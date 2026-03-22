Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

First Stand 2026, giải đấu quốc tế mở màn năm của Liên Minh Huyền Thoại diễn ra tại São Paulo (Brazil) từ ngày 16 đến 22/3, quy tụ các đội tuyển hàng đầu thế giới với tổng giải thưởng 1 triệu USD. Trước trận đấu, Gen.G (LCK) được đánh giá vượt trội sau chuỗi phong độ ấn tượng tại LCK Cup và vòng bảng, nơi họ chưa để thua bất kỳ ván nào. Trong khi đó, G2 Esports (LEC) bị xếp cửa dưới, dù vẫn duy trì sự ổn định và lối chơi kỷ luật.

Thất bại toàn diện của GEN cũng như LCK tại FST 2026

Ván một, G2 kiểm soát hoàn toàn thế trận khi nhập cuộc thận trọng, tập trung tích lũy lợi thế qua kiểm soát bản đồ thay vì giao tranh sớm. Người hỗ trợ bên phía G2 là Labrov với vị tướng Nautilus tạo đột biến bằng những pha kéo chuẩn xác, giúp đội chiếm ưu thế về mục tiêu lớn. Phía Gen.G hướng tới đội hình mạnh về cuối trận, nhưng nỗ lực kéo dài ván đấu không thành. Trong pha tranh chấp Baron mang tính bước ngoặt, G2 cướp thành công và kết thúc ván đấu ngay sau đó.

Đến ván 2, xạ thủ bên phía G2 là Hans Sama tỏa sáng giúp G2 gia tăng cách biệt. Sai lầm ở đường dưới khiến Gen.G mất First Blood vào tay Hans Sama. Xạ thủ của G2 tận dụng triệt để lợi thế để kiểm soát thế trận. Dù Gen.G có những điểm sáng ở đường trên, họ không thể xuyên thủ tuyến trước của G2, đặc biệt là Braum với khả năng chống chịu hiệu quả. Người chơi đường trên bên phía G2 là BrokenBlade với K’Sante nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc, góp phần giữ nhịp giao tranh. G2 tiếp tục kiểm soát Baron và khép lại ván đấu ở phút 22.

Ở ván 3 là thế trận một chiều ngay từ những phút đầu, người đi rừng là Canyon bị hạ gục trong pha tranh chấp rồng, tạo điều kiện để G2 snowball. Đội tuyển châu Âu kiểm soát toàn bộ mục tiêu lớn, gia tăng cách biệt qua từng pha giao tranh. Gen.G không tìm được phương án lật ngược tình thế và chấp nhận thất bại 0-3.

G2 ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Gen.G tại bán kết First Stand 2026

Đây là lần hiếm hoi Gen.G bị quét sạch ở một trận đấu loại trực tiếp cấp độ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh họ được xem là đội mạnh nhất thế giới trước giải. Chiến thắng này cũng giúp G2 tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng trước các đại diện LCK.

G2 Esports sẽ bước vào trận chung kết First Stand 2026 diễn ra ngày 22/3, gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa hai đại diện LPL là BLG và JDG. Sau màn trình diễn thuyết phục trước Gen.G, đại diện LEC đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc tế cho khu vực.