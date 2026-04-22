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VBSE đặt trọng tâm nâng cấp nền tảng giao dịch, phát triển hệ sinh thái sản phẩm

Gia Hân

Gia Hân

10:32 | 22/04/2026
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Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Chứng khoán VietinBank (HOSE: CTS, VBSE) đã thông qua định hướng chiến lược dài hạn, trong đó tập trung nâng cấp nền tảng giao dịch website, app VBSE iTrade và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng độ cạnh tranh và tiếp cận thị trường mới.
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VBSE hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Ngày 21/4/2026, VBSE tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 và phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, năm 2025 công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt hơn 714,6 tỷ đồng, tăng 148,7% so với năm trước và gấp hơn hai lần kế hoạch đề ra.

VBSE đặt trọng tâm nâng cấp nền tảng giao dịch, phát triển hệ sinh thái sản phẩm
VBSE tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn điều lệ của VBSE đạt hơn 2.126 tỷ đồng, tăng hơn 38 lần so với thời điểm thành lập. Quy mô tổng tài sản vượt 12.500 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với đầu năm và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Ưu tiên mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và nâng cấp nền tảng giao dịch trực tuyến

Năm 2025, VBSE đã hoàn tất nâng cấp toàn diện website và app VBSE iTrade với nền tảng công nghệ hiện đại, tích hợp eKYC kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, xác thực sinh trắc học bằng AI, cùng eContract và chữ ký số, giúp số hóa toàn bộ quy trình giao dịch. Đồng thời, hệ thống được tối ưu về giao diện và mở rộng các tiện ích tài chính như gia hạn margin linh hoạt, hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao hiệu quả giao dịch và quản lý dòng tiền.

Trên nền tảng đó, bước sang năm 2026, VBSE tiếp tục lấy công nghệ làm trụ cột, tập trung phát triển nền tảng giao dịch trực tuyến theo hướng cá nhân hóa và tích hợp sâu. Công ty ưu tiên nâng cao năng lực xử lý hệ thống, tăng cường bảo mật, đồng thời đẩy mạnh tự động hóa nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ trong dài hạn.

Song song, VBSE đẩy mạnh phát triển danh mục sản phẩm dịch vụ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện. Trong đó, VBSE định hướng nghiên cứu và tham gia vào thị trường carbon, một lĩnh vực mới đang được Chính phủ thúc đẩy phát triển trong lộ trình hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (net zero). Theo chia sẻ từ Ban Lãnh đạo, trong giai đoạn đầu thị trường sẽ đặt trọng tâm vào tính minh bạch và chuẩn hóa, đặc biệt đối với giao dịch hạn ngạch phát thải. Trên cơ sở đó, VBSE xác định lợi thế cạnh tranh xoay quanh ba trụ cột gồm hạ tầng lưu ký và thanh toán, vai trò cầu nối vận hành và khả năng tối ưu chi phí.

Cụ thể, VBSE tiếp cận hạn ngạch phát thải như một loại tài sản chính, từ đó chủ động hoàn thiện hệ thống lưu ký và thanh toán với tiêu chuẩn cao nhằm đảm bảo tính chính xác, khả năng đối soát và truy vết giao dịch. Đồng thời, VBSE sẽ là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp từ mở tài khoản tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đến thực hiện giao dịch, giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rào cản kỹ thuật và tính pháp lý. Bên cạnh đó, VBSE lựa chọn cách tiếp cận tối ưu nguồn lực bằng việc tận dụng nền tảng đã có và điều chỉnh để phục vụ riêng cho giao dịch carbon, từ đó tối ưu chi phí vận hành và cung cấp dịch vụ với mức phí cạnh tranh.

Về định hướng doanh thu, đại diện VBSE cho biết trong trung hạn, mảng carbon sẽ là nguồn thu bổ trợ với ưu tiên là xây dựng nền tảng và tệp khách hàng. Việc tham gia thị trường carbon không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới mà còn phù hợp với xu hướng tài chính xanh, gắn với các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Đối với kế hoạch kinh doanh, VBSE đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 454 tỷ đồng. Đáng chú ý, Đại hội cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2025 với tỷ lệ 28%. Theo kế hoạch, vốn điều lệ dự kiến khoảng 2.722 tỷ đồng sau phát hành.

Chiến lược đầu tư mạnh vào công nghệ và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để VBSE duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán trong dài hạn.

Chứng khoán VietinBank VBSE app VBSE iTrade

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu