Gaming
Esports

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Tạ Thành

Tạ Thành

20:50 | 23/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc mùa giải 2026 (LCK 2026), chính thức khởi tranh từ ngày 1/4, mở ra chặng đua mới kéo dài hơn hai tháng với hàng loạt điểm nhấn đáng chú ý cả về chuyên môn lẫn cách tổ chức.
LCK 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 1/4/2026, sau đó, giải đấu duy trì lịch thi đấu dày đặc từ thứ Tư đến Chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày tổ chức hai loạt trận BO3. Giai đoạn vòng bảng kéo dài trong 9 tuần, dự kiến khép lại vào cuối tháng 5. Sáu đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng “Road to MSI”, nơi áp dụng thể thức loại trực tiếp kiểu bậc thang nhằm xác định hai đại diện tham dự MSI.

Bên cạnh cấu trúc quen thuộc, giải đấu tiếp tục đẩy mạnh yếu tố giải trí và trải nghiệm người xem. Loạt trận “Saturday Showdown” được giữ lại như khung giờ vàng cuối tuần, tập trung các cặp đấu tâm điểm. Ngay tuần đầu tiên, người hâm mộ đã có thể chứng kiến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của các đội mạnh như T1 hay Hanwha Life Esports.

LCK 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 1/4. Ảnh: LCK 2026
LCK 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 1/4. Ảnh: LCK 2026

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay nằm ở chiến lược mở rộng không gian tổ chức. Ban tổ chức LCK 2026 xác nhận LoL Park (Seoul, Hàn Quốc) tiếp tục là địa điểm trung tâm cho các trận đấu vòng bảng.

Bên cạnh sân thi đấu chính LoL Park, ban tổ chức quyết định đưa một số trận đấu đến các địa điểm khác nhằm gia tăng trải nghiệm trực tiếp cho khán giả. Trong đó, sự kiện “T1 Homeground” dự kiến diễn ra tại Inspire Arena (Incheon) vào cuối tháng 4.

Đáng chú ý hơn, LCK lần đầu tiên mang các trận đấu ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, với một điểm dừng chân được xác nhận tại Hà Nội. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của giải đấu tại khu vực Đông Nam Á.

Ở góc độ chuyên môn, mùa giải 2026 hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu. Ngày 8/4 được dự báo trở thành một trong những cột mốc đáng chú ý khi các xạ thủ hàng đầu đối đầu trực tiếp. Những màn so tài như giữa Gumayusi và Smash hay cuộc chạm trán giữa các ngôi sao của Gen.G sẽ tạo thêm chiều sâu cạnh tranh cho giải đấu. Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa Gen.G và Hanwha Life Esports ở tuần thứ ba được xem là phép thử quan trọng cho tham vọng của các đội trong cuộc đua vô địch.

LCK lần đầu tiên mang các trận đấu ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Ảnh: LCK
LCK lần đầu tiên mang các trận đấu ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Ảnh: LCK

Đương kim vô địch LCK 2025, Gen.G sẽ bước vào mùa giải mới với vị thế ứng viên hàng đầu sau khi duy trì phong độ ổn định ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế. Trong khi đó, các đội như Hanwha Life Esports hay KT Rolster tích cực điều chỉnh đội hình nhằm rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Sự biến động lực lượng sau kỳ chuyển nhượng được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ trong cục diện bảng xếp hạng.

Song song với yếu tố chuyên môn, LCK tiếp tục tận dụng nền tảng số để mở rộng độ phủ. Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng trực tuyến, đồng thời hệ thống bán vé cũng được tối ưu khi mở trước 48 giờ nhằm phục vụ khán giả muốn theo dõi trực tiếp tại nhà thi đấu.

Ngay trong ngày khai mạc, khán giả sẽ theo dõi hai cặp đấu, trong đó tâm điểm thuộc về màn đối đầu giữa T1 và KT Rolster, cặp “đại chiến viễn thông” đã trở thành biểu tượng của LCK trong nhiều năm qua. Trước đó, cuộc chạm trán giữa Hanwha Life Esports và OK BRION sẽ đóng vai trò mở màn cho mùa giải.

Trận đấu mở màn LCK 2026 sẽ tái hiện lại trận Chung kết Thế giới 2025. Ảnh: WORLDS25
Trận đấu mở màn LCK 2026 sẽ tái hiện lại trận Chung kết Thế giới 2025. Ảnh: WORLDS25
CKTG 2025:
CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Các trận đấu giữa T1 và KT Rolster luôn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế nhờ tính cạnh tranh cao và bề dày lịch sử đối đầu. Đáng chú ý, tại CKTG 2025, hai đội từng chạm trán ở trận chung kết, nơi T1 giành chiến thắng sau loạt BO5 căng thẳng để lên ngôi vô địch. Bước vào mùa giải mới, T1 tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, song khoảng cách giữa hai đội không còn quá chênh lệch khi KT Rolster cho thấy sự cải thiện đáng kể về đội hình.

Kể từ khi ra đời năm 2012, LCK luôn duy trì vị thế là một trong những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Khu vực này liên tục sản sinh các nhà vô địch quốc tế, đồng thời sở hữu lượng người xem lớn với hàng triệu lượt theo dõi mỗi ngày. Việc chuyển sang mô hình thi đấu một mùa từ năm 2025 tiếp tục giúp giải đấu gia tăng tính liên kết và kịch tính xuyên suốt.

