Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng của các thị trường chứng khoán châu Á.

Chứng khoán châu Á khởi sắc, Kospi Hàn Quốc lập đỉnh lịch sử giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Chứng khoán châu Á khởi sắc đầu tuần, Kospi Hàn Quốc lập đỉnh lịch sử giữa lúc căng thẳng Mỹ -Iran tiếp tục leo thang.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, khi tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của các cổ phiếu chip tại Mỹ cuối tuần trước. Cổ phiếu SK Hynix bật tăng tới 9,61%, trở thành tâm điểm của thị trường Hàn Quốc.

Chỉ số Kospi mở cửa tăng 3,67%, trong khi Kosdaq – đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng ghi nhận sắc xanh nhẹ.

Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản duy trì đà tăng nhưng thận trọng hơn. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,81%, còn Topix tăng 0,32%. Tuy nhiên, cổ phiếu Nintendo lao dốc 6,63% sau thông tin hãng này dự kiến tăng giá máy chơi game Switch 2 trong bối cảnh doanh số có khả năng suy giảm.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,71%, phản ánh tâm lý dè chừng của giới đầu tư trước nguy cơ xung đột tại Trung Đông kéo dài.

Ở Hồng Kông, hợp đồng tương lai Hang Seng đứng ở mức 26.250 điểm, thấp hơn mức đóng cửa gần nhất là 26.393,71 điểm, cho thấy triển vọng mở cửa kém tích cực.

Giá dầu tăng mạnh vì căng thẳng Mỹ - Iran

Tâm điểm của thị trường toàn cầu hiện vẫn là diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Iran được cho là đã gửi đề xuất mới tới các nhà đàm phán Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Theo hãng tin Tasnim, Tehran đề xuất chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận đồng thời yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này, gọi phản hồi từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” trong bài đăng trên Truth Social.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến với Iran “vẫn chưa kết thúc”, cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài vẫn hiện hữu.

Những diễn biến này khiến thị trường lo ngại về khả năng Iran tiếp tục gây áp lực lên eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Hệ quả là giá dầu tăng vọt.

Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 6 tăng 3,39% lên 98,65 USD/thùng, trong khi dầu Brent kỳ hạn tháng 7 tăng 3,37% lên 104,66 USD/thùng.

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Phố Wall hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Hợp đồng tương lai Dow Jones mất 143 điểm, tương đương 0,3%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 đều giảm khoảng 0,3%.

Trước đó, thị trường Mỹ vừa trải qua tuần giao dịch tích cực. Chỉ số S&P 500 tăng hơn 2% trong tuần trước, còn Nasdaq Composite tăng hơn 4%, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp – lần đầu tiên kể từ năm 2024.

Trong khi đó, Dow Jones tăng 0,2% trong tuần, ghi nhận tuần tăng thứ năm trong sáu tuần gần nhất.

Áp lực nào với thị trường chứng khoán Việt Nam?

Việc giá dầu tăng mạnh có thể tạo động lực tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí tại Việt Nam như GAS, PVD, PVS hay BSR trong ngắn hạn. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang cũng làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu, khiến dòng vốn ngoại có xu hướng thận trọng hơn với các thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, áp lực chi phí đầu vào đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất và vận tải trong nước có thể gia tăng, ảnh hưởng tới triển vọng lợi nhuận quý III/2026.