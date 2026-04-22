TPS tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng AI trong chiến lược tăng trưởng 2026

Ngày 22/4/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS - Mã chứng khoán ORS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh và kiện toàn bộ máy quản trị.

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, TPS ghi nhận doanh thu đạt 1.491 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 148 tỷ đồng. Dù giảm so với năm trước, kết quả này vẫn vượt 7% kế hoạch, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Quân, đại diện Hội đồng Quản trị TPS nhiệm kỳ mới.

Bước sang năm 2026, TPS đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với doanh thu dự kiến 2.250 tỷ đồng (tăng 50%), lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 343 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 190%, hướng tới một chu kỳ bứt phá rõ nét hơn.

Ngay trong quý I/2026, TPS đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực. Doanh thu hoạt động đạt hơn 270 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 42 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hiệu quả hoạt động được nâng cao nhờ công tác kiểm soát chi phí quyết liệt, với tổng chi phí giảm tới 71%, qua đó góp phần cải thiện biên lợi nhuận.

Tổng tài sản của TPS đạt hơn 14.600 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi cho thấy dấu hiệu mở rộng trở lại khi dư nợ cho vay ký quỹ tăng gần 12% và danh mục tự doanh tăng khoảng 8%. Bên cạnh đó, Công ty duy trì lượng tiền mặt ở mức cao, khoảng 3.482 tỷ đồng, cùng tỷ lệ vốn chủ sở hữu chiếm hơn 52% tổng nguồn vốn, tạo nền tảng thanh khoản vững chắc và dư địa linh hoạt cho các kế hoạch tăng trưởng trong năm 2026.

Về định hướng kinh doanh, TPS tiếp tục tập trung vào ba trụ cột chiến lược gồm môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính. Công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới cổ phiếu lên mức 1-1,2%, đồng thời đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng theo từng phân khúc khách hàng, hướng tới gia tăng mức độ cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả khai thác khách hàng.

Song song với chiến lược tăng trưởng, TPS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Nền tảng TPS Mobile AI cùng Trợ lý đầu tư T’Fox do Công ty phát triển được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định đầu tư kịp thời. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ không chỉ cải thiện trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch tái cấu trúc mạng lưới hoạt động. Theo đó, TPS dự kiến chuyển trụ sở chính ra Hà Nội, đồng thời duy trì sự hiện diện tại TP. Hồ Chí Minh thông qua chi nhánh, qua đó tăng cường kết nối hệ sinh thái và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược.

Tại Đại hội, cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Đại diện Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh định hướng tập trung vào tăng trưởng kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện hệ thống quản trị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình phát triển của TPS.

Đại hội cũng giới thiệu ông Nguyễn Chí Thành dự kiến đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Ông sinh năm 1980, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Boston (Hoa Kỳ), với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty chứng khoán như VietCapital (VCI), Everest (EVS) và gần đây nhất là Tổng Giám đốc Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS). Theo chia sẻ, Ban Điều hành sẽ tập trung vào ba ưu tiên chính gồm tăng trưởng kinh doanh hiệu quả, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm và dịch vụ đầu tư.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc TPS được nâng hạng tín nhiệm lên mức BBB+. Việc nâng hạng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực, bao gồm vai trò hỗ trợ và định hướng chiến lược từ TPBank, năng lực vốn được củng cố và chuẩn mực quản trị ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, hiệu quả hoạt động của Công ty được cải thiện với các chỉ số sinh lời tích cực và triển vọng lợi nhuận khả quan trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, TPS đã chủ động tối ưu cơ cấu tài sản, từng bước giảm tỷ trọng các tài sản có mức độ rủi ro cao, nâng cao chất lượng danh mục đầu tư, đồng thời cải thiện thanh khoản và nguồn vốn. VIS Rating đánh giá TPS ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của TPBank, đồng thời tận dụng hiệu quả các lợi thế từ hệ sinh thái này để nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì hiệu quả hoạt động trong trung hạn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình phát triển của TPS. Với nền tảng quản trị được củng cố, nguồn lực tài chính vững chắc và định hướng công nghệ rõ ràng, công ty được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế trên thị trường và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông trong thời gian tới.