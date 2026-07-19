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Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Thành Biên
Hoàng Anh

Thành Biên Hoàng Anh

11:13 | 19/07/2026
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Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tại Esports World Cup (EWC) 2026 đã chứng kiến cú sốc lớn khi hai đại diện LCK là T1 và Gen.G đồng loạt dừng bước ở bán kết.
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Bán kết Liên Minh Huyền Thoại tại Esports World Cup (EWC) 2026 đã chứng kiến hàng loạt bất ngờ khi hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là T1 và Gen.G đều phải dừng bước. Trong khi Karmine Corp (KC) tạo nên cú sốc lớn bằng chiến thắng trước T1, DPlus KIA (DK) cũng xuất sắc đánh bại Gen.G để giành tấm vé còn lại vào trận chung kết.

Nhà đương kim vô địch thế giới gục ngã trước Karmine Corp

Trận bán kết đầu tiên diễn ra theo thể thức Bo3 với màn khởi đầu thuận lợi dành cho T1. Nhà đương kim vô địch thế giới áp đảo hoàn toàn ở ván đấu mở màn, giành chiến thắng sau 32 phút thi đấu nhờ lợi thế lớn về lượng vàng và số điểm hạ gục. Tuy nhiên, KC đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy ấn tượng khi thắng liên tiếp hai ván còn lại để khép lại loạt trận với tỷ số 2-1, qua đó loại T1 khỏi cuộc đua vô địch.

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Khoảnh khắc nhà chính của T1 bị Karmine Corp (KC) phá hủy trong trận bán kết, khép lại hành trình tại EWC 2026

Đây được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu bởi tại MSI 2026, KC từng để thua T1 với tỷ số 0-3. Trên hành trình đến chung kết EWC, đại diện châu Âu cũng lần lượt vượt qua AG.AL của LPL và Sentinels của khu vực Bắc Mỹ.

Chiến thắng trước T1 giúp KC trở thành đại diện châu Âu đầu tiên góp mặt ở trận chung kết của một giải đấu quốc tế lớn kể từ thành tích của G2 Esports tại First Stand 2026. Đồng thời, họ cũng là đội tuyển duy nhất ngoài LCK góp mặt trong trận đấu cuối cùng của EWC năm nay.

DPlus KIA hạ Gen.G, giành vé vào chung kết

Ở trận bán kết còn lại, DPlus KIA (DK) và Gen.G tạo nên màn so tài cân bằng và hấp dẫn. Dù Gen.G được đánh giá cao hơn trước giờ thi đấu, DK đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành chiến thắng 2-1.

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước
DPlus KIA (DK) trở thành đại diện LCK góp mặt ở trận chung kết EWC 2026

Kết quả này giúp DK giành quyền vào chung kết, đồng thời biến Gen.G trở thành cựu vương của giải đấu. Đội tuyển này sẽ gặp T1 trong trận tranh hạng ba. Trận chung kết EWC 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa DK và KC, thay vì màn "nội chiến LCK" như nhiều người dự đoán trước khi vòng bán kết diễn ra.

Trong khi đó, trận tranh hạng ba sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai ông lớn của Hàn Quốc là T1 và Gen.G. Việc cả T1 lẫn Gen.G cùng bị loại ở bán kết là bất ngờ lớn nhất của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Esports World Cup 2026.

KC đang viết nên hành trình đầy cảm hứng của khu vực châu Âu, còn DK cho thấy họ là ứng cử viên xứng đáng cho chức vô địch. Trận chung kết giữa đại diện LEC và LCK được kỳ vọng sẽ mang đến màn so tài đỉnh cao, khép lại một mùa giải EWC 2026 đầy bất ngờ.

Bán kết liên minh huyền thoại Esports World Cup (EWC) 2026 LCK LEC

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23°C
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27°C
Phan Thiết

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bầu trời quang đãng
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32°C
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26°C
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31°C
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32°C
Quảng Bình

33°C

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mây đen u ám
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26°C
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31°C
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Thứ năm, 23/07/2026 00:00
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23°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
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Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
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Thứ năm, 23/07/2026 18:00
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Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
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28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thừa Thiên Huế

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mây cụm
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27°C
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35°C
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Thứ ba, 21/07/2026 00:00
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36°C
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40°C
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Thứ ba, 21/07/2026 12:00
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26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
28°C
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35°C
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Hà Giang

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Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 146,500
Hà Nội - PNJ 142,500 146,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 146,500
Miền Tây - PNJ 142,500 146,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 146,500
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 14,750
Miếng SJC Nghệ An 14,450 14,750
Miếng SJC Thái Bình 14,450 14,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,340 14,690
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,880 14,580
Trang sức 99.99 13,890 14,590
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 14,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 14,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,466
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
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Cập nhật: 19/07/2026 13:00

Chuyển động số

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Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

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