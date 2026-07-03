Thị trường châu Á phân hóa vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip

Thị trường châu Á phân hóa vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip

Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên cuối tuần với diễn biến trái chiều khi áp lực bán ở nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư. Trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất vẫn tạo lực đỡ cho nhiều thị trường, làn sóng chốt lời tại nhóm công nghệ khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực phòng thủ hơn.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng khoảng 0,37%, còn Topix tăng 0,34%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng gần 1%, trong khi sàn công nghệ Kosdaq giảm hơn 1%, phản ánh áp lực rõ rệt đối với các doanh nghiệp công nghệ và bán dẫn.

Ở Australia, S&P/ASX 200 tăng hơn 0,4%. Thị trường Hồng Kông ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi Hang Seng tăng khoảng 1,7%, còn CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng gần 0,75%. Ngược lại, chỉ số Taiex của Đài Loan giảm gần 1% do nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu.

Cổ phiếu bán dẫn tiếp tục là tâm điểm

Đà giảm của các hãng sản xuất chip tại Mỹ đã nhanh chóng lan sang châu Á.

Tại Nhật Bản, Lasertec giảm gần 6%, Renesas Electronics mất khoảng 6,7%, Tokyo Electron giảm gần 4%. SoftBank, tập đoàn đầu tư có danh mục lớn trong lĩnh vực công nghệ và AI, cũng giảm hơn 5%.

Tại Hàn Quốc, SK Hynix giảm gần 2%, SK Square mất hơn 5%. Samsung SDI giảm hơn 8%, còn LG Electronics giảm trên 6%.

Điểm sáng hiếm hoi thuộc về Samsung Electronics khi cổ phiếu tăng khoảng 1,4% sau thông tin công ty khởi nghiệp AI Anthropic đang thảo luận về khả năng hợp tác sản xuất chip AI theo yêu cầu.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang đánh giá lại định giá của nhóm cổ phiếu AI sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, thay vì rút vốn khỏi toàn bộ lĩnh vực công nghệ.

Phố Wall tạo tín hiệu trái chiều

Phiên giao dịch trước đó tại Mỹ khép lại với bức tranh phân hóa.

Chỉ số Dow Jones tăng 594,83 điểm, tương đương 1,14%, lên mức kỷ lục mới 52.900,07 điểm. S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Nasdaq giảm 0,8%.

Tác nhân chính đến từ nhóm bán dẫn. Quỹ ETF VanEck Semiconductor giảm 4,5%. Teradyne lao dốc 13,6%, KLA giảm 11,5%, Micron mất 5,5%, còn Nvidia giảm khoảng 1,4%.

Dù báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng làm gia tăng khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong các tháng tới, điều này vẫn chưa đủ để bù đắp áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn vốn đã tăng rất mạnh từ đầu năm.

Thị trường Mỹ cũng sẽ nghỉ giao dịch trong ngày 3/7 nhân dịp Quốc khánh, khiến thanh khoản toàn cầu được dự báo sẽ ở mức thấp.

Giá vàng phục hồi nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất

Song song với diễn biến của thị trường chứng khoán, giá vàng tăng trở lại sau khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Giá vàng giao ngay tăng lên quanh 4.190 USD/ounce và đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau năm tuần liên tiếp suy giảm.

Theo State Street Investment Management, mặc dù vàng vừa trải qua nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 6 do đồng USD tăng và chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn, xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa thay đổi.

Tổ chức này tiếp tục duy trì mục tiêu giá khoảng 5.000 USD/ounce vào đầu năm 2027. Theo đánh giá của họ, trong kịch bản tích cực, giá vàng có thể dao động trong vùng 4.750 đến 5.500 USD/ounce trong vòng 6 đến 9 tháng tới. Đồng thời, vùng 3.750 đến 4.000 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của kim loại quý.

Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường toàn cầu đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh hơn sau chu kỳ tăng trưởng kéo dài của nhóm AI và bán dẫn.

Nếu kỳ vọng Fed giảm lãi suất tiếp tục được củng cố trong các tháng tới, dòng tiền có thể quay trở lại nhóm công nghệ sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, biến động của cổ phiếu chip nhiều khả năng vẫn sẽ là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư tại các thị trường châu Á.