Với lịch thi đấu dày đặc, sự góp mặt của nhiều đội tuyển giàu truyền thống cùng những đổi mới trong cách tổ chức, LCK 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu mà còn là sân khấu của các câu chuyện đối đầu, sự chuyển mình chiến thuật và tham vọng vươn tầm khu vực. Mùa giải năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của LCK trong hệ sinh thái thể thao điện tử toàn cầu.

LCK 2026 đại chiến viễn thông liên minh huyền thoại T1 KT Rolster giải đấu Esport

Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa vừa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
22°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,080 ▼720K 16,380 ▼720K
Kim TT/AVPL 16,090 ▼720K 16,390 ▼720K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,030 ▼770K 16,370 ▼730K
Nguyên Liệu 99.99 15,030 ▼1420K 15,220 ▼1430K
Nguyên Liệu 99.9 14,980 ▼1420K 15,170 ▼1430K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,930 ▼760K 16,320 ▼770K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,880 ▼760K 16,270 ▼770K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,810 ▼760K 16,250 ▼770K
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 163,000 ▼5000K 166,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,200 ▼600K 16,500 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 16,200 ▼600K 16,500 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 16,200 ▼600K 16,500 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,100 ▼700K 16,400 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,100 ▼700K 16,400 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,100 ▼700K 16,400 ▼700K
NL 99.90 15,070 ▼1100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,100 ▼1100K
Trang sức 99.9 15,590 ▼700K 16,290 ▼700K
Trang sức 99.99 15,600 ▼700K 16,300 ▼700K
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 163 ▼5K 16,602 ▼500K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 163 ▼5K 16,603 ▼500K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,628 ▼49K 1,658 ▼49K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,628 ▼49K 1,659 ▼49K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,608 ▼49K 1,643 ▼49K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 156,173 ▼4852K 162,673 ▼4852K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 114,487 ▼3676K 123,387 ▼3676K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 102,985 ▼3333K 111,885 ▼3333K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 91,483 ▼2989K 100,383 ▼2989K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 87,046 ▼2857K 95,946 ▼2857K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,977 ▼55836K 6,867 ▼63846K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 163 ▼5K 166 ▼5K
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17748 18022 18596
CAD 18624 18901 19513
CHF 32552 32936 33579
CNY 0 3470 3830
EUR 29640 29912 30938
GBP 34136 34526 35459
HKD 0 3233 3435
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14908 15495
SGD 19943 20225 20752
THB 713 776 829
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26165 26344
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,104 26,104 26,344
USD(1-2-5) 25,060 - -
USD(10-20) 25,060 - -
EUR 29,810 29,834 31,094
JPY 160.42 160.71 169.52
GBP 34,347 34,440 35,443
AUD 17,970 18,035 18,616
CAD 18,800 18,860 19,455
CHF 32,879 32,981 33,777
SGD 20,066 20,128 20,810
CNY - 3,748 3,850
HKD 3,293 3,303 3,423
KRW 15.98 16.66 18.04
THB 759.85 769.23 818.65
NZD 14,915 15,053 15,412
SEK - 2,752 2,834
DKK - 3,990 4,108
NOK - 2,688 2,769
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,239.79 - 7,010.12
TWD 739.79 - 890.83
SAR - 6,888.06 7,216.64
KWD - 83,508 88,374
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,074 26,104 26,344
EUR 29,804 29,924 31,098
GBP 34,416 34,554 35,555
HKD 3,287 3,300 3,415
CHF 32,761 32,893 33,815
JPY 161.02 161.67 168.91
AUD 18,052 18,124 18,712
SGD 20,146 20,227 20,805
THB 778 781 814
CAD 18,823 18,899 19,472
NZD 15,074 15,604
KRW 16.69 18.30
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26176 26176 26344
AUD 17938 18038 18963
CAD 18806 18906 19922
CHF 32816 32846 34429
CNY 3751.3 3776.3 3911.8
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29830 29860 31585
GBP 34453 34503 36264
HKD 0 3355 0
JPY 161.61 162.11 172.62
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15027 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20108 20238 20971
THB 0 742.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16300000 16300000 16600000
SBJ 14000000 14000000 16600000
Cập nhật: 23/03/2026 21:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,164 26,214 26,344
USD20 26,125 26,214 26,344
USD1 26,164 26,214 26,344
AUD 18,015 18,115 19,230
EUR 30,045 30,045 31,464
CAD 18,772 18,872 20,186
SGD 20,201 20,351 21,459
JPY 162.02 163.52 168.13
GBP 34,393 34,743 35,619
XAU 16,198,000 0 16,502,000
CNY 0 3,660 0
THB 0 777 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/03/2026 21:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

'Dòng chảy bản sắc 2026' kết nối di sản Văn Miếu với nghệ thuật đương đại

Azerai Resorts ra mắt gói tiệc cưới cao cấp tại Kê Gà Bay và La Residence Huế

Azerai Resorts ra mắt gói tiệc cưới cao cấp tại Kê Gà Bay và La Residence Huế

Panasonic tổng kết chương trình

Panasonic tổng kết chương trình 'Đại sứ Gen G' 2025

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu

FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu

Be Group ra mắt tính năng beFemily

Be Group ra mắt tính năng beFemily

Visa và Hanoi Metro mở rộng triển khai thanh toán thẻ không tiếp xúc

Visa và Hanoi Metro mở rộng triển khai thanh toán thẻ không tiếp xúc

Giải bài toán năng lượng cho mạng 6G

Giải bài toán năng lượng cho mạng 6G

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tổng thống Mỹ tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, giá dầu lập tức giảm

Tổng thống Mỹ tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, giá dầu lập tức giảm

Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026