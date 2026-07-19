Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026 mang đến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giải khi FPT Polytechnic và Bacon Time phải phân định thắng thua sau đủ bảy ván đấu. Dù thi đấu kiên cường và nhiều lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đại diện Việt Nam vẫn không thể giành vé vào chung kết.

Màn rượt đuổi nghẹt thở và hành trình đáng tự hào của "ngựa ô"

Bước vào trận đấu, Bacon Time nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế khi dẫn trước 2-1 sau ba ván đấu. Đại diện Thái Lan thể hiện sự vượt trội trong khâu kiểm soát mục tiêu lớn, giao tranh tổng và xử lý các tình huống quyết định.

Dẫu vậy, FPT Polytechnic không hề đánh mất tinh thần. Đại diện Việt Nam liên tiếp giành chiến thắng ở những thời điểm quan trọng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 3-3, buộc hai đội phải bước vào ván đấu quyết định.

Ở ván 7, Bacon Time cho thấy bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc 4-3, qua đó giành quyền góp mặt ở trận chung kết APL 2026.

Dù không thể tiến vào trận đấu cuối cùng, FPT Polytechnic vẫn để lại nhiều dấu ấn tại APL 2026. Trước khi bước vào bán kết, đội tuyển đã thi đấu ấn tượng để trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Liên Quân Mobile Việt Nam.

FPT Polytechnic khép lại hành trình tại APL 2026 sau trận bán kết kịch tính

Khép lại hành trình tại APL 2026

Ở vòng đấu trước, FPT Polytechnic gây bất ngờ khi đánh bại FPT x Flash với tỷ số 4-1, chấm dứt hành trình của nhà đương kim vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026. Việc vào đến bát kết và đưa Bacon Time vào ván đấu quyết định sau khi nhiều lần rơi vào thế bất lợi cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu cũng như khả năng cạnh tranh của đại diện AOG trước những đội tuyển hàng đầu khu vực.

FPT Polytechnic xứng đáng ngẩng cao đầu sau trận bán kết APL 2026

Trận bán kết giữa FPT Polytechnic và Bacon Time tiếp tục nối dài những cuộc đối đầu giàu duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan trên đấu trường Liên Quân Mobile quốc tế. Dù chưa thể tái hiện những chiến tích trong quá khứ, màn trình diễn của FPT Polytechnic với lần tham dự giải đấu quốc tế vẫn nhận được nhiều sự ghi nhận từ người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu kiên cường và quyết tâm đến những giây phút cuối cùng.

Với thất bại này, Liên Quân Mobile Việt Nam chính thức không còn đại diện nào tại APL 2026. Trong khi đó, Bacon Time sẽ tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch sau khi vượt qua thử thách đầy khó khăn ở vòng bán kết.