy khi pin xuống cấp. Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa giảm xuống, khi người dùng có thể tự xử lý các vấn đề cơ bản mà không cần gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành.

Tuy nhiên, thay đổi này cũng đặt ra một số vấn đề mới. Việc tồn tại nhiều phiên bản phần cứng theo khu vực có thể gây phân mảnh thị trường, đặc biệt khi các khu vực khác như Mỹ hoặc Nhật Bản chưa áp dụng quy định tương tự. Ngoài ra, Nintendo chưa công bố kế hoạch phân phối pin thay thế chính hãng, yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trong dài hạn.

Hiện tại, Nintendo chỉ dự kiến phát hành phiên bản Switch 2 pin rời tại châu Âu. Các thị trường lớn khác vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống với pin liền khối. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng chiến lược này có thể thay đổi nếu các quốc gia ngoài EU ban hành quy định tương tự về quyền sửa chữa.

Sự thay đổi của Nintendo Switch 2 được coi là bước tiến mới của Nintendo. Ảnh: IGN

Trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn về tính bền vững và khả năng tái sử dụng, động thái của Nintendo phản ánh xu hướng chung. Nhiều tập đoàn lớn đã bắt đầu điều chỉnh thiết kế sản phẩm để đáp ứng yêu cầu pháp lý cũng như kỳ vọng của người tiêu dùng.

Việc Nintendo thử nghiệm thiết kế pin rời trên Switch 2 cho thấy ngành công nghiệp thiết bị điện tử đang bước vào giai đoạn chuyển đổi. Các sản phẩm không chỉ cần hiệu năng cao mà còn phải đảm bảo khả năng sửa chữa, tái sử dụng và giảm thiểu rác thải điện tử.

Dù hiện tại chỉ giới hạn ở thị trường châu Âu, phiên bản Switch 2 pin rời có thể trở thành tiền đề cho những thay đổi rộng hơn trong tương lai. Nếu các quy định tương tự được áp dụng trên toàn cầu, việc thiết kế thiết bị dễ sửa chữa nhiều khả năng sẽ trở thành tiêu chuẩn mới, thay vì là một lựa chọn riêng lẻ theo khu vực.