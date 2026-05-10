KIWOOM DRX Homefront 2026: 4 Brother giành Quán quân Blue Dragon Music Contest 2026

Blue Dragon Music Contest 2026 là sân chơi âm nhạc thuộc khuôn khổ của sự kiện KIWOOM DRX Homefront 2026, hướng tới cộng đồng yêu thể thao điện tử và sáng tạo âm nhạc. Cuộc thi khuyến khích các producer, nghệ sĩ trẻ xây dựng những ca khúc mang tinh thần “Rồng Xanh”, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu KIWOOM DRX tại sự kiện Homefront 2026.

Chung kết Blue Dragon Music Contest 2026 nằm trong trong khuôn khổ sự kiện KIWOOM DRX Homefront 2026

Trước đêm chung kết, Ban tổ chức đã công bố Top 8 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng tranh tài trực tiếp. Trong đó, 4 đại diện được lựa chọn thông qua bình chọn khán giả trên nền tảng TV360 gồm: Việt Quất với hai tác phẩm “Hải trình chưa đặt tên” và “Unbreakable”, Sonhador Team với “We are unbreakable”, cùng 4 Brother với “Raise n Fly”.

Blue Dragon Music Contest 2026 mang đến những màn trình diễn sôi động

Bốn gương mặt còn lại được Ban tổ chức lựa chọn dựa trên tiêu chí chuyên môn gồm Xhelebi với “Louder”, Blamons với “Find The X, Wake The Dragon”, Nhạo với “Rối” và Sơn Hường AraD với “Unbreakable”.

Các tiết mục tại Chung kết Blue Dragon Music Contest 2026 được đánh giá cao về chuyên môn

Đêm chung kết diễn ra trên sân khấu Day 2 của Fan Festa thuộc KIWOOM DRX Homefront 2026, quy tụ đông đảo người hâm mộ Esports và âm nhạc. Các đội thi mang đến những màn trình diễn trực tiếp với phong cách đa dạng, từ EDM, hip hop đến pop điện tử, tạo nên không khí sôi động cho chương trình.

Giải Nhất của cuộc thi Blue Dragon Music Contest 2026 thuộc về đội thi 4 Brother. Ca khúc “Raise n Fly” được đánh giá cao nhờ tinh thần bứt phá, giai điệu hiện đại cùng khả năng khuấy động sân khấu.

Giải Nhất của cuộc thi Blue Dragon Music Contest 2026 thuộc về đội thi 4 Brother

Giải Nhì thuộc về Nhạo với tác phẩm “Rối”, trong khi Sonhador Team giành giải Ba cùng ca khúc “We are unbreakable”.

Giải Nhì của cuộc thi Blue Dragon Music Contest 2026 thuộc về đội thi Nhạo

Giải Ba của cuộc thi Blue Dragon Music Contest 2026 thuộc về đội thi Sonhador Team

Hai giải Khuyến khích được trao cho Việt Quất và Xhelebi sau phần thể hiện ấn tượng tại vòng chung kết.

Hai giải Khuyến khích của cuộc thi Blue Dragon Music Contest 2026 thuộc về đội thi Sonhador Team

Theo Ban tổ chức, Blue Dragon Music Contest không chỉ là hoạt động bên lề dành cho cộng đồng Esports mà còn mở ra cơ hội để các producer trẻ tiếp cận sân khấu chuyên nghiệp, thể hiện cá tính âm nhạc và kết nối với người hâm mộ.

Việc tổ chức cuộc thi âm nhạc trong khuôn khổ sự kiện Esports cũng cho thấy xu hướng kết hợp giải trí đa nền tảng đang ngày càng phát triển. Âm nhạc, trình diễn và thể thao điện tử đang trở thành những mảnh ghép quan trọng giúp các sự kiện cộng đồng thu hút giới trẻ.

Khép lại mùa giải 2026, Blue Dragon Music Contest đã ghi nhận sự tham gia của nhiều cá nhân và nhóm nhạc trẻ trên cả nước, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho KIWOOM DRX Homefront 2026 trong hành trình xây dựng cộng đồng người hâm mộ Esports tại Việt Nam.