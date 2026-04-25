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Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu gần 11.000 tỷ đồng trong năm 2026

Phước Hà

Phước Hà

12:24 | 25/04/2026
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Ngày 24/4, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã thông qua những định hướng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; mục tiêu đặt ra là doanh thu gần 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 304 tỷ đồng.
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Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn nhiều thách thức đối với ngành phân bón, khi chịu tác động từ xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả các chính sách kinh doanh và tận dụng lợi thế thương hiệu, Công ty cổ phần (CTCP) Phân bón Bình Điền vẫn đạt kết quả tích cực.

Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu gần 11.000 tỷ đồng trong năm 2026
Ông Ngô Văn Đông -Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền phát biểu tại đai hội.

Năm 2025, CTCP Phân bón Bình Điền sản xuất đạt hơn 791.000 tấn sản phẩm, vượt 130% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ gần 790.000 tấn. Doanh thu hợp nhất đạt 10.776 tỷ đồng, vượt gần 45% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 495 tỷ đồng, vượt 176% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, CTCP Phân bón Bình Điền tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thị trường và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân, đặc biệt là các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu. Hoạt động nghiên cứu - phát triển cũng được chú trọng với việc đưa ra các sản phẩm mới phù hợp từng loại cây trồng và điều kiện thổ nhưỡng.

Đặc biệt, CTCP Phân bón Bình Điền đã tham gia thực hiện “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đòng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, qua đó khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của CTCP Phân bón Bình Điền.

Cùng với đó, CTCP Phân bón Bình Điền cũng đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi các thông số công nghệ và ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm. Các quy trình sản xuất thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với quy định kiểm soát chất lượng; chuyển đổi các lò đốt sang sử dụng biomas nhằm giảm phát thải khí nhà kính; phân tích hệ thống, kiểm soát chất lượng đầu ra theo quản lý hệ thống ISO 9001:2015; ISO 17025:2017. Đưa vào sản xuất và cung ứng ra thị trường sản phẩm Đầu Trâu Bio-Canxi giúp nâng cao sức khỏe đất, xử lý rơm rạ và ngộ độc hữu cơ hiệu quả.

Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu gần 11.000 tỷ đồng trong năm 2026
Quang cảnh đại hội.

Năm 2026, tập thể Ban Giám đốc và HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền vẫn đặt ra các mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững. Trên cơ sở đánh giá tính rửi ro thị trường, giá nguyên liệu, các yếu tố bất ổn… Ban Giám đốc và HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền đặt ra kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ ở mức 768.500 tấn.

Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt gần 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt mục tiêu hơn 304 tỷ đồng. CTCP Phân bón Bình Điền sẽ tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng hiệu quả, mở rộng thị trường, đặc biệt tại Campuchia và Lào; tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới.

Ban Giám đốc và HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền xác định phát triển sản phẩm là trọng tâm, ưu tiên các dòng phân bón chất lượng cao, phù hợp với biến đổi khí hậu và xu hướng nông nghiệp bền vững. Tăng cường kiểm soát chất lượng sản xuất, đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống quản trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền Phân bón Bình Điền

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu