Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu gần 11.000 tỷ đồng trong năm 2026

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn nhiều thách thức đối với ngành phân bón, khi chịu tác động từ xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả các chính sách kinh doanh và tận dụng lợi thế thương hiệu, Công ty cổ phần (CTCP) Phân bón Bình Điền vẫn đạt kết quả tích cực.

Ông Ngô Văn Đông -Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền phát biểu tại đai hội.

Năm 2025, CTCP Phân bón Bình Điền sản xuất đạt hơn 791.000 tấn sản phẩm, vượt 130% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ gần 790.000 tấn. Doanh thu hợp nhất đạt 10.776 tỷ đồng, vượt gần 45% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 495 tỷ đồng, vượt 176% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, CTCP Phân bón Bình Điền tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thị trường và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân, đặc biệt là các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu. Hoạt động nghiên cứu - phát triển cũng được chú trọng với việc đưa ra các sản phẩm mới phù hợp từng loại cây trồng và điều kiện thổ nhưỡng.

Đặc biệt, CTCP Phân bón Bình Điền đã tham gia thực hiện “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đòng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, qua đó khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của CTCP Phân bón Bình Điền.

Cùng với đó, CTCP Phân bón Bình Điền cũng đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, thay đổi các thông số công nghệ và ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm. Các quy trình sản xuất thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với quy định kiểm soát chất lượng; chuyển đổi các lò đốt sang sử dụng biomas nhằm giảm phát thải khí nhà kính; phân tích hệ thống, kiểm soát chất lượng đầu ra theo quản lý hệ thống ISO 9001:2015; ISO 17025:2017. Đưa vào sản xuất và cung ứng ra thị trường sản phẩm Đầu Trâu Bio-Canxi giúp nâng cao sức khỏe đất, xử lý rơm rạ và ngộ độc hữu cơ hiệu quả.

Quang cảnh đại hội.

Năm 2026, tập thể Ban Giám đốc và HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền vẫn đặt ra các mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững. Trên cơ sở đánh giá tính rửi ro thị trường, giá nguyên liệu, các yếu tố bất ổn… Ban Giám đốc và HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền đặt ra kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ ở mức 768.500 tấn.

Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt gần 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt mục tiêu hơn 304 tỷ đồng. CTCP Phân bón Bình Điền sẽ tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng hiệu quả, mở rộng thị trường, đặc biệt tại Campuchia và Lào; tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới.

Ban Giám đốc và HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền xác định phát triển sản phẩm là trọng tâm, ưu tiên các dòng phân bón chất lượng cao, phù hợp với biến đổi khí hậu và xu hướng nông nghiệp bền vững. Tăng cường kiểm soát chất lượng sản xuất, đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống quản trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.