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KIWOOM DRX Homefront: Tiếc nuối cho KRX, tự hào cho LMHT Việt Nam

Thành Biên

Thành Biên

14:08 | 12/05/2026
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Tại sự kiện “2026 LCK Team Roadshow - KIWOOM DRX Homefront” diễn ra ở Hà Nội, KIWOOM DRX (KRX) đã khép lại ngày thi đấu với thất bại 1-2 trước Hanwha Life Esports (HLE).
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Dù không thể giành chiến thắng trên sân nhà, trận đấu giữa KIWOOM DRX (KRX)Hanwha Life Esports (HLE) vẫn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả Việt Nam và đánh dấu cột mốc quan trọng khi LCK lần đầu tiên mang một trận đấu chính thức đến Việt Nam.

KRX khởi đầu ấn tượng nhưng không thể giữ lợi thế

Ván 1 là điểm sáng lớn nhất của KRX. Đội tuyển đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại HLE, đội đang dẫn đầu LCK. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn cho thấy sự tự tin và tinh thần thi đấu khác biệt của KRX khi nhận được sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả quê nhà. Khả năng ban/pick được cải thiện rõ rệt, trong khi các pha giao tranh cũng được xử lý quyết đoán hơn so với giai đoạn đầu mùa giải.

Tuy nhiên, KRX không thể duy trì lợi thế ở hai ván đấu tiếp theo. Những vấn đề trong khâu phối hợp và kiểm soát thế trận khiến đội dần đánh mất nhịp độ trước một HLE giàu kinh nghiệm hơn.

KIWOOM DRX (KRX) không thể giành chiến thắng trước Hanwha Life Esports (HLE). Ảnh: LCK Việt Nam.
KIWOOM DRX (KRX) không thể giành chiến thắng trước Hanwha Life Esports (HLE). Ảnh: LCK Việt Nam.

Các tuyển thủ nói gì sau trận đấu?

Sau trận đấu, LazyFeel, tuyển thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại LCK thẳng thắn chia sẻ: “Cảm thấy thất vọng vì team đã phối hợp không ăn ý ở game hai và game ba qua đó đánh mất lợi thế và không thể giành chiến thắng cuối cùng.”

Dẫu vậy, tuyển thủ sinh năm 2007 vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về sự tự tin cũng như khả năng xử lý cá nhân. Trước những đối thủ hàng đầu LCK, LazyFeel không hề tỏ ra lép vế, dù sự ổn định vẫn là điều anh cần cải thiện trong chặng đường sắp tới.

Không chỉ riêng các tuyển thủ, ban huấn luyện KRX cũng xem đây là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm quốc tế. HLV Joker chia sẻ: “Ngoài những sự kiện như thế này, team tôi rất khó có cơ hội thi đấu quốc tế. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi được thi đấu ở nước ngoài và mong sẽ có thêm nhiều cơ hội như vậy nữa.” Ông cũng nhấn mạnh rằng những trải nghiệm này sẽ giúp các tuyển thủ trưởng thành hơn và tự tin hơn trong tương lai.

Tuyển thủ LazyFeel và HLV Joker trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa KIWOOM DRX (KRX) và Hanwha Life Esports (HLE)
Tuyển thủ LazyFeel và HLV Joker trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa KIWOOM DRX (KRX) và Hanwha Life Esports (HLE)

Về phía LazyFeel, dù tiếc nuối với kết quả chung cuộc, anh vẫn trân trọng bầu không khí đặc biệt tại Hà Nội: “Với tư cách là tuyển thủ thì thắng thua rất quan trọng, nhưng em cũng rất vui khi được thi đấu trong không khí như thế này.” Khi được hỏi về mục tiêu tương lai, tuyển thủ trẻ khẳng định anh muốn vô địch LCK và CKTG, đồng thời khiêm tốn cho rằng bản thân vẫn chưa đủ thành công để nói về những đóng góp lớn cho Esports Việt Nam.

HLV Joker và LazyFeel cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ từ Hà Nội, TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành khác đã có mặt để cổ vũ. Sự ủng hộ ấy trở thành nguồn động lực lớn dành cho DRX, đặc biệt với những tuyển thủ trẻ đang trên hành trình khẳng định bản thân ở môi trường khắc nghiệt như LCK.

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Dù KRX chưa thể giành chiến thắng trước HLE, trận đấu này vẫn mang ý nghĩa vượt xa kết quả tỷ số. Đây là minh chứng cho thấy Esports Việt Nam đang từng bước tiến gần hơn tới sân khấu quốc tế, với LazyFeel là một trong những người tiên phong mở đường.

Những bài học về phối hợp, bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm đối đầu với các đội tuyển hàng đầu sẽ là nền tảng để KRX trưởng thành hơn trong tương lai. Với người hâm mộ Việt Nam, đây không chỉ là dịp được gặp gỡ thần tượng, mà còn là khoảnh khắc lần đầu tiên được sống trong bầu không khí LCK thực thụ ngay tại quê nhà.

Hành trình của LazyFeel tại LCK vẫn còn ở phía trước. Có thể vẫn còn những tiếc nuối sau thất bại trước HLE, nhưng niềm tự hào và kỳ vọng mà tuyển thủ trẻ này mang lại cho LMHT Việt Nam chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều.

KIWOOM DRX Homefront 2026 LCK Team Roadshow - KIWOOM DRX Homefront KIWOOM DRX Hanwha Life Esports (HLE) LCK

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026