Chứng khoán MB thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) MBS bầu ông Phan Phương Anh, khi đó đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Viết Hải thôi giữ chức vụ này để tập trung vào vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Life), đơn vị trong hệ sinh thái Ngân hàng MB.

Cùng với đó, ông Hoàng Hà, thành viên HĐQT mới được bầu, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc MBS. Sinh năm 1989 tại Hưng Yên, ông Hà tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Học viện Ngân hàng, gia nhập hệ thống MB từ tháng 3/2021 và từng giữ vị trí Giám đốc Kinh doanh số tại MBS.

Chân dung ông Hoàng Hà, thành viên HĐQT MBS. Ảnh: MBS

Lãnh đạo Ngân hàng MB cho biết việc thay đổi nhân sự nhằm bảo đảm phân công công việc hợp lý, tránh tình trạng kiêm nhiệm nhiều vị trí, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành. Về định hướng hoạt động, MBS cho biết đang nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới như vàng phái sinh và tài sản số, nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động môi giới truyền thống. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tham gia thị trường vàng phái sinh khi cơ chế vận hành được hoàn thiện.

Ở mảng ngân hàng đầu tư (IB), sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn, MBS đặt mục tiêu doanh thu khoảng 200 tỷ đồng trong năm 2026, tăng so với năm trước. Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tổng giá trị chi trả hơn 1.000 tỷ đồng.

Đánh giá về triển vọng thị trường, đại diện doanh nghiệp cho rằng các yếu tố rủi ro bên ngoài, bao gồm biến động địa chính trị, có thể tiếp tục gây áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì định hướng tăng trưởng, tạo dư địa cho thị trường chứng khoán phục hồi.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo được xem là bước đi nhằm củng cố năng lực quản trị, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.