Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

LCK 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 1/4/2026, sau đó, giải đấu duy trì lịch thi đấu dày đặc từ thứ Tư đến Chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày tổ chức hai loạt trận BO3. Giai đoạn vòng bảng kéo dài trong 9 tuần, dự kiến khép lại vào cuối tháng 5. Sáu đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng “Road to MSI”, nơi áp dụng thể thức loại trực tiếp kiểu bậc thang nhằm xác định hai đại diện tham dự MSI.

Bên cạnh cấu trúc quen thuộc, giải đấu tiếp tục đẩy mạnh yếu tố giải trí và trải nghiệm người xem. Loạt trận “Saturday Showdown” được giữ lại như khung giờ vàng cuối tuần, tập trung các cặp đấu tâm điểm. Ngay tuần đầu tiên, người hâm mộ đã có thể chứng kiến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của các đội mạnh như T1 hay Hanwha Life Esports.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay nằm ở chiến lược mở rộng không gian tổ chức. Ban tổ chức LCK 2026 xác nhận LoL Park (Seoul, Hàn Quốc) tiếp tục là địa điểm trung tâm cho các trận đấu vòng bảng.

Bên cạnh sân thi đấu chính LoL Park, ban tổ chức quyết định đưa một số trận đấu đến các địa điểm khác nhằm gia tăng trải nghiệm trực tiếp cho khán giả. Trong đó, sự kiện “T1 Homeground” dự kiến diễn ra tại Inspire Arena (Incheon) vào cuối tháng 4.

Đáng chú ý hơn, LCK lần đầu tiên mang các trận đấu ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, với một điểm dừng chân được xác nhận tại Hà Nội. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của giải đấu tại khu vực Đông Nam Á.

Ở góc độ chuyên môn, mùa giải 2026 hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu. Ngày 8/4 được dự báo trở thành một trong những cột mốc đáng chú ý khi các xạ thủ hàng đầu đối đầu trực tiếp. Những màn so tài như giữa Gumayusi và Smash hay cuộc chạm trán giữa các ngôi sao của Gen.G sẽ tạo thêm chiều sâu cạnh tranh cho giải đấu. Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa Gen.G và Hanwha Life Esports ở tuần thứ ba được xem là phép thử quan trọng cho tham vọng của các đội trong cuộc đua vô địch.

Đương kim vô địch LCK 2025, Gen.G sẽ bước vào mùa giải mới với vị thế ứng viên hàng đầu sau khi duy trì phong độ ổn định ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế. Trong khi đó, các đội như Hanwha Life Esports hay KT Rolster tích cực điều chỉnh đội hình nhằm rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Sự biến động lực lượng sau kỳ chuyển nhượng được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ trong cục diện bảng xếp hạng.

Song song với yếu tố chuyên môn, LCK tiếp tục tận dụng nền tảng số để mở rộng độ phủ. Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng trực tuyến, đồng thời hệ thống bán vé cũng được tối ưu khi mở trước 48 giờ nhằm phục vụ khán giả muốn theo dõi trực tiếp tại nhà thi đấu.

Ngay trong ngày khai mạc, khán giả sẽ theo dõi hai cặp đấu, trong đó tâm điểm thuộc về màn đối đầu giữa T1 và KT Rolster, cặp “đại chiến viễn thông” đã trở thành biểu tượng của LCK trong nhiều năm qua. Trước đó, cuộc chạm trán giữa Hanwha Life Esports và OK BRION sẽ đóng vai trò mở màn cho mùa giải.

Các trận đấu giữa T1 và KT Rolster luôn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế nhờ tính cạnh tranh cao và bề dày lịch sử đối đầu. Đáng chú ý, tại CKTG 2025, hai đội từng chạm trán ở trận chung kết, nơi T1 giành chiến thắng sau loạt BO5 căng thẳng để lên ngôi vô địch. Bước vào mùa giải mới, T1 tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, song khoảng cách giữa hai đội không còn quá chênh lệch khi KT Rolster cho thấy sự cải thiện đáng kể về đội hình.

Kể từ khi ra đời năm 2012, LCK luôn duy trì vị thế là một trong những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Khu vực này liên tục sản sinh các nhà vô địch quốc tế, đồng thời sở hữu lượng người xem lớn với hàng triệu lượt theo dõi mỗi ngày. Việc chuyển sang mô hình thi đấu một mùa từ năm 2025 tiếp tục giúp giải đấu gia tăng tính liên kết và kịch tính xuyên suốt.

Với lịch thi đấu dày đặc, sự góp mặt của nhiều đội tuyển giàu truyền thống cùng những đổi mới trong cách tổ chức, LCK 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu mà còn là sân khấu của các câu chuyện đối đầu, sự chuyển mình chiến thuật và tham vọng vươn tầm khu vực. Mùa giải năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của LCK trong hệ sinh thái thể thao điện tử toàn cầu.