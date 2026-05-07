Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh trong phiên 7/5

Nikkei 225 vượt 61.000 điểm bất chấp căng thẳng Iran. Ảnh: Getty.

Nikkei 225 vượt 61.000 điểm, thị trường châu Á phục hồi và tăng mạnh

Thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/5 khi nhà đầu tư tạm thời bỏ qua các cảnh báo cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran.

Tâm điểm thị trường là Nhật Bản, nơi chỉ số Nikkei 225 tăng 3,72%, lần đầu tiên vượt mốc 61.000 điểm trong lịch sử. Chỉ số Topix cũng tăng 1,91%, cho thấy lực mua lan rộng trên thị trường cổ phiếu Nhật Bản.

Đà tăng xuất hiện bất chấp việc ông Trump tuyên bố Iran sẽ bị “ném bom ở mức độ cao hơn nhiều” nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Washington.

Theo giới đầu tư, thị trường đang đặt cược rằng các phát biểu cứng rắn chỉ mang tính gây áp lực đàm phán, trong khi Mỹ và Iran vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Epic Fury” sẽ kết thúc nếu Iran “đồng ý giao nộp những gì đã được thỏa thuận”.

Ông cũng nói việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran tại Vịnh Oman có thể được dỡ bỏ, qua đó cho phép eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa với hoạt động vận tải dầu khí toàn cầu.

Chứng khoán Hàn Quốc và Australia đồng loạt đi lên

Không chỉ Nhật Bản, nhiều thị trường lớn tại châu Á cũng ghi nhận sắc xanh.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng hơn 1%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 1,17%, trong khi Kosdaq giảm 0,4% do áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Tại Hong Kong, hợp đồng tương lai của chỉ số Hang Seng đạt 26.423 điểm, cao hơn mức đóng cửa trước đó là 26.213,78 điểm, phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư khu vực.

Diễn biến này cho thấy thị trường tài chính đang ưu tiên kỳ vọng về khả năng kiểm soát xung đột thay vì phản ứng tiêu cực với các tuyên bố leo thang căng thẳng.

Giá dầu tăng trở lại vì lo ngại nguồn cung Trung Đông

Dù chứng khoán tăng mạnh, thị trường năng lượng vẫn phản ánh sự thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Hợp đồng dầu WTI giao tháng 6 tăng 0,92%, lên 95,95 USD/thùng tính tới tối 6/5 theo giờ Mỹ.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng được giới đầu tư theo dõi sát sao vì đây là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Nếu căng thẳng quân sự leo thang hoặc hoạt động vận tải qua khu vực này bị gián đoạn, giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Phố Wall lập kỷ lục mới

Đà phục hồi của thị trường châu Á diễn ra sau phiên tăng mạnh của chứng khoán Mỹ.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,46% lên 7.365,12 điểm, thiết lập mức đóng cửa kỷ lục mới. Nasdaq Composite tăng 2,02% lên 25.838,94 điểm, trong khi Dow Jones tăng thêm 612,34 điểm, tương đương 1,24%, lên 49.910,59 điểm.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trong phiên sáng 7/5 gần như đi ngang. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 cùng giảm khoảng 0,1%, còn hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 35 điểm.

Giới phân tích cho rằng thị trường toàn cầu hiện vẫn duy trì tâm lý “ưa thích rủi ro”, nhờ kỳ vọng kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định và nguy cơ xung đột Trung Đông chưa gây ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chứng khoán Việt Nam hưởng lợi từ tâm lý tích cực toàn cầu Diễn biến tích cực của chứng khoán Nhật Bản và Phố Wall cũng góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư tại Việt Nam. Trong phiên giao dịch gần nhất, VN Index tăng lên 1.891 điểm, chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 10 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng và tài chính, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Dù vậy, thị trường Việt Nam vẫn xuất hiện sự phân hóa mạnh. Nhiều công ty chứng khoán cảnh báo áp lực chốt lời có thể gia tăng khi VN Index tiến sát vùng 1.900 điểm, nhất là trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì xu hướng bán ròng ở một số cổ phiếu lớn. Ở góc độ dài hạn, thị trường Việt Nam đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường. Một số báo cáo cho rằng Việt Nam có cơ hội được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong năm 2026, qua đó mở ra khả năng thu hút thêm hàng tỷ USD vốn ngoại trong các năm tới